Артериальная газовая эмболия

Немедленно 100% кислород

Рекомпрессионная терапия

Дайверы, у которых подозревают артериальную газовую эмболию, следует как можно быстрее поместить в условия повышенного атмосферного давления (рекомпрессия) (1, 2). Транспортировка в рекомпрессионную камеру имеет преимущество перед остальными мерами.

Перед транспортировкой большой поток 100% кислорода увеличивает вымывание азота с выравниванием градиента давления азота между легкими и кровотоком, усиливая, тем самым реабсорбцию эмболов, содержащих азот. Гемодинамически нестабильные пациенты должны оставаться в положении лежа на спине, чтобы облегчить поддержание стабильного артериального давления и сердечного выброса.

Транспортировка воздушным транспортом может быть оправдана, если это значительно экономит время. Ранее не рекомендовалось сводить к минимуму воздействие пониженного давления на высоте из-за возможности расширения объема пузырьков. Однако, если пациент получает оксигенацию высоким потоком, транспортировка воздухом обычно хорошо переносится. Кроме того, может быть доступна санитарная авиация, где есть возможность поддерживать давление в салоне на уровне моря.

Пациентов без сознания с нарушенными рефлексами дыхательных путей следует держать в положении лежа на боку, чтобы предотвратить аспирацию, если интубация трахеи невозможна. По необходимости применяются механическая вентиляция, сосудосуживающие препараты и реанимационные мероприятия.

Рутинное размещение всех пациентов в положении лежа на левом боку (прием Дюранта) или в положении Тренделенбурга, которое ранее считалось предотвращающим краниальную миграцию пузырей, неэффективно и больше не рекомендуется.

Здравый смысл и предостережения