Объективное обследование

Рентгенография

В передне-задней, боковой и косой проекциях. Но при рентгенографии могут быть выявлены только косвенные признаки перелома, поэтому диагностика в значительной мере основана на данных осмотра.

Перелом головки лучевой кости Изображение DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Боковой рентгеновский снимок локтя Изображение Image courtesy of Danielle Campagne, MD.

На стандартных рентгенограммах в передне-задней и боковой проекциях перелом часто не выявляется, но, как правило, виден выпот в полость сустава, на который указывает наличие аномальных жировых подушек. Смещение передней жировой подушки может указывать на выпот в полость сустава, но не является специфичным; выявление задней жировой подушке на правильно полученной рентгенограмме в боковой проекции специфично для выпота в полость сустава, но не очень чувствительно. При болезненности в области головки лучевой кости и наличии выпота необходимо выполнить рентгенограмму в косой проекции (более чувствительна), или начать лечение ex juvantibus.

Радиокапителлярная линия на боковой рентгенограмме локтевого сустава проходит через диафиз лучевой кости. Как правило, эта линия пересекает головку плечевой кости посредине. Иногда у детей единственным признаком перелома на рентгенограмме оказывается смещение этой линии.

Здравый смысл и предостережения

Может быть проведен артроцентез, чтобы удалить кровь из сустава, с целью дифференцировать механическую блокировку пассивного движения в суставе от его ограничения из-за боли и мышечного спазма. Затем вводят местный анестетик, чтобы облегчить боль.

Стабильность проверяют, прикладывая усилие на локтевой сустав медиально и латерально, а затем проверяют нестабильность или повышенный объем движений. Если сустав после приложения силы не двигается, перелом стабилен, и связанные с суставом связки, вероятно, не повреждены.