skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Тепловое истощение

Авторы:David Tanen, MD, David Geffen School of Medicine at UCLA
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Тепловое истощение – это не угрожающий жизни клинический синдром, проявляющийся слабостью, недомоганием, тошнотой, обморочными состояниями и другими неспецифическими симптомами, вызванными тепловым истощением. Терморегуляция и функции центральной нервной системы (ЦНС) не нарушены, однако, как правило, имеет место дегидратация и возможно умеренное повышение температуры тела (< 40° С). Лечение включает в себя отдых в прохладном месте и возмещение потери жидкости и электролитов.

Острое тепловое истощение после тяжелой работы может, хоть и редко, осложниться рабдомиолизом, миоглобинурией и острым повреждением почек. Тепловое истощение отличается от теплового удара отсутствием нарушений со стороны головного мозга (например, спутанности сознания, атаксии).

(См. также Описание тепловых расстройств (Overview of Heat Illness)).

Симптомы и признаки перегр

Симптомы гипертермии часто неспецифичны, и пациенты могут не понимать, что причина в перегреве. Возможны общий дискомфорт, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, иногда рвота. Могут возникнуть обмороки, связанные с длительным пребыванием на жаре (тепловой обморок). При осмотре больной выглядит утомленным, обычно у него отмечаются повышенная потливость и тахикардия, возможна ортостатическая гипотензия. Психическое состояние не страдает в отличие от случаев теплового удара. Температура нормальная, а при повышении обычно не превышает 40° C.

Диагностика перегрева

  • Клиническая оценка

Диагноз гипертермии устанавливается по клинической картине и требует исключения других возможных причин симптомов пациента (например, гипогликемии, острого коронарного синдрома, различных инфекций). Лабораторные исследования необходимы только для исключения других расстройств. Для исключения тяжелой гипонатриемии у пациентов с избыточным потреблением свободной воды должен быть измерен уровень электролитов

Лечение перегрева

  • Пероральное или внутривенное введение жидкостей и электролитов

Лечение теплового истощения включает прекращение всех видов деятельности, пациент должен лежать на спине в прохладном месте, при этом производится попытка пероральной регидратации 0,1% раствором хлорида натрия. Пациенты должны пить около 1 л/час. Если пероральной регидратации мешает рвота или тошнота, показано внутривенное введение жидкости и электролитов, обычно используется 0,9% физиологический раствор. Кроме того, если симптомы не исчезают через 30-60 минут после оральной дегидратации, пациента необходимо доставить в отделение неотложной помощи, где, как правило, проводится внутривенная регидратация. Скорость и объем внутривенной регидратации зависят от возраста пациента, сопутствующих заболеваний и клинического эффекта. Часто достаточно ввести 1–2 л жидкости при скорости 500 мл/час. У пациентов пожилого возраста и пациентов с нарушениями сердечно-сосудистой системы регидратация в некоторых случаях проводится с меньшей скоростью. Внешние меры охлаждения (см. Тепловой удар: лечение), как правило, не требуются. Наружное охлаждение обычно не требуется, однако при температуре тела ≥ 40° С можно предпринять меры для ее снижения.

Основные положения

  • При тепловом истощении симптомы, как правило, неспецифичны, температура обычно не превышает 40° С, а функция ЦНС не нарушена.

  • Диагноз теплового истощения выставляется на основании клинических данных, дополнительные анализы выполняются по показаниям для исключения других похожих по клинической картине состояний.

  • При сохранении симптомов после периода отдыха в прохладном месте и попытки пероральной регидратации пациента необходимо транспортировать в отделение неотложной помощи.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.