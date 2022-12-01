Переломы пяточной кости во многих случаях вызваны воздействием большой силы. Диагноз устанавливают при рентгенографии и, при необходимости, КТ. Лечение подбирают после консультации ортопеда; оно включает наложение гипсовой повязки, а иногда и хирургическое вмешательство.

(См. также Обзор переломов).

Переломы пяточной кости - серьезные, но нечастые повреждения; они составляют лишь 1-2% всех переломов. Тем не менее, если их не диагностировать и не начать лечить своевременно, они могут вызывать длительное нарушение трудоспособности. До 10% этих переломов при начальном осмотре в отделении неотложной помощи не выявляют.

Как правило, эти переломы вызваны высокоэнергетической осевой нагрузкой на стопу (например, падением с высоты на пятки). Поскольку эти переломы образуются под воздействием большой силы, они часто сопровождаются другими серьезными травмами; в 10% случаев перелома пяточной кости имеется также компрессионный перелом грудопоясничного отдела позвоночника.

Также в пяточной кости может возникать стрессорный перелом, особенно у спортсменов, например, у бегунов на длинные дистанции.

Переломы пяточной кости могут быть внутрисуставными.

Симптомы и признаки переломов пяточной кости Как правило, область вокруг пятки и заднего отдела стопы болезненная и выраженно отечная. Пациенты не могут перенести свой вес на ногу. Почти в 10% случаев развивается острый компартмент-синдром.

Диагностика переломов пяточной кости Рентгенография

Иногда КТ Если подозревается перелом пяточной кости, необходимо применять рентгеновское обследование в осевой и боковой проекции. КТ выполняют, если Результаты рентгенографии отрицательные, но клинические данные свидетельствуют о переломе пяточной кости.

Угол Белера < 20°.

Необходима более подробная информация о переломе. Изображения пятки угол Белера Угол Белера образован пересечением линии, проведенной от верхней части задней пяточной кости к верхней поверхности подтаранного сустава, и линии, проведенной от верхней поверхности подтаранного сустава к верхней части переднего отростка пяточной кости. В норме этот угол равен 20-40°. Угол ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Перелом пяточной кости На этой рентгенограмме виден оскольчатый перелом пяточной кости. Image courtesy of Danielle Campagne, MD. угол Белера Угол Белера образован пересечением линии, проведенной от верхней части задней пяточной кости к верхней поверхности подтаранного сустава, и линии, проведенной от верхней поверхности подтаранного сустава к верхней части переднего отростка пяточной кости. В норме этот угол равен 20-40°. Угол ... Прочитайте дополнительные сведения Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Перелом пяточной кости На этой рентгенограмме виден оскольчатый перелом пяточной кости. Image courtesy of Danielle Campagne, MD. Угол Белера определяют на боковой рентгенограмме. Угол Белера образован пересечением линии, проведенной от верхней части задней пяточной кости к верхней поверхности подтаранного сустава, и линии, проведенной от верхней поверхности подтаранного сустава к верхней части переднего отростка пяточной кости. В норме этот угол равен 20-40°. Угол < 20° предполагает перелом. Здравый смысл и предостережения Клиницисты должны также проверить наличие других травм, такие как компрессионные переломы грудной клетки и синдром сдавливания.

Лечение переломов пяточной кости Консультация ортопеда

Наложение гипсовой повязки или, возможно, оперативное лечение, в зависимости от типа перелома Необходима консультация ортопеда. Вопрос, следует ли лечить внутрисуставные переломы пяточной кости хирургическим или нехирургическим путем, активно обсуждается. Внесуставной перелом пяточной кости лечат симптоматически, обеспечивая защиту, покой (избегая весовой нагрузки), накладывая компрессионную повязку (которая также обеспечивает защиту) и лед, и придавая конечности возвышенное положение (схема лечения [PRICE]). Когда отечность разрешается, накладывают гипсовую повязку.