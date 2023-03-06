Тепловое истощение

Пероральное или внутривенное введение жидкостей и электролитов

Лечение теплового истощения включает прекращение всех видов деятельности, пациент должен лежать на спине в прохладном месте, при этом производится попытка пероральной регидратации 0,1% раствором хлорида натрия. Пациенты должны пить около 1 л/час. Если пероральной регидратации мешает рвота или тошнота, показано внутривенное введение жидкости и электролитов, обычно используется 0,9% физиологический раствор. Кроме того, если симптомы не исчезают через 30-60 минут после оральной дегидратации, пациента необходимо доставить в отделение неотложной помощи, где, как правило, проводится внутривенная регидратация. Скорость и объем внутривенной регидратации зависят от возраста пациента, сопутствующих заболеваний и клинического эффекта. Часто достаточно ввести 1–2 л жидкости при скорости 500 мл/час. У пациентов пожилого возраста и пациентов с нарушениями сердечно-сосудистой системы регидратация в некоторых случаях проводится с меньшей скоростью. Внешние меры охлаждения (см. Тепловой удар: лечение), как правило, не требуются. Наружное охлаждение обычно не требуется, однако при температуре тела ≥ 40° С можно предпринять меры для ее снижения.