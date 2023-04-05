Рекомпрессионная терапия заключается в назначении 100% кислорода на срок до нескольких часов в рекомпрессионной камере с давлением по крайней мере 1,9 (обычно 1,9–3,0) атм с постепенным снижением до атмосферного давления. У дайверов эта терапия используется в основном при декомпрессионной болезни, артериальной газовой эмболии, отравлении угарным газом, и других состояниях. Чем меньше промежуток времени до начала лечения, тем лучше результат, но лечение должно быть начато в течение нескольких дней после всплытия на поверхность. В случае тяжелой травмы даже при лечении прогноз является неблагоприятным. При нелеченном пневмотораксе необходимо установить плевральную дренажную трубку перед рекомпрессией или в начале ее проведения.

(См. также Обзор травм, связанных с подводным плаванием (Overview of Diving Injuries)).

Цели рекомпрессионной терапии при травмах при дайвинге могут включать все нижеперечисленное:

Увеличение растворимости и подачи кислорода

Увеличение вымывания азота

Уменьшение концентрации угарного газа

Уменьшение размера газовых пузырьков азота

уменьшение ишемии тканей

Противовоспалительный эффект

При отравлении угарным газом механизм терапии включает снижение периода полураспада карбоксигемоглобина, уменьшение ишемии и оксидативного стресса, и, возможно, улучшение функции митохондрий.

Гипербарическая оксигенотерапия — это термин, используемый, когда целью является, прежде всего, введение высоких концентраций кислорода под повышенным давлением. Она используется для лечения декомпрессионной болезни и артериальной газовой эмболии, а также при некоторых заболеваниях, не связанных с дайвингом (см. таблицу Гипербарическая оксигенотерапия).

Таблица Гипербарическая оксигенотерапия* Таблица

Поскольку рекомпрессия переносится относительно хорошо, ее следует начинать, если имеется любая вероятность того, что она будет способствовать выздоровлению; рекомпрессия может помочь, даже если она начинается через несколько дней после всплытия на поверхность. Однако успех будет ниже, если начать лечение в более отдаленном периоде после появления симптомов.

Камеры ГБО могут быть либо многоместными – с местами для одного и более пациентов на каталках и для обслуживающего персонала, или одноместные – только для одного больного. Хотя одноместные камеры менее дорогие, они имеют некоторые недостатки при использовании у тяжелобольных пациентов, например, ограниченный доступ к пациентам, которым может потребоваться вмешательство во время пребывания в камере.

Информация относительно расположения ближайшей рекомпрессионной камеры, кратчайшего пути к ней и контактный телефон для консультации по телефону должны быть известны большинству дайверов, медицинским работникам, спасателям и полиции в популярных для подводного плавания зонах.

Такая информация также доступна по Дайверской сети экстренного оповещения (Divers Alert Network) (919-684-8111) круглосуточно. Сайт с материалами Международного общества подводной и гипербарической медицины (Undersea and Hyperbaric Medical Society) является еще одним бесценным источником общей информации о рекомпрессии. Консультацию "от врача к врачу" можно получить в Duke Dive Medicine (919-684-8111).

Рекомпрессионные протоколы Давление и продолжительность лечения обычно определяют медицинские специалисты рекомпрессионного учреждения. Лечение проводится 1 или 2 раза в день в течение от 45 до 300 минут, пока симптомы не уменьшатся; на 5–10 минут делают воздушные перерывы, что снижает риск кислородной токсичности. Для лечения декомпрессионной болезни давление в камере обычно первоначально поддерживают в пределах 2,5–3,0 атм. Хотя рекомпрессионная терапия обычно проводится 100% кислородом или сжатым воздухом, специальная газовая смесь (например, гелий/кислород или азот/кислород в неатмосферных пропорциях) может быть показана, если дайвер использовал необычную газовую смесь или если глубина и продолжительность плавания были экстраординарными. Таблицы специального протокола для лечения включены в US Navy Diving Manual. Пациентам с остаточным неврологическим дефицитом показан курс повторного прерывистого гипербарического лечения, а также может потребоваться для достижения значительного улучшения.

Осложнения рекомпрессионной терапии Рекомпрессионная терапия может вызвать проблемы, подобные тем, которые встречаются при баротравме, включая баротравму уха и придаточных пазух. Миопия может развиться у пациентов, получающих несколько (> 20) гипербарических процедур по поводу хронических состояний, и обычно обратима после прекращения гипербарической оксигенации, как правило, со скоростью, аналогичной ее началу. Реже, в результате может развиться пульмональная баротравма, легочная кислородная токсичность, гипогликемия или судорожные припадки. Седативные и опиоидные препараты могут смазать симптомы и вызывать дыхательную недостаточность; их следуют избегать или использовать только в самых низких эффективных дозах.

Противопоказания для рекомпрессионной терапии Пациентам с пневмотораксом перед проведением рекомпрессионной терапии требуется зондовая торакостомия, за исключением тех случаев, когда пневмоторакс небольшой и пациент проходит лечение в многоместной камере, в которую имеется немедленный доступ персонала и оборудования, необходимого для лечения напряженного пневмоторакса. Относительные противопоказания включают в себя следующее: Обструктивные заболевания легких

Инфекции верхних дыхательных путей и придаточных пазух

Тяжелая сердечная недостаточность

Недавнее хирургическое вмешательство или травма уха

Клаустрофобия

Недавняя операция на грудной клетке Беременность обычно считается противопоказанием для лечения хронических заболеваний многократными процедурами гипербарической оксигенации. (См. Таблицу Гипербарическая оксигенотерапия.) Тем не менее риск для плода при однократном гипербарическом лечении острого состояния, такого как отравление угарным газом, считается меньшим, чем риск оставить состояние без лечения.

Основные положения Обеспечьте рекомпрессионную терапию как можно скорее.

Хотя задержки в лечении и снижают его эффективность, не следует исключать рекомпрессионную терапию, учитывающую количество времени, прошедшего после всплытия.

В случае нестабильного состояния пациента, который нуждается в рекомпрессионной терапии, по возможности, следует использовать многоместную барокамеру.

Обычно, больным с пневмотораксом необходимо дренирование перед проведением рекомпрессионной терапии.