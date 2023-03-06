Тепловое истощение – это не угрожающий жизни клинический синдром, проявляющийся слабостью, недомоганием, тошнотой, обморочными состояниями и другими неспецифическими симптомами, вызванными тепловым истощением. Терморегуляция и функции центральной нервной системы (ЦНС) не нарушены, однако, как правило, имеет место дегидратация и возможно умеренное повышение температуры тела (< 40° С). Лечение включает в себя отдых в прохладном месте и возмещение потери жидкости и электролитов.
Острое тепловое истощение после тяжелой работы может, хоть и редко, осложниться рабдомиолизом, миоглобинурией и острым повреждением почек. Тепловое истощение отличается от теплового удара отсутствием нарушений со стороны головного мозга (например, спутанности сознания, атаксии).
(См. также Описание тепловых расстройств (Overview of Heat Illness)).
Симптомы и признаки перегр
Симптомы гипертермии часто неспецифичны, и пациенты могут не понимать, что причина в перегреве. Возможны общий дискомфорт, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, иногда рвота. Могут возникнуть обмороки, связанные с длительным пребыванием на жаре (тепловой обморок). При осмотре больной выглядит утомленным, обычно у него отмечаются повышенная потливость и тахикардия, возможна ортостатическая гипотензия. Психическое состояние не страдает в отличие от случаев теплового удара. Температура нормальная, а при повышении обычно не превышает 40° C.
Диагностика перегрева
Клиническая оценка
Диагноз гипертермии устанавливается по клинической картине и требует исключения других возможных причин симптомов пациента (например, гипогликемии, острого коронарного синдрома, различных инфекций). Лабораторные исследования необходимы только для исключения других расстройств. Для исключения тяжелой гипонатриемии у пациентов с избыточным потреблением свободной воды должен быть измерен уровень электролитов
Лечение перегрева
Пероральное или внутривенное введение жидкостей и электролитов
Лечение теплового истощения включает прекращение всех видов деятельности, пациент должен лежать на спине в прохладном месте, при этом производится попытка пероральной регидратации 0,1% раствором хлорида натрия. Пациенты должны пить около 1 л/час. Если пероральной регидратации мешает рвота или тошнота, показано внутривенное введение жидкости и электролитов, обычно используется 0,9% физиологический раствор. Кроме того, если симптомы не исчезают через 30-60 минут после оральной дегидратации, пациента необходимо доставить в отделение неотложной помощи, где, как правило, проводится внутривенная регидратация. Скорость и объем внутривенной регидратации зависят от возраста пациента, сопутствующих заболеваний и клинического эффекта. Часто достаточно ввести 1–2 л жидкости при скорости 500 мл/час. У пациентов пожилого возраста и пациентов с нарушениями сердечно-сосудистой системы регидратация в некоторых случаях проводится с меньшей скоростью. Внешние меры охлаждения (см. Тепловой удар: лечение), как правило, не требуются. Наружное охлаждение обычно не требуется, однако при температуре тела ≥ 40° С можно предпринять меры для ее снижения.
Основные положения
При тепловом истощении симптомы, как правило, неспецифичны, температура обычно не превышает 40° С, а функция ЦНС не нарушена.
Диагноз теплового истощения выставляется на основании клинических данных, дополнительные анализы выполняются по показаниям для исключения других похожих по клинической картине состояний.
При сохранении симптомов после периода отдыха в прохладном месте и попытки пероральной регидратации пациента необходимо транспортировать в отделение неотложной помощи.