Переломы тазобедренного сустава

Переломы бедренной кости могут произойти в области головки, шейки, или области между или ниже вертелов (бугристостей) бедренной кости. Эти переломы типичны для пожилых, особенно на фоне остеопороза, и обычно образуются при падении на пол. Диагноз устанавливают при рентгенографии или, при необходимости, МРТ. Лечение, как правило, открытой репозицией с внутренней фиксацией (ОРВФ). или иногда гемиартропластики или тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.
(См. также Обзор переломов).
В большинстве случаев переломы бедра возникают при падении, но у пожилых, прочность кости у которых снижена вследствие остеопороза, перелом может произойти при минимальном воздействии силы (например, поворот в кровати, вставание со стула, ходьба).
Локализации перелома:
Головка бедренной кости
Шейка бедра (субкапитальные)
Межвертельный
Подвертельный
Наиболее типичными видами переломов являются субкапитальные и межвертельные.
Осложнения переломов шейки бедра включают следующие синдромы:
Остеонекроз головки бедренной кости
Несращение перелома
Осложнения чаще встречаются у пожилых пациентов при переломе шейки бедра со смещением.
У пациентов с переломами шейки бедра риск развития остеонекроза повышен, поскольку перелом часто нарушает кровоснабжение головки бедренной кости.
Симптомы и признаки переломов бедра
Переломы бедра наиболее часто проявляются болями в паховой области и невозможностью передвигаться. Иногда отраженные боли иррадиируют в область коленного сустава, и неправильно интерпретируются как патология в коленном суставе. Аналогично, переломы ветви лобковой кости могут вызывать боль в тазобедренном суставе.
Пациенты при переломах со смещением не могут ходить и страдают сильной болью; пострадавшая нога может выглядеть укороченной и повернутой кнаружи. В отличие от этого, пациенты со вколоченными переломами могут ходить, и отмечают лишь умеренную боль в отсутствие видимых изменений. Однако такие пациенты обычно не способны полностью поднять нижнюю конечность при разогнутом коленном суставе.
Пассивная ротация тазобедренного сустава при согнутом коленном суставе усиливает боль. Это помогает в проведении дифференциальной диагностики перелома тазобедренного сустава от такой внесуставной патологии, как вертельный бурсит.
Диагностика переломов бедра
Рентгенография
Изредка проводят МРТ или КТ
CAVALLINI JAMES/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Диагностика подозрения на перелом бедра начинается с рентгенографии таза в передне-задней проекции и боковой проекции. Если перелом идентифицируется, следует провести рентгенографию всего бедра. Малые признаки перелома (например, при переломах с минимальным смещением или вколоченных) могут включать в себя нарушения в плотности губчатой кости шейки или мозгового вещества бедренной кости. Тем не менее, рентгенография иногда оказывается нормальной, особенно при субкапитальными переломами или тяжелом остеопорозе.
Если перелом не виден на рентгенограмме, но не исключен клинически, проводят МРТ, имеющую для оккультных переломов почти 100% чувствительность и специфичность. В то же время такое исследование менее чувствительно, чем КТ или МРТ.
Здравый смысл и предостережения
Лечение переломов бедра
Обычно проводят открытую репозицию с внутренней фиксацией (ORIF)
Иногда проводят тотальное эндопротезирование головки бедренной кости или полную замену тазобедренного сустава
Подавляющее большинство переломов бедра лечат хирургическим путем, чтобы минимизировать продолжительность периода боли и избежать длительного постельного режима, который требуется после нехирургического лечения и который увеличивает риск серьезных осложнений (например, тромбоза глубоких вен, пролежней, пневмонии, дезадаптации, смерти), особенно у пожилых людей.
Реабилитацию следует начинать как можно быстрее после лечения перелома шейки бедра.
Профилактический прием антикоагулянтов может снизить частоту венозных тромбозов после перелома тазобедренного сустава.
В отделении неотложной помощи пожилые пациенты с переломами тазобедренного сустава могут испытывать боль, пока они ждут кардиального клиренса для операции на тазобедренном суставе. Все чаще блокада нервов бедренной кости и блокада отделов подвздошной фасции используются для купирования боли у пожилых пациентов с единичными переломами шейки бедра. Обезболивание может действовать в течение 6-8 часов, и пациентам не нужны опиоиды, которые имеют более выраженные побочные эффекты (например, угнетение дыхания). Противопоказаниями к региональной анестезии являются нарушения гомеостаза и коагулопатия (1).
Переломы шейки бедра
Переломы шейки бедра без смещения и вколоченные у пожилых людей, и все переломы шейки бедренной кости у молодых пациентов, как правило, лечат методом ORIF.
Переломы шейки бедра со смещением у пожилых людей, как правило, лечат эндопротезированием (заменой) тазобедренного сустава, чтобы как можно раньше обеспечить возможность неограниченного движения с нагрузкой весом тела и свести к минимуму вероятность того, что потребуются дополнительные операции. У пациентов пожилого возраста, которые ходят очень мало и, следовательно, прилагают на тазобедренный сустав небольшую нагрузку, как правило, проводят гемиартропластику (эндопротезирование только проксимального отдела бедренной кости); более активных пожилых пациентов все чаще лечат тотальным эндопротезированием тазобедренного сустава (замена проксимального отдела бедра и формирование суставной поверхности вертлужной впадины). Тотальная операция эндопротезирования тазобедренного сустава более обширная и более опасна, но обеспечивает более благоприятные функциональные результаты.
Межвертельные переломы
Межвертельные переломы обычно лечат методом ORIF (см. рисунок Открытая репозиция с внутренней фиксацией [ORIF]).
Открытая репозиция с внутренней фиксацией (ORIF)
Справочные материалы по лечению
1. Haines L, Dickman E, Ayvazyan S, et al: Ultrasound-guided fascia iliaca compartment block for hip fractures in the emergency department. J Emerg Med 43 (4):692–697, 2012. doi: 10.1016/j.jemermed.2012.01.050
Основные положения
Переломы бедра (в частности, субкапитальные и межвертельные) у пожилых пациентов с остеопорозом встречаются часто.
Из осложнений часто встречаются остеонекроз головки бедренной кости, несрастание перелома, остеоартрит.
Если исходя из обстоятельств подозревается перелом бедра, а пациенты не могут сгибать и разгибать ногу в коленном суставе, предполагается вколоченный перелом, даже если пациенты ощущают только слабую боль и могут ходить.
Во всех случаях неясной причины боли в бедре или колене и трудности при ходьбе из-за боли проводят пробу с поворотом бедра при согнутом колене; если этот маневр усугубляет боль, возможен перелом бедра.
Если перелом заподозрен на основании клинических результатов, но не виден на рентгенограмме, проводят МРТ.
Большинство переломов лечат хирургически (методами ORIF или эндопротезирования тазобедренного сустава), чтобы пациент как можно скорее мог начать ходить.
Рассматривается возможность использования блокады бедренного нерва и блокады отделов подвздошной фасции вместо опиоидов для краткосрочного купирования боли, особенно у пожилых пациентов с единичными переломами шейки бедра.