Стрессовые переломы представляют собой небольшие неполные переломы, которые часто вовлекают тела плюсневых костей. Они являются результатом постоянной весовой нагрузки.

Стрессовые переломы не обязательно возникают в результате изолированного повреждения (например, падения, удара), но скорее их причиной является повторяющаяся и чрезмерная нагрузка, которая превосходит способность поддерживающих мышц гасить напряжение. Стрессовым переломам подвержены проксимальный отдел бедренной кости, кости таза или нижних конечностей. Более 50% таких переломов возникает в нижнем отделе голени, особенно в телах плюсневых костей стопы. Проксимальные стрессовые переломы свидетельствуют о наличии метаболического заболевания костей, такого как остеопороз.

Стрессовые переломы плюсневых костей (маршевые переломы) обычно возникают у:

Бегунов, которые резко меняют интенсивность или продолжительность тренировок или, и то, и другое вместе

Людей с плохой физической подготовкой, которые переносят грузы на большие расстояния (например, солдаты новобранцы)

Такие переломы наиболее часто возникают во 2-й плюсневой кости. Другие факторы риска включают следующее:

Полую стопу (стопу с высоким сводом)

Обувь с недостаточными амортизирующими качествами

Остеопороз

Стрессовые переломы также могут быть признаком женской спортивной триады (аменорея, нарушение питания и остеопороз).

Симптомы и признаки стрессовых переломов Боль в стопе, которая возникает после длительной или интенсивной работы и затем быстро проходит после прекращения активности, является типичным начальным проявлением стрессового перелома плюсневых костей. При последующей физической нагрузке боль возникает раньше и может стать такой сильной, что не позволяет продолжать занятия и не проходит даже тогда, когда пациенты не опираются на ногу. Признаки могут включать подтверждение острого воспаления или только возобновление боли при действии локального давления или при сжатии стопы. Пациенты с постоянной болью в паху или бедре при ношении тяжестей должны быть обследованы на предмет стрессового перелома проксимального отдела бедренной кости. При подтверждении диагноза такие пациенты должны быть направлены к специалисту.

Диагностика усталостных переломов Рентгенография или сканирование костей Рекомендуется выполнение стандартных рентгенограмм, но они могут не показывать никаких изменений до тех пор, пока спустя 2–3 недель после травмы не образуется костная мозоль. Для ранней диагностики может потребоваться сканирование костей с применением дифосфоната технеция или МРТ. У женщин со стрессовыми переломами проксимальной части бедренной кости или таза может быть недиагностированная остеопения, требующая дополнительных исследований (например, двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии).