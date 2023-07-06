skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Травмы коленного сустава по разгибательному механизму

(Разрыв Сухожилия Четырехглавой мышцы; Разрыв Надколенника)

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено июл. 2023

При травмах коленного сустава по разгибательному механизму могут повреждаться сухожилие четырехглавой мышцы, сухожилие надколенника, коленная чашечка, бугристость большеберцовой кости. Обычно необходимо хирургическое лечение.

(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).

В разгибании коленного сустава участвует четырехглавая мышца, прикрепленная к коленной чашечке сухожилием четырехглавой мышцы; надколенника соединен с бугристостью большеберцовой кости сухожилием надколенника. Принудительное сгибание в колене при напряженной четырехглавой мышце может привести к повреждению этих структур. Травмы включают:

  • Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы

  • Разрыв сухожилия надколенника

  • Переломы надколенника

  • Переломы бугристости большеберцовой кости

У здоровых людей повреждение этих структур возможно только при приложении значительной силы; нормальные сухожилия достаточно прочные, поэтому коленная чашечка часто переламывается поперек, и только потом разрываются сухожилия. Тем не менее, у людей с определенными факторами риск разрыва сухожилий повышен. Эти факторы включают

У этих подверженных риску людей, повреждение может развиться даже при незначительной травме (например, при спуске по лестнице). Сухожилие четырехглавой мышцы повреждается чаще, чем сухожилие надколенника, особенно у пожилых людей.

Симптомы и признаки травм коленного сустава по разгибательному механизму

Пораженный участок болезнен и отечен.

Больной с полным разрывом сухожилия четырехглавой мышцы бедра не может стоять, поднимать выпрямленную ногу лежа на спине или в положении сидя разгибать коленный сустав.

Часто развиваются хронические осложнения (например, потеря способности ходить, слабость).

Диагностика травм коленного сустава по разгибательному механизму

  • Клиническая оценка

  • Рентгенография

  • МРТ

При обследовании коленного сустава можно заподозрить локализацию поражения:

  • Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы: Надколенник ощутимо смещен вниз (низко лежащий надколенник).

  • Разрыв сухожилия надколенника: надколенник смещен кверху (высоко лежащий надколенник).

  • Поперечный перелом надколенника: часто удается пропальпировать границу между двумя фрагментами кости.

Однако отмечается выраженная отечность пораженной мышцы, которая может затруднять выявление этих симптомов и может быть неверно расценена как повреждение связок коленного сустава с гемартрозом. Если у пациентов после травмы появляется отек колена и боль, для проверки разгибания ноги в коленном суставе клиницисты просят пациентов сесть и попытаться выпрямить поврежденную ногу или лечь на спину и поднять поврежденную ногу, удерживая ее прямо.

Здравый смысл и предостережения

  • При отечности и боли в коленном суставе после травмы всегда следует проверить возможность активного разгибания коленного сустава.

Проводят обзорную рентгенографию коленного сустава. Высоко расположенный надколенник и низко расположенный надколенник можно увидеть на рентгенограмме коленного сустава. При рентгенографии часто выявляются смещение или перелом надколенника, но рентгенограмма может быть и нормальной. Диагноз верифицируют с помощью МРТ.

Разрыв сухожилия надколенника
Скрыть подробности
На этом рентгеновском снимке видно смещение коленной чашечки вверх (значительно выше коленного сустава), что указывает на разрыв надколенника, с беспрепятственным сокращением четырехглавой мышцы.
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Перелом надколенника
Скрыть подробности
Рентген коленного сустава в боковой проекции показывает поперечный перелом надколенника (стрелка).
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Лечение травм коленного сустава по разгибательному механизму

  • Хирургическое лечение

Лечение травм разгибательного аппарата колена состоит в оперативном восстановлении.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.