Большинство генитальных травм возникает у мужчин и может включать в себя травму яичек, мошонки и/или полового члена. Тяжелые травмы половых органов чаще всего происходят в районах боевых действий, как правило, в результате применения взрывчатки. К генитальным увечьям половых органов у женщин относится удаление клитора, которое сохранилось в некоторых культурах и рассматривается как травма половых органов и форма жестокого обращения с детьми.

Большинство повреждений яичек являются результатом тупой травмы (например, нападения, дорожно-транспортные происшествия, спортивные травмы); проникающие травмы яичек встречаются значительно реже. Повреждения яичек классифицируют как ушибы или, если есть разрыв белочной оболочки, как разрыв.

Изолированные травмы мошонки являются редкими, а их причинами обычно являются ожоги, авульсии или проникающие травмы.

Повреждения полового члена имеют различные механизмы. Повреждения от застёжки-молнии чаще всего бывают у детей. Переломы полового члена, которые представляют разрывы кавернозного тела, наиболее часто происходят, когда пенис с усилием сгибается во время полового акта, они могут сопровождаться повреждениями уретры. Также к механизмам травмы относятся ампутация (обычно как нанесение увечья самому себе или при попадании одежды в сложный механизм) и ущемление (как правило, из-за сужения пениса кольцом, используемым для повышения эрекции). Проникающие ранения, в том числе укусы животных и человека, а также огнестрельные ранения, встречаются менее часто; огнестрельные ранения часто сопровождаются повреждением уретры.

Осложнениями травмы половых органов являются инфекции (включая некротические инфекции, такие как гангрена Фурнье), потеря тканей, эректильная дисфункция, мужской гипогонадизм, и стриктура уретры.

Симптомы и признаки травмы половых органов После прямого удара по мошонке обычно возникают боли мошонки и отек. Признаки повреждения включают изменение цвета мошонки и болезненность, подозрение на гематоцеле при трансиллюминации мошонки. Пенетрация мошонки предполагает возможность травмирования яичек. Часто обследование ограничивает чувство дискомфорта больного. Переломы полового члена обычно возникают во время полового контакта и сопровождаются характерным хрустом, немедленными болевыми ощущениями, выраженным отеком полового члена, подкожным кровоизлиянием и, как правило, визуально заметной деформацией. Наличие гематурии предполагает возможность сопутствующего повреждения уретры. Некротическая инфекция манифестирует отеком, крепитацией и лихорадкой, и, если не принять срочных и агрессивных мер, то быстро развивается до септического шока.

Диагностика травмы половых органов Клиническая оценка

УЗИ (при травмах яичек)

Ретроградная уретрография (для травм пениса с возможным вовлечением уретры) Диагноз наружного повреждения мошонки и полового члена обычно может быть поставлен только при одном объективном обследовании. В сомнительных случаях травмы полового члена могут применяться такие методы визуализации, как МРТ и сонография. Рентгенограмма с уретральным контрастом (ретроградная уретрография) должна быть сделана при переломе полового члена или проникающей травме полового члена, когда подозревается повреждение мочеиспускательного канала (например, имеется макрогематурия или невозможность опорожнения мочевого пузыря). Клинический диагноз ушиба и разрыва яичек может быть затруднен, поскольку степень повреждения не пропорциональна физикальным данным, поэтому больным с тупой травмой яичек обычно необходимо выполнить ультрасонографию мошонки.

Лечение травмы половых органов Иногда хирургическое вмешательство Пациентам с проникающими повреждениями яичек, у которых или клинически, или сонографически предполагается их разрыв, требуется хирургическая ревизия и восстановление. При всех переломах и проникающих ранениях полового члена показана хирургическая ревизия и коррекция дефектов. В случае жизнеспособности ампутированного полового члена выполняется микрохирургическая реимплантация. Консервативное ведение уместно при некоторых повреждениях половых органов. При странгуляционных повреждениях обычно используется простое удаление сдавливающего агента, которое может потребовать использования металлических резцов. При укусах гениталий животными и человеком должно проводится обильное промывание, соответствующая санация и антибиотикопрофилактика; закрытие первичной раны противопоказано. Травмы, вызванные использованием застежки-молнии, должны быть устранены путем удаления верхней части замка молнии (см. Освобождение кожи полового члена из молнии брюк). Некротизирующие инфекции мошонки требуют назначения антибиотиков широкого спектра и немедленной хирургической санации очага. Для отведения мочи часто требуется цистотомия. Освобождение кожи полового члена из молнии брюк Для снятия молнии проводится местная анестезия. Смажьте молнию минеральным маслом, а затем сделайте одну попытку расстегнуть молнию. Если эта попытка не увенчалась успехом, используйте прочные кусачки для проволоки (диагональные кусачки), чтобы отрезать среднюю планку на верхней части бегунка молнии, которая соединяет переднюю и заднюю пластины. Тогда ползунок распадается на 2 части, и зубцы молнии расходятся легко. (Подробное описание процедуры см. в разделе Как освободить половой член, застрявший в молнии).