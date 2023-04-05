Иммерсионный отек легких — это внезапно возникающий отек легких, который обычно развивается на поверхности или в начале погружения на глубине.

(См. также Обзор травм, связанных с подводным плаванием (Overview of Diving Injuries)).

Иммерсионный отек легких стал более часто распознаваться в течение 2 последних десятилетий. Иммерссионный отек легких не имеет отношения к баротравме легких или кессонной болезни. Скорее у восприимчивых людей он включает развитие гемодинамического отека легких из-за чрезмерно высокого легочного сосудистого давления вследствие перераспределения крови от периферии в легочные сосуды. К факторам риска относятся воздействие холодной воды, в анамнезе – гипертоническая болезнь, легочные расстройства и другие сердечные заболевания, которые сопровождаются нарушением систолической или диастолической функции левого желудочка (включая пороки клапанов и кардиомиопатию). Этот синдром встречается у ныряльщиков, а когда возникает на поверхности, чаще всего у пловцов на открытой воде.

Тяжелая одышка развивается, как правило, в то время, когда дайвер находится на глубине. Дайверы обычно поднимаются быстро, у них отмечается кашель, пенистая мокрота, рассеянное потрескивание над обоими легкими, иногда цианоз. Гипоксия часто присутствует и может привести к смерти.

Рентгенография легких выявляет типичный отек легких. При оценке сердечной деятельности определяется нормальная функция правого и левого желудочков и нормальные коронарные артерии, но в качестве причин сообщалось об аномалиях движения стенки, дисфункции клапанов и кардиомиопатиях (включая кардиомиопатию Такоцубо). Диастолическую дисфункцию можно зарегистрировать с помощью эхокардиографии.

Введения кислорода для лечения гипоксемии, а иногда и вдыхания агонистов бета-2 обычно достаточно для разрешения иммерсионного отека легких. Диуретики требуются редко. В тяжелых случаях может потребоваться механическая вентиляция. Рекомпрессионная терапия не требуется.

Профилактика иммерсионного отека легких Профилактика направлена на выявление пациентов с высоким риском. Лица, у которых ранее уже был отек легких, следует проверить на предрасполагающие состояния, такие как гипертония, порок сердца, кардиомиопатия и заболевания легких. Следует принимать во внимание возможность развития бессимптомного заболевания коронарных артерий у лиц, имеющих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Иммерсионный отек легких, как правило, рецидивирует у восприимчивых людей, таким образом, прежде чем такие люди вернутся к занятиям дайвингом или спортивному плаванию, они должны быть обследованы на излечимые факторы риска.