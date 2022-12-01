Переломы V плюсневой кости могут произойти в ее основании или теле (диафизе). Переломы диафиза могут быть острыми или стрессорными. Поскольку лечение и прогноз этих переломов очень разные, важна точная диагностика. Диагноз устанавливают рентгенологически. Лечение зависит от локализации перелома.
(См. также Обзор переломов).
Боль, отек, болезненность при пальпации, как правило, локализуются точно в месте перелома.
Диагностика перелома 5-ой плюсневой кости базируется на рентгенографии стопы в переднезадней, боковой и косой проекциях.
Переломы диафиза V плюсневой кости
Переломы диафиза V плюсневой кости могут быть острыми переломами и стрессорными переломами. Острые диафизарные переломы, как правило, происходят вблизи метафиза и иногда называются переломами Джонса.
Поскольку может быть нарушено кровоснабжение, может наблюдаться несращение и задержка сращения костных фрагментов.
Лечение переломов диафиза 5-й плюсневой кости
Гипсование без весовой нагрузки
Консультация ортопеда
Лечение переломов диафиза V плюсневой кости включает в себя наложение трехсторонней короткой гипсовой повязки на ногу с ограничением нагрузки весом тела на 6 недель; пациента направляют к хирургу-ортопеду для решения, проводить ли открытую репозицию с внутренней фиксацией (ORIF).
Переломы основания V плюсневой кости
Переломы основания этой кости иногда называют переломами танцоров, или псевдо-переломами Джонса. Механизм их образования, как правило, связан с раздавливающей травмой или действием силы по касательной, отрывающей сухожилие от малоберцовой мышцы. Эти переломы встречаются чаще, чем острые диафизарные (переломы Джонса).
Images courtesy of Danielle Campagne, MD.
Поскольку основание, в отличие от диафиза, имеет богатое коллатеральное кровообращение, замедленное сращение и несращение встречаются редко.
Лечение переломов диафиза 5-й плюсневой кости
Симптоматическое
Лечение переломов 5-ой плюсневой кости симптоматическое, и может включать ношение обуви на жесткой подошве или ортеза и весовую нагрузку по переносимости.