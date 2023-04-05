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Иммерсионный отек легких

(Вызванный плаванием отек легких; SIPE)

Авторы:Richard E. Moon, MD, Duke University Medical Center
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Иммерсионный отек легких — это внезапно возникающий отек легких, который обычно развивается на поверхности или в начале погружения на глубине.

(См. также Обзор травм, связанных с подводным плаванием (Overview of Diving Injuries)).

Иммерсионный отек легких стал более часто распознаваться в течение 2 последних десятилетий. Иммерссионный отек легких не имеет отношения к баротравме легких или кессонной болезни. Скорее у восприимчивых людей он включает развитие гемодинамического отека легких из-за чрезмерно высокого легочного сосудистого давления вследствие перераспределения крови от периферии в легочные сосуды. К факторам риска относятся воздействие холодной воды, в анамнезе – гипертоническая болезнь, легочные расстройства и другие сердечные заболевания, которые сопровождаются нарушением систолической или диастолической функции левого желудочка (включая пороки клапанов и кардиомиопатию). Этот синдром встречается у ныряльщиков, а когда возникает на поверхности, чаще всего у пловцов на открытой воде.

Тяжелая одышка развивается, как правило, в то время, когда дайвер находится на глубине. Дайверы обычно поднимаются быстро, у них отмечается кашель, пенистая мокрота, рассеянное потрескивание над обоими легкими, иногда цианоз. Гипоксия часто присутствует и может привести к смерти.

Рентгенография легких выявляет типичный отек легких. При оценке сердечной деятельности определяется нормальная функция правого и левого желудочков и нормальные коронарные артерии, но в качестве причин сообщалось об аномалиях движения стенки, дисфункции клапанов и кардиомиопатиях (включая кардиомиопатию Такоцубо). Диастолическую дисфункцию можно зарегистрировать с помощью эхокардиографии.

Введения кислорода для лечения гипоксемии, а иногда и вдыхания агонистов бета-2 обычно достаточно для разрешения иммерсионного отека легких. Диуретики требуются редко. В тяжелых случаях может потребоваться механическая вентиляция. Рекомпрессионная терапия не требуется.

Общие справочные материалы

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Профилактика иммерсионного отека легких

Профилактика направлена на выявление пациентов с высоким риском. Лица, у которых ранее уже был отек легких, следует проверить на предрасполагающие состояния, такие как гипертония, порок сердца, кардиомиопатия и заболевания легких. Следует принимать во внимание возможность развития бессимптомного заболевания коронарных артерий у лиц, имеющих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Иммерсионный отек легких, как правило, рецидивирует у восприимчивых людей, таким образом, прежде чем такие люди вернутся к занятиям дайвингом или спортивному плаванию, они должны быть обследованы на излечимые факторы риска.

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Divers Alert Network: 24-hour emergency hotline, 919-684-9111

  2. Duke Dive Medicine: Physician-to-physician consultation, 919-684-8111

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