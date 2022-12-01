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Переломы проксимального отдела плечевой кости

(Перелом Плеча)

Авторы:Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
Проверено/пересмотрено дек. 2022

Переломы проксимального отдела плечевой кости расположены проксимальнее хирургической шейки кости (см. рисунок Основные анатомические ориентиры в проксимальном отделе плечевой кости). Большинство из них сопровождаются минимальными смещением и поворотом отломков. Диагноз устанавливают по данным обзорной рентгенографии или, иногда, КТ. Большинство из этих переломов можно лечить наложением повязки, пращевидной повязки, с ранней мобилизацией.

(См. также Обзор переломов).

Переломы проксимального отдела плечевой кости особенно часто встречаются у пожилых людей. В некоторых случаях происходят повреждение нерва в подмышечной ямке (с уменьшением чувствительности в средней части дельтовидной мышцы) или повреждение подмышечной артерии. Контрактуры могут развиться уже через несколько дней иммобилизации, особенно у пожилых пациентов.

Основные анатомические ориентиры в проксимальном отделе плечевой кости

Перелом хирургической шейки плечевой кости.

Этиология переломов проксимального отдела плечевой кости

Большинство из этих переломов развиваются при падении на вытянутую руку; реже - при прямом ударе.

Классификация

Переломы классифицируют по количеству образующихся фрагментов; фрагментом называют ключевую анатомическую структуру, оказывающуюся смещенной (> 1 см) или повернутой (> 45°) по отношению к ее нормальной анатомической позиции. Четыре ключевые анатомические структуры проксимального отдела плечевой кости:

  • Анатомическая шейка

  • Хирургическая шейка

  • Большая бугристость

  • Малая бугристость

Например, если структуры не смещены и не повернуты, перелом имеет один фрагмент. Если повернута или смещена одна анатомическая структура, перелом имеет 2 фрагмента (см. рисунок Переломы проксимального отдела плечевой кости с 1 или 2 фрагментами). Почти 80% проксимальных переломов плечевой кости имеют только один фрагмент; они, как правило, стабильные, и фиксированы суставной капсулой, вращающей манжеты плеча и/или надкостницей. Переломы с ≥ 3 фрагментами встречаются редко.

Переломы проксимального отдела плечевой кости с 1 или 2 фрагментами

Если структуры не смещены и не повернуты, перелом имеет один фрагмент. Если повернута или смещена одна структура, перелом имеет 2 фрагмента.

Симптомы и признаки переломов проксимального отдела плечевой кости

Плечо и предплечье болезненны и отечны; пациентам трудно поднять руку.

Диагностика переломов проксимального отдела плечевой кости

  • Рентгенография

  • Иногда КТ

Рентгенографию следует провести по крайней мере в следующих проекциях:

  • С истинным передне-внутренним поворотом в суставе

  • Чрезлопаточной Y-образной (косой)

  • аксиллярной для оценки суставно-плечевого сустава

КТ проводят, если переломы сложные или плохо визуализируются при обзорной рентгенографии.

Лечение переломов проксимального отдела плечевой кости

  • Обычно накладывают пращевидную повязку и проводят раннюю мобилизацию с упражнениями во всем диапазоне движений

  • Иногда проводят открытую репозицию с внутренней фиксацией (ORIF) или протезирование сустава

Переломы с одним фрагментом редко нуждаются в репозиции; в большинстве (почти 80%) случаев проводят иммобилизацию повязкой, иногда фиксирующим ремнем (см. рисунок Иммобилизация суставов как экстренное лечение: некоторые широко используемые методики), и раннюю мобилизацию с упражнениями во всем диапазоне движений, например, упражнениями Кодмана. Эти упражнения особенно полезны у пожилых людей. Потому существует риск развития контрактур, желательна ранняя мобилизация, даже если сопоставление фрагментов анатомически несовершенное.

Упражнение Кодмана

Пациент наклоняется в талии, позволяя пораженной руке свисать перпендикулярно полу. Рука и плечо должны быть расслаблены, и колени согнуты. Пациенты должны

  • Медленно поворачивать руку из стороны в сторону, сзади вперед, а также по кругу по и против часовой стрелки

  • Переносить вес тела с ноги на ногу, нагружая ногу на стороне, в которую движется рука

  • Постепенно увеличивать диапазон движений по переносимости

Эти упражнения должны вызывать только минимальную боль. Пациенты должны повторять каждое упражнение 2 раза за сеанс, и проводить по несколько сеансов в день. Пациенты должны постепенно увеличивать продолжительность упражнений.

Переломы с ≥ 2 фрагментов иммобилизируют, и направляют пациента к хирургу-ортопеду. При этих переломах может потребоваться ORIF или установка эндопротезов (эндопротезирование плечевого сустава).

Основные положения

  • Проксимальные переломы плечевой кости классифицируют на основании ряда смещенных или повернутых ключевых анатомических структур плечевой кости (анатомическая шейка, хирургическая шейка, большая бугристость, малая бугристость).

  • Почти в 80% требуется только наложение повязки.

  • Пациенты, особенно пожилые, должны как можно скорее начать упражнения во всем диапазоне движений.

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