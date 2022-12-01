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Переломы V плюсневой кости

(Перелом Джонса; перелом танцора; перелом псевдо-Джонса)

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Переломы V плюсневой кости могут произойти в ее основании или теле (диафизе). Переломы диафиза могут быть острыми или стрессорными. Поскольку лечение и прогноз этих переломов очень разные, важна точная диагностика. Диагноз устанавливают рентгенологически. Лечение зависит от локализации перелома.

(См. также Обзор переломов).

Боль, отек, болезненность при пальпации, как правило, локализуются точно в месте перелома.

Диагностика перелома 5-ой плюсневой кости базируется на рентгенографии стопы в переднезадней, боковой и косой проекциях.

Переломы диафиза V плюсневой кости

Переломы диафиза V плюсневой кости могут быть острыми переломами и стрессорными переломами. Острые диафизарные переломы, как правило, происходят вблизи метафиза и иногда называются переломами Джонса.

Поскольку может быть нарушено кровоснабжение, может наблюдаться несращение и задержка сращения костных фрагментов.

Лечение переломов диафиза 5-й плюсневой кости

  • Гипсование без весовой нагрузки

  • Консультация ортопеда

Лечение переломов диафиза V плюсневой кости включает в себя наложение трехсторонней короткой гипсовой повязки на ногу с ограничением нагрузки весом тела на 6 недель; пациента направляют к хирургу-ортопеду для решения, проводить ли открытую репозицию с внутренней фиксацией (ORIF).

Переломы основания V плюсневой кости

Переломы основания этой кости иногда называют переломами танцоров, или псевдо-переломами Джонса. Механизм их образования, как правило, связан с раздавливающей травмой или действием силы по касательной, отрывающей сухожилие от малоберцовой мышцы. Эти переломы встречаются чаще, чем острые диафизарные (переломы Джонса).

Поскольку основание, в отличие от диафиза, имеет богатое коллатеральное кровообращение, замедленное сращение и несращение встречаются редко.

Лечение переломов диафиза 5-й плюсневой кости

  • Симптоматическое

Лечение переломов 5-ой плюсневой кости симптоматическое, и может включать ношение обуви на жесткой подошве или ортеза и весовую нагрузку по переносимости.

Деротационный сапог
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Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
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