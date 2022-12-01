Переломы V плюсневой кости

Переломы диафиза V плюсневой кости могут быть острыми переломами и стрессорными переломами. Острые диафизарные переломы, как правило, происходят вблизи метафиза и иногда называются переломами Джонса.

Поскольку может быть нарушено кровоснабжение, может наблюдаться несращение и задержка сращения костных фрагментов.