Переломы классифицируют по количеству образующихся фрагментов; фрагментом называют ключевую анатомическую структуру, оказывающуюся смещенной (> 1 см) или повернутой (> 45°) по отношению к ее нормальной анатомической позиции. Четыре ключевые анатомические структуры проксимального отдела плечевой кости:

Анатомическая шейка

Хирургическая шейка

Большая бугристость

Малая бугристость

Например, если структуры не смещены и не повернуты, перелом имеет один фрагмент. Если повернута или смещена одна анатомическая структура, перелом имеет 2 фрагмента (см. рисунок Переломы проксимального отдела плечевой кости с 1 или 2 фрагментами). Почти 80% проксимальных переломов плечевой кости имеют только один фрагмент; они, как правило, стабильные, и фиксированы суставной капсулой, вращающей манжеты плеча и/или надкостницей. Переломы с ≥ 3 фрагментами встречаются редко.