Переломы шейки пястных костей

Обычный механизм перелома шейки пястных костей – осевая нагрузка (например, удар сжатым кулаком).
(См. также Обзор переломов).
Настоящая дискуссия относится к переломам пястных костей, за исключением пястной кости большого пальца. Часто встречаются переломы шейки со 2 по 5 пястных костей. Они сопровождаются болью, отеком, болезненностью, а иногда деформацией кисти. Возможно возникновение ротационной деформации. Перелом 5-й пястной кости наиболее часто возникает при ударе (перелом боксеров). Когда эти переломы возникают в результате удара кого-то в область рта, бактериальная флора полости рта человека может загрязнить рану, иногда вызывая развитие инфекции. Пациентам, получившим укусы во время драки, необходимо назначать антибиотики.
Вращательная деформация при переломе кисти
Обычно, когда проксимальные межфаланговые суставы согнуты до 90°, проведенные от дистальных фаланг линии сходятся на проксимальных костях запястья. При отклонении одной из этих линий можно заподозрить перелом пястных костей.
Диагностика переломов шейки пястной кости
Рентгенография
Шейка V пястной кости сломана в среднем отделе.
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Этот цветной рентгеновский снимок показывает перелом шейки пятой пястной кости. На этом снимке, угол смещения
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Шейка V пястной кости сломана в среднем отделе.
LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Этот цветной рентгеновский снимок показывает перелом шейки пятой пястной кости. На этом снимке, угол смещения
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как правило, диагностически значимы изображения в передне-задней, боковой, косой проекциях.
Лечение переломов шейки пястных костей
Профилактическое применение антибиотиков при открытых ранах
Шинирование
Для некоторых переломов - репозиция
При наличии вблизи пястного сустава любых ран, особенно линейных колотых, необходимо дополнительно спросить, не бил ли пациент кого-либо по лицу. Если да, возможно загрязнение раны флорой полости рта человека, и часто требуется провести мероприятия по профилактике инфекции (например, осмотр и очищение области раны, профилактическое назначение антибиотиков).
Лечение переломов шейки пястной кости включает шинирование (например, наложение локтевой желобоватой шины при переломах IV и V пястных костей) обычно не менее чем на несколько недель. Необходима ли репозиция до наложения шины − зависит от перелома.
Репозиция не требуется при отклонении в дорзальном или ладонном направлении на угол
< 35° для IV пястной кости
< 45° для V пястной кости
Репозиция необходима при
Вращательной деформации любой пястной кости
Переломах II и III пястных костей с угловым поворотом
Как правило, возможна закрытая репозиция. Применение блокады гематомы или блокады локтевого нерва может помочь уменьшить боль во время репозиции.
После снятия шины пациенты могут постепенно начинать упражнения в пределах диапазона движений.
Наложение желобоватой шины при переломах локтевой кости
Основные положения
Переломы шейки пястной кости сопровождаются болью, отеком, болезненностью, а иногда деформацией кисти (например, ротационной деформацией).
Проведите рентгенографию в передне-задней, боковой и косой (со стороны стопы) проекциях.
Если у пациента имеются раны возле пястно-фаланговых суставов, необходимо узнать, не бил ли пациент кого-либо по лицу в области рта; если факт подтвердится, то необходимо принять меры для предотвращения инфекции (например, профилактическое назначение антибиотиков).
Лечение перелома шейки пястной кости производится с помощью шины; если осевое отклонение значительно или имеет место вращательная деформация, вначале производится вправливание перелома обычно путем закрытой репозиции.