Травмы селезенки

Наблюдение

Ангиоэмболизация

Иногда хирургическое вмешательство или спленэктомия

В прошлом традиционным методом лечения травм селезенки была спленэктомия. Однако спленэктомию, по возможности, следует избегать, особенно у пациентов пожилого возраста, детей и пациентов со злокачественными гематологическими заболеваниями, что поможет избежать постоянной чувствительности к бактериальной инфекции, повышающей риск развития генерализованного постспленэктомического сепсиса. Наиболее распространенным возбудителем является Streptococcus pneumoniae, но другие инкапсулированные бактерии, такие как виды Neisseria и Haemophilus, также могут быть причиной.

В настоящее время большинство повреждений селезенки с низкой степенью тяжести и многие повреждения с высокой степенью тяжести можно лечить без операции, даже у больных > 55 лет. Гемодинамически стабильные больные, у которых нет других показаний к проведению лапаротомии (например, перфорации полого органа), могут находиться под наблюдением с контролем жизненно важных признаков и гематокрита. Потребность в переливании совместима с консервативным ведением, в частности при наличии сопутствующих повреждений (например, переломов длинных костей). Однако, должен быть предопределен порог трансфузии (обычно 2 единицы при изолированном повреждении селезенки), при превышении которого хирургическое вмешательство станет необходимым, что позволит избежать ухудшения состояния больного и летального исхода. В одном крупном травматологическом центре неудачные результаты при консервативном лечении составляли: 75% в течение двух дней, 88% в течение пяти дней и 93% в течение семи дней после травмы (1).

Подобно травмам печени, в литературе нет единого мнения относительно продолжительности ограничения активности, оптимальной продолжительности пребывания в отделении интенсивной терапии или больнице, сроков возобновления диеты или необходимости повторных исследований при консервативном лечении селезеночных травм. Тем не менее чем тяжелее травма, тем больший уход требуется, прежде чем разрешить пациенту возобновление деятельности, которая может включать подъем тяжестей, контактные виды спорта или травмы туловища.

Больным со значительным непрекращающимся кровотечением (высокими потребностями и/или снижающимся гематокритом) показана лапаротомия. Иногда гемодинамически стабильным больным выполняется ангиография с избирательной эмболизацией кровоточащих сосудов.

Когда необходимо хирургическое вмешательство, кровотечение можно контролировать посредством наложения швов, применением местных гемостатиков (например, оксидированная целлюлоза, соединения тромбина, фибриновый клей) или выполнения частичной спленэктомии, что иногда нежелательно. Перенесшим спленэктомию больным необходимо введение пневмококковой вакцины; многие врачи также вакцинируют больных от Neisseria и Haemophilus spр.