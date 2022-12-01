Переломы дистального отдела плечевой кости

Переднезадняя и боковая рентгенограммы

Линия перелома может быть не видна, но перелом можно заподозрить по косвенным рентгенологическим данным. Они включают:

Задняя жировая подушка

Передняя жировая подушка (симптом паруса)

Аномальная передняя плечевая линия

Аномальная радиокапителлярная линия

Задняя жировая подушка на правильно выполненной боковой рентгенограмме локтевого сустава всегда свидетельствует о патологии; этот симптом специфичен для выпота в сустав, но не очень чувствителен.

Смещение передней жировой подушки может указывать на выпот в сустав, но неспецифично.

Тем не менее, если визуализируется задняя жировая подушка, или если передняя жировая подушка крупная (симптом паруса), следует заподозрить оккультный перелом и проводить соответствующее лечение.

Передняя плечевая линия на боковой рентгенограмме проходит вдоль переднего края плечевой кости. Как правило, эта линия пересекает головку плечевой кости посредине. Если линия не пересекает головку плечевой кости, или пересекает только переднюю часть плечевой кости, возможен перелом плечевой кости со смещением кзади; затем проводят рентгенографию в косых проекциях, и возможно применение других методов визуализации.

Радиокапителлярная линия на боковой рентгенограмме локтевого сустава проходит через диафиз лучевой кости; обычно она находится в проекции плечевой кости. Если это не так, следует заподозрить оккультный перелом.

Здравый смысл и предостережения

Если результаты рентгенографии у детей соответствуют диагнозу дистального перелома плечевой кости, на рентгенограмме следует тщательно искать признаки оккультного перелома (например, заднюю жировую подушку, нарушение деления костей переднем плечевой или радиокапителлярной линиями).

При подозрении на перелом проводят тщательное обследование сосудистой и нервной систем. Особое внимание следует уделить медианным, лучевым и локтевым нервам. Дистальный пульс следует сравнить с таковым на другой конечности, особенно если на передней поверхности медиального отдела предплечья присутствуют синяки или увеличивающиеся опухоли (которые предполагают повреждение плечевой артерии).

Передняя плечевая и радиокапителлярная линии