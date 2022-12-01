Переломы проксимального отдела плечевой кости расположены проксимальнее хирургической шейки кости (см. рисунок Основные анатомические ориентиры в проксимальном отделе плечевой кости). Большинство из них сопровождаются минимальными смещением и поворотом отломков. Диагноз устанавливают по данным обзорной рентгенографии или, иногда, КТ. Большинство из этих переломов можно лечить наложением повязки, пращевидной повязки, с ранней мобилизацией.
(См. также Обзор переломов).
Переломы проксимального отдела плечевой кости особенно часто встречаются у пожилых людей. В некоторых случаях происходят повреждение нерва в подмышечной ямке (с уменьшением чувствительности в средней части дельтовидной мышцы) или повреждение подмышечной артерии. Контрактуры могут развиться уже через несколько дней иммобилизации, особенно у пожилых пациентов.
Основные анатомические ориентиры в проксимальном отделе плечевой кости
Перелом хирургической шейки плечевой кости.
Этиология переломов проксимального отдела плечевой кости
Большинство из этих переломов развиваются при падении на вытянутую руку; реже - при прямом ударе.
Классификация
Переломы классифицируют по количеству образующихся фрагментов; фрагментом называют ключевую анатомическую структуру, оказывающуюся смещенной (> 1 см) или повернутой (> 45°) по отношению к ее нормальной анатомической позиции. Четыре ключевые анатомические структуры проксимального отдела плечевой кости:
Анатомическая шейка
Хирургическая шейка
Большая бугристость
Малая бугристость
Например, если структуры не смещены и не повернуты, перелом имеет один фрагмент. Если повернута или смещена одна анатомическая структура, перелом имеет 2 фрагмента (см. рисунок Переломы проксимального отдела плечевой кости с 1 или 2 фрагментами). Почти 80% проксимальных переломов плечевой кости имеют только один фрагмент; они, как правило, стабильные, и фиксированы суставной капсулой, вращающей манжеты плеча и/или надкостницей. Переломы с ≥ 3 фрагментами встречаются редко.
Переломы проксимального отдела плечевой кости с 1 или 2 фрагментами
Если структуры не смещены и не повернуты, перелом имеет один фрагмент. Если повернута или смещена одна структура, перелом имеет 2 фрагмента.
Симптомы и признаки переломов проксимального отдела плечевой кости
Плечо и предплечье болезненны и отечны; пациентам трудно поднять руку.
Диагностика переломов проксимального отдела плечевой кости
Рентгенография
Иногда КТ
Рентгенографию следует провести по крайней мере в следующих проекциях:
С истинным передне-внутренним поворотом в суставе
Чрезлопаточной Y-образной (косой)
аксиллярной для оценки суставно-плечевого сустава
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
КТ проводят, если переломы сложные или плохо визуализируются при обзорной рентгенографии.
Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости
Обычно накладывают пращевидную повязку и проводят раннюю мобилизацию с упражнениями во всем диапазоне движений
Иногда проводят открытую репозицию с внутренней фиксацией (ORIF) или протезирование сустава
Переломы с одним фрагментом редко нуждаются в репозиции; в большинстве (почти 80%) случаев проводят иммобилизацию повязкой, иногда фиксирующим ремнем (см. рисунок Иммобилизация суставов как экстренное лечение: некоторые широко используемые методики), и раннюю мобилизацию с упражнениями во всем диапазоне движений, например, упражнениями Кодмана. Эти упражнения особенно полезны у пожилых людей. Потому существует риск развития контрактур, желательна ранняя мобилизация, даже если сопоставление фрагментов анатомически несовершенное.
Упражнение Кодмана
Пациент наклоняется в талии, позволяя пораженной руке свисать перпендикулярно полу. Рука и плечо должны быть расслаблены, и колени согнуты. Пациенты должны
Эти упражнения должны вызывать только минимальную боль. Пациенты должны повторять каждое упражнение 2 раза за сеанс, и проводить по несколько сеансов в день. Пациенты должны постепенно увеличивать продолжительность упражнений.
Переломы с ≥ 2 фрагментов иммобилизируют, и направляют пациента к хирургу-ортопеду. При этих переломах может потребоваться ORIF или установка эндопротезов (эндопротезирование плечевого сустава).
Основные положения
Проксимальные переломы плечевой кости классифицируют на основании ряда смещенных или повернутых ключевых анатомических структур плечевой кости (анатомическая шейка, хирургическая шейка, большая бугристость, малая бугристость).
Почти в 80% требуется только наложение повязки.
Пациенты, особенно пожилые, должны как можно скорее начать упражнения во всем диапазоне движений.