Переломы шейки пястных костей

Профилактическое применение антибиотиков при открытых ранах

Шинирование

Для некоторых переломов - репозиция

При наличии вблизи пястного сустава любых ран, особенно линейных колотых, необходимо дополнительно спросить, не бил ли пациент кого-либо по лицу. Если да, возможно загрязнение раны флорой полости рта человека, и часто требуется провести мероприятия по профилактике инфекции (например, осмотр и очищение области раны, профилактическое назначение антибиотиков).

Лечение переломов шейки пястной кости включает шинирование (например, наложение локтевой желобоватой шины при переломах IV и V пястных костей) обычно не менее чем на несколько недель. Необходима ли репозиция до наложения шины − зависит от перелома.

Репозиция не требуется при отклонении в дорзальном или ладонном направлении на угол

< 35° для IV пястной кости

< 45° для V пястной кости

Репозиция необходима при

Вращательной деформации любой пястной кости

Переломах II и III пястных костей с угловым поворотом

Как правило, возможна закрытая репозиция. Применение блокады гематомы или блокады локтевого нерва может помочь уменьшить боль во время репозиции.

После снятия шины пациенты могут постепенно начинать упражнения в пределах диапазона движений.

Наложение желобоватой шины на ... Видео