Обзор Баротравмы

сжатие газа может повлиять на уши, носовые пазухи, воздушные полости в зубных пломбах и пространство, содержащееся в лицевой маске для дайвинга. Проявления зависят от зоны поражения. Диагноз устанавливается клинически, но иногда требуется проведение визуализирующих методов исследования. Лечение в основном поддерживающее, но может включать кислород и дренирование грудной клетки при

расширение газов может повлиять на легкие и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ); во время

Баротравма – физические повреждения тканей органов тела, содержащих воздух или газы, вызываемые резкими изменениями давления в воздухосодержащих местах. Во время

(См. также Обзор травм, связанных с подводным плаванием (Overview of Diving Injuries)).

Риск получения баротравмы (часто называемой сжатием дайверов) является наибольшим на глубине до 10 м (33 футов). Риск увеличивается при любом состоянии, которое может препятствовать уравновешиванию давления (например, заложенность пазух носа, блок слуховой трубы, аномалии строения, инфекции) в воздухо-содержащих полостях тела.

Баротравма уха составляет около ⅔ всех повреждений при подводном плавании.

Если дайвер сделает даже единственный вдох воздуха или другого газа на глубине и не даст ему свободно выйти при всплытии, или когда всплытие происходит быстро, расширяющийся газ может перераздуть легкие и вызвать баротравму легких. Перераздувание легких происходит в основном у дайверов, дышащих сжатым воздухом, но может возникнуть даже в плавательных бассейнах, когда сжатый воздух вдыхается на глубине 1 м (от 3 до 4 футов) ниже поверхности (например, при использовании там акваланга).

Баротравма также может поразить ЖКТ (желудочно-кишечная баротравма), зубы (стоматологическая баротравма), глаза (баротравма глаза), уши и придаточные пазухи (баротравма уха и придаточных пазух носа), и лицо (масочную баротравму).

Симптомы и признаки баротравмы Проявления зависят от пораженной области; все они происходят практически сразу после изменения давления. Симптомами могут быть боль в ушах, головокружение, боль в придаточных пазухах носа, носовое кровотечение и боли в животе. Нарушение дыхания и изменение сознания или его потеря могут угрожать жизни и могут возникнуть из-за разрыва альвеол и пневмоторакса. Некоторые клинические нарушения, если они вызывают симптомы на глубине, могут дезориентировать пловца, сделать его недееспособным и, таким образом, привести к утоплению (см. таблицу Специфические медицинские противопоказания к подводному плаванию). Иногда в качестве позднего осложнения возникает вторичная инфекция.

Диагностика баротравмы Клиническая оценка

Методы визуализации Диагноз основывается, в первую очередь, на клинических данных; визуализирующие методы исследования могут подтвердить диагноз баротравмы. Иногда больные обследуются по поводу других проблем или органной дисфункции.

Лечение баротравмы Симптоматическое лечение

Другие методы лечения зависят от специфики травмы Большинство повреждений на фоне баротравмы требуют только симптоматического лечения и последующего амбулаторного наблюдения; однако некоторые повреждения угрожают жизни. Потенциально угрожающие жизни повреждения связаны с пневмотораксом или разрывом желудочно-кишечного трактаили легкого, особенно у больных с: Неврологическими симптомами или проявлениями, включая нарушение состояния сознания

Одышкой

Перитонеальными симптомами

Признаками нарушения жизненноважных функций Первоначальное стабилизирующее лечение включает в себя мощный поток 100% кислорода, а также эндотрахеальную интубацию, если все же развитие дыхательной недостаточности кажется неизбежным. Вентиляция с положительным давлением может вызвать или усилить пневмоторакс. Пациентам с подозрением на пневмоторакс и с нестабильной гемодинамикой либо с признаками напряженного пневмоторакса требуется немедленная декомпрессия грудной клетки с использованием ширококанальной иглы (например, большого троакара 14-го калибра), введенной во второе межреберье по среднеключичной линии с последующей торакостомией. Пациенты с неврологическими симптомами или признаками артериальной газовой эмболии переводятся в рекомпрессионную камеру для проведения лечения, как только будет организована их транспортировка. Если пациент стабилен, лечение проводится согласно специфическому типу лечению баротравмы. У пациентов с баротравмой внутреннего уха незамедлительное хирургическое лечение разрыва мембран лабиринтных окон может вернуть слух. Пациенты с тяжелыми или рецидивирующими травмами, связанными с подводным плаваньем, не должны продолжать заниматься подводным плаванием до тех пор, пока они не проконсультируются с медицинским специалистом, компетентным в области лечения заболеваний, связанных с подводным плаванием. (См. также Меры безопасности и профилактики повреждений при подводном плавании).

Основные положения Большинство баротравм является баротравмами уха.

Симптоматическое лечение баротравм является достаточным, если только у пациентов не проявляются потенциально угрожающие жизни состояния (например, оцениваемые по неврологическим признакам, пневмотораксу, перитонеальным симптомам, аномальным значениям жизненноважных показателей) или не подозревается баротравма внутреннего уха.

Для лечения пациентов с потенциально угрожающими жизни повреждениями применяют кислородотерапию - 100% кислород и другие стабилизирующие мероприятия, по мере необходимости.

При стабильном состоянии пациентов лечение проводится согласно специфическому типу устойчивой баротравмы.