Измерение внутрифасциального давления

Нужно установить диагноз компартмент синдрома и начать лечение до появления бледности кожного покрова или исчезновения пульса, свидетельствующих о развитии некроза. (см. также Измерение давления в предплечье и Измерение давления в голени) Клинически это состояние оценить трудно по нескольким причинам:

Типичные симптомы и признаки могут отсутствовать.

Данные неспецифичны, поскольку подобные изменения иногда вызывает перелом сам по себе.

Во многих случаях травма сопровождается изменениями психического состояния в связи с другими травмами и/или действием седативных препаратов.

Таким образом, при травмах с повышенным риском врачи должны быть насторожены, и при малейших основаниях измерять давление в компартменте (нормальное ≤ 8 мм рт. ст.); обычно используют имеющиеся на рынке тонометры. Компартмент-синдром подтверждается, если давление в компартменте выше приблизительно 30 мм рт. ст., или диастолическое артериальное давление находится в пределах примерно 30 мм рт. ст.

(См. также the American Academy of Orthopaedic Surgeons' clinical practice guideline for the management of acute compartment syndrome.)