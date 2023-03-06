Обзор тепловых расстройств (Overview of Heat Illness)

Тепло поступает в организм человека из

Окружающей среды

Метаболизм

Теплоотдача происходит через кожу путем:

Излучения: отдача тепла организмом непосредственно в прохладную окружающую среду путем инфракрасного излучения Этот процесс не нуждается ни в движении воздуха, ни в прямом контакте

Испарения: охлаждение за счет испарения воды (например, при потоотделении)

Конвекции: передача тепла в более холодный воздух (или жидкость), происходящая на открытых участках кожи

Теплопроведения: передача тепла от более теплой поверхности на более холодную при непосредственном контакте

Вклад каждого из этих механизмов варьирует в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. При температуре окружающей среды ниже температуры тела излучением обеспечивается 65% охлаждения. Испарение в норме создает 30% охлаждающего эффекта, а выдыхание паров воды и производство мочи и кала прибавляют еще около 5%.

Когда температура окружающей среды > 35° C испарение приводит практически к рассеиванию тепла. Однако эффективность потоотделения ограничена площадью поверхности тела и влажностью окружающей среды. При влажности окружающей среды >75% теплоотдача за счет испарения заметно уменьшается. Таким образом, если температура и влажность окружающей среды высокие, риск расстройства вследствие перегрева заметно возрастает.

Организм может компенсировать большие колебания тепловой нагрузки, но длительное или чрезмерное воздействие тепла, превышающее способность теплоотдачи, повышает температуру тела. Умеренное, преходящее повышение температуры тела вполне допустимо, но значительное повышение (обычно > 41° С) может привести к денатурации белков и высвобождению воспалительных цитокинов. В результате может развиться клеточная дисфункция и активироваться воспалительный каскад, приводящий к полиорганной дисфункции, подобной той, которая следует за длительным шоком.

Компенсаторные механизмы включают острофазовый ответ, который сдерживает воспалительную реакцию (например, путем стимулирования выработки белков, которые снижают продукцию свободных радикалов и подавляют высвобождение протеолитических ферментов). Кроме того, повышенная температура тела запускает экспрессию белков теплового шока. Эти белки временно стимулируют переносимость воздействия высоких температур посредством малоизученного механизма (например, возможно, за счет предупреждения денатурации белков) и нормализуют ответные реакции сердечно-сосудистой системы. При длительных и чрезмерных повышениях температуры компенсаторные механизмы перегружаются, что приводит к развитию воспаления и синдрому полиорганной дисфункции.

Теплоотдача зависит от изменений кожного кровотока потоотделения. Скорость кожного кровотока составляет от 200 до 250 мл/минуту при нормальных температурах и повышается до 7–8 л/минуту при тепловой нагрузке (увеличивая теплоотдачу путем теплопроведения, излучения, испарения и конвекции), однако это требует значительного увеличения сердечного выброса. Кроме того, стресс вследствие перегрева увеличивает выработку пота от незначительного до > 2 л/час, что может быстро привести к тяжелому обезвоживанию и потере электролитов. Однако длительное воздействию высоких температур запускает механизмы физиологических изменений, позволяющих организму приспособиться к тепловым нагрузкам (акклиматизация); например, у неакклиматизировавшихся людей уровни натрия в поте составляют 40–100 мЭкв/л (40-100 ммоль/л), а у акклиматизировавшихся эти уровни снижаются до 10–70 мЭкв/л (ммоль/л).