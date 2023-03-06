В большинстве случаев серотониновый синдром проявляется в течение 24 часов, а обычно в течение 6 часов, после изменения дозы или начала приема препарата. По своей тяжести проявления могут значительно варьировать. Их можно сгруппировать по следующим категориям:

Изменение психического состояния: страх, возбуждение и беспокойство, вздрагивание, делирий

Автономная гиперактивность: тахикардия, гипертензия, гипертермия, диафорез, дрожь, рвота, диарея

Нейромышечная гиперактивность: тремор, мышечная гипертония или ригидность, миоклонус, гиперрефлексия, клонус (включая глазной клонус), реакции подошвенных разгибателей

Нейромышечная гиперактивность в нижних конечностях может быть более выражена, чем в верхних.

Симптомы обычно проходят через 24 часа, но могут сохраняться и дольше, после приема препаратов с длительным периодом полураспада или активными метаболитами (например, ингибиторы моноаминоксидазы, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина).