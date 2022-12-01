Перелом головки лучевой кости

Переломы головки лучевой кости часто происходят при падении на вытянутую руку, и их может быть трудно выявить на рентгенограмме.
(См. также Обзор переломов).
Головка лучевой кости пальпируется с латеральной стороны локтевого сустава как образование, которое ротируется при пронации и супинации, и нежестко прикреплено к латеральному надмыщелку. Латеральный надмыщелок и головка лучевой кости обычно образуют с локтевым отростком равнобедренный треугольник. В этом треугольнике может пальпироваться выпот в сустав (часто сопровождающий переломы головки лучевой кости).
Переломы головки лучевой кости более распространены у взрослых, чем у детей.
Симптомы и признаки переломов головки лучевой кости
При переломе головки лучевой кости боль в головке усиливается во время ее супинации, и пальпация головки лучевой кости болезненная. Обычно имеется отек вследствие гемартроза. Пассивные движения в локтевом суставе могут быть ограничены. Может произойти одновременный перелом плечевой кости.
Диагностика переломов головки лучевой кости
Объективное обследование
Рентгенография
В передне-задней, боковой и косой проекциях. Но при рентгенографии могут быть выявлены только косвенные признаки перелома, поэтому диагностика в значительной мере основана на данных осмотра.
DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
На стандартных рентгенограммах в передне-задней и боковой проекциях перелом часто не выявляется, но, как правило, виден выпот в полость сустава, на который указывает наличие аномальных жировых подушек. Смещение передней жировой подушки может указывать на выпот в полость сустава, но не является специфичным; выявление задней жировой подушке на правильно полученной рентгенограмме в боковой проекции специфично для выпота в полость сустава, но не очень чувствительно. При болезненности в области головки лучевой кости и наличии выпота необходимо выполнить рентгенограмму в косой проекции (более чувствительна), или начать лечение ex juvantibus.
Радиокапителлярная линия на боковой рентгенограмме локтевого сустава проходит через диафиз лучевой кости. Как правило, эта линия пересекает головку плечевой кости посредине. Иногда у детей единственным признаком перелома на рентгенограмме оказывается смещение этой линии.
Здравый смысл и предостережения
Может быть проведен артроцентез, чтобы удалить кровь из сустава, с целью дифференцировать механическую блокировку пассивного движения в суставе от его ограничения из-за боли и мышечного спазма. Затем вводят местный анестетик, чтобы облегчить боль.
Стабильность проверяют, прикладывая усилие на локтевой сустав медиально и латерально, а затем проверяют нестабильность или повышенный объем движений. Если сустав после приложения силы не двигается, перелом стабилен, и связанные с суставом связки, вероятно, не повреждены.
Передняя плечевая и радиокапителлярная линии
Как правило, передняя плечевая линия, которая на боковой рентгенограмме проводится по передней границе плечевой кости, разделяет плечевую кость посредине. Если линия не пересекает, или пересекает только переднюю часть плечевой кости, можно заподозрить перелом дистального отдела плечевой кости со смещением кзади.
Радиокапителлярная линия, которая проходит через диафиза лучевой кости, как правило, пересекает плечевую кость. Если это не так, следует заподозрить оккультный перелом.
Лечение переломов головки лучевой кости
Обычно накладывают пращевидную повязку и проводят упражнения во всем диапазоне объема движений в суставе
Редко проводят хирургическое вмешательство
Переломы с минимальным смещением и без ограничений объема пассивных движений или нестабильности в локтевом суставе можно лечить наложением повязки для удобства, со сгибанием в локтевом суставе на 90. Упражнения на весь диапазон движения в локтевом суставе должны быть начаты, как только пациенты смогут их переносить.
Если локтевой сустав нестабильный, или если движение механически блокируется, переломы лечат хирургическим путем.
Основные положения
Суставная головка лучевой кости болезненна, и боль усиливается при супинации.
Сделайте передне-заднюю, боковую и косую проэкции рентгенографии, но при рентгенографии могут быть выявлены только косвенные признаки перелома, поэтому проведение объективного обследования является очень важным в постановке диагноза.
Если головка лучевой кости болезненна при пальпации, и клинические или рентгенографические свидетельства предполагают выпот в локтевой сустав, проводят лечение предположительного перелома головки лучевой кости, даже если рентгенологически перелом не выявлен.