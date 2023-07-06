Травмы коленного сустава по разгибательному механизму

При травмах коленного сустава по разгибательному механизму могут повреждаться сухожилие четырехглавой мышцы, сухожилие надколенника, коленная чашечка, бугристость большеберцовой кости. Обычно необходимо хирургическое лечение.

(См. также Обзор растяжений и других повреждений мягких тканей (Overview of Sprains and Other Soft-Tissue Injuries)).

В разгибании коленного сустава участвует четырехглавая мышца, прикрепленная к коленной чашечке сухожилием четырехглавой мышцы; надколенника соединен с бугристостью большеберцовой кости сухожилием надколенника. Принудительное сгибание в колене при напряженной четырехглавой мышце может привести к повреждению этих структур. Травмы включают:

Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы

Разрыв сухожилия надколенника

Переломы надколенника

Переломы бугристости большеберцовой кости

У здоровых людей повреждение этих структур возможно только при приложении значительной силы; нормальные сухожилия достаточно прочные, поэтому коленная чашечка часто переламывается поперек, и только потом разрываются сухожилия. Тем не менее, у людей с определенными факторами риск разрыва сухожилий повышен. Эти факторы включают

У этих подверженных риску людей, повреждение может развиться даже при незначительной травме (например, при спуске по лестнице). Сухожилие четырехглавой мышцы повреждается чаще, чем сухожилие надколенника, особенно у пожилых людей.

Опорно-двигательный аппарат колена 3D модель

Симптомы и признаки травм коленного сустава по разгибательному механизму Пораженный участок болезнен и отечен. Больной с полным разрывом сухожилия четырехглавой мышцы бедра не может стоять, поднимать выпрямленную ногу лежа на спине или в положении сидя разгибать коленный сустав. Часто развиваются хронические осложнения (например, потеря способности ходить, слабость).

Диагностика травм коленного сустава по разгибательному механизму Клиническая оценка

Рентгенография

МРТ При обследовании коленного сустава можно заподозрить локализацию поражения: Разрыв сухожилия четырехглавой мышцы: Надколенник ощутимо смещен вниз (низко лежащий надколенник).

Разрыв сухожилия надколенника: надколенник смещен кверху (высоко лежащий надколенник).

Поперечный перелом надколенника: часто удается пропальпировать границу между двумя фрагментами кости. Однако отмечается выраженная отечность пораженной мышцы, которая может затруднять выявление этих симптомов и может быть неверно расценена как повреждение связок коленного сустава с гемартрозом. Если у пациентов после травмы появляется отек колена и боль, для проверки разгибания ноги в коленном суставе клиницисты просят пациентов сесть и попытаться выпрямить поврежденную ногу или лечь на спину и поднять поврежденную ногу, удерживая ее прямо. Здравый смысл и предостережения Проводят обзорную рентгенографию коленного сустава. Высоко расположенный надколенник и низко расположенный надколенник можно увидеть на рентгенограмме коленного сустава. При рентгенографии часто выявляются смещение или перелом надколенника, но рентгенограмма может быть и нормальной. Диагноз верифицируют с помощью МРТ. Разрыв сухожилия надколенника Скрыть подробности На этом рентгеновском снимке видно смещение коленной чашечки вверх (значительно выше коленного сустава), что указывает на разрыв надколенника, с беспрепятственным сокращением четырехглавой мышцы. ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY Перелом надколенника Скрыть подробности Рентген коленного сустава в боковой проекции показывает поперечный перелом надколенника (стрелка). SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY