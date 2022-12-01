При компартмент-синдроме увеличивается тканевое давление внутри фасциального пространства, что приводит к развитию тканевой ишемии. Самым ранним симптомом является боль, не пропорциональная тяжести травмы. Диагноз выставляют клинически и обычно подтверждают с помощью измерения внутрифасциального давления. Лечение – фасциотомия.
Синдром межфасциального пространства представляет собой замкнутый порочный круг. Он начинается с отека тканей, который обычно развивается после травмы (например, отек мягких тканей или гематома). Если отек развивается внутри замкнутого фасциального пространства, в типичных случаях в переднем или заднем пространствах ноги, то для распространения отека пространства мало, поэтому увеличивается межклеточное (пространство) давление. Как только внутрифасциальное давление превышает 8 мм рт. ст., то есть нормальное капиллярное давление, клеточная перфузия замедляется и может прекратиться. (ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку 8 мм рт. ст. намного ниже, чем АД, перфузия клеток может прекратиться задолго до исчезновения пульса). В результате тканевой ишемии еще больше усиливается отек и замыкается таким образом порочный круг.
По мере прогрессирования ишемии возникает некроз мышц, приводящий иногда к рабдомиолизу, присоединению инфекции, развитию гиперкалиемии; эти осложнения могут привести к потере конечности и, при отсутствии лечения, к смерти пациента. Гипотония или артериальная недостаточность могут ухудшать перфузию тканей, и даже небольшое повышение внутрифасциального давления вызовет развитие компартмент-синдрома или ухудшит его течение. После заживления некротических тканей могут развиваться контрактуры.
Компартмент-синдром, в основном, развивается в конечностях, чаще всего на голени и предплечье. Тем не менее, компартмент-синдром может также произойти в других участках тела (например, в плече, животе, ягодичные).
Этиология компартмент-синдрома
Распространенные причины синдрома сдавливания включают:
Переломы
Тяжелые ушибы или травмы с размозжением тканей
Реперфузия после повреждения и репарации сосудов
В редких случаях причинами компартмент-синдрома являются укусы змей, ожоги, чрезмерные нагрузки, передозировка наркотиков (героин, кокаин), гипсовые повязки, тугие повязки и другие жесткие опоясывающие устройства, которые ограничивают распространение отека и тем самым увеличивают внутрифасциальное давление. Длительное сдавление мышцы во время комы может вызвать рабдомиолиз.
Симптомы и признаки компартмент-синдрома
Самым ранним симптомом компартмент-синдрома является
Усиление боли
Как правило, оно не пропорционально тяжести травмы и усиливается при пассивном напряжении мышц внутри компартмента (например, для переднего ложа голени боль усиливается при пассивном подошвенном сгибании стопы и сгибании пальцев стопы, вызывающем вытяжение мышц переднего компартмента). Позже к боли присоединяются другие признаки ишемии тканей: парестезия, паралич, бледность кожного покрова, отсутствие пульса. При пальпации такие компартменты могут ощущаться как напряженные.
Здравый смысл и предостережения
Диагностика компартмент-синдрома
Измерение внутрифасциального давления
Нужно установить диагноз компартмент синдрома и начать лечение до появления бледности кожного покрова или исчезновения пульса, свидетельствующих о развитии некроза. (см. также Измерение давления в предплечье и Измерение давления в голени) Клинически это состояние оценить трудно по нескольким причинам:
Типичные симптомы и признаки могут отсутствовать.
Данные неспецифичны, поскольку подобные изменения иногда вызывает перелом сам по себе.
Во многих случаях травма сопровождается изменениями психического состояния в связи с другими травмами и/или действием седативных препаратов.
Таким образом, при травмах с повышенным риском врачи должны быть насторожены, и при малейших основаниях измерять давление в компартменте (нормальное ≤ 8 мм рт. ст.); обычно используют имеющиеся на рынке тонометры. Компартмент-синдром подтверждается, если давление в компартменте выше приблизительно 30 мм рт. ст., или диастолическое артериальное давление находится в пределах примерно 30 мм рт. ст.
(См. также the American Academy of Orthopaedic Surgeons' clinical practice guideline for the management of acute compartment syndrome.)
Лечение компартмент-синдрома
Фасциотомия
Мониторинг уровня калия и лечение гиперкалиемии по мере необходимости
Лечение рабдомиолиза, если это необходимо
Стартовое лечение компартмент синдрома — удаление всех давящих структур (например, гипсовой повязки, шины) по окружности конечности, коррекция гипотонии, обезболивание, дополнительное назначение кислорода по мере необходимости. Контролируется уровень калия и, при необходимости, проводится лечение пациентов с гиперкалиемией и рабдомиолизом.
Обычно, если давление в компартменте быстро не уменьшается, а симптомы не купируются, требуется срочная фасциотомия. Фасциотомию проводят через обширные разрезы кожи, позволяющие открыть все фасциальные отсеки внутри конечности и, таким образом, снизить давление. Необходимо тщательно проверить жизнеспособность всех мышц, и удалить все нежизнеспособные ткани.
Если некроз обширный, показана ампутация.
Основные положения
После начала развития компартмент-синдрома его тяжесть обычно неуклонно увеличивается.
Компартмент-синдром требуется исключать, если появляется боль, непропорциональная степени тяжести травмы, и увеличивающаяся при пассивном растяжении мышц в пределах компартмента, или если компартмент напряженный.
Для подтверждения диагноза измеряют давление в компартменте; диагноз подтверждают при значениях выше приблизительно 30 мм рт. ст., или диастолического артериального давления в пределах примерно 30 мм рт. ст.
Если после первичного лечения заболевание быстро не разрешается, как можно скорее проводят фасциотомию.
Дополнительная информация
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American Academy of Orthopaedic Surgeons clinical practice guideline for the management of acute compartment syndrome