Проглатывание щелочей

Разъедающие вещества (крепкие кислоты и щелочи) при поступлении внутрь вызывают ожог слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта, иногда приводя к перфорации пищевода или желудка. Симптомы могут включать слюнотечение, дисфагию и боль во рту, груди или животе; позднее могут образоваться рубцовые сужения (стриктуры). Может потребоваться диагностическая эндоскопия. Лечение носит поддерживающий характер. Опорожнение желудка и активированный уголь противопоказаны. Перфорация лечится хирургическим путем.
(См. также Общие принципы лечения при отравлении (General Principles of Poisoning).)
Во всем мире 80% проглатываний едких веществ наблюдаются у маленьких детей; это, как правило, случайные проглатывания малых количеств и часто с положительным исходом. У взрослых проглатывания едких веществ часто бывают преднамеренными с проглатыванием больших количеств, что характерно для людей, склонных к суицидам, и опасны для жизни. Обычно разъедающие вещества встречаются в твердом и жидком виде в качестве средств для чистки канализационных труб и унитазов. Промышленные продукты более концентрированные, чем бытовые, и значит более опасны.
Патофизиология проглатывания едких веществ
Кислоты вызывают коагуляционный некроз с образованием струпа, ограничивающего дальнейшее повреждение. Кислоты повреждают желудок сильнее, чем пищевод.
Щелочи быстро вызывают колликвационный некроз без образования струпа и поражение тканей продолжается, пока щелочь не нейтрализуют или разбавят. Щелочи повреждают больше пищевод, чем желудок, но при поступлении в большом количестве тяжело повреждается и то, и другое.
Твердые продукты склонны оставлять частицы, прилипающие к стенке пищевода или желудка; оставаясь на месте, они вызывают локальное повреждение. Поскольку жидкие препараты не прилипают, большие количества легко проглатываются, вызывая распространенный по площади ожог. При проглатывании жидкости может произойти поперхивание и аспирация, что ведет к ожогу верхних дыхательных путей.
Симптомы и признаки проглатывания едких веществ
Начальные симптомы при проглатывании едких веществ включают слюнотечение и дисфагию. В тяжелых случаях, появляются боль, рвота и иногда острое кровотечение в полости рта, глотке, грудном и абдоминальном отделах пищеварительного тракта. При ожоге дыхательных путей могут отмечаться кашель, тахипноэ или стридор.
Отечная, гиперемированная слизистая оболочка полости рта и глотки хорошо видна при осмотре, однако при попадании внутрь разъедающей жидкости не всегда поражается полость рта даже при тяжелых поражениях нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта.
Перфорация пищевода может вызвать развитие медиастинита с выраженной болью в груди, тахикардией, лихорадкой, тахипноэ и шоком. При перфорации желудка, как правило, развивается перитонит. Перфорация пищевода или желудка может произойти через несколько часов, недель или в любой промежуток времени между ними.
Стриктура пищевода может развиться через несколько недель, даже если изначально отравление не было тяжелым, а лечение проводилось правильно. Стриктуры могут привести к укорочению или сужению пищевода, а также к дисфагии и нарушениям его моторики.
У лиц, переживших прием едких веществ внутрь, повышен риск развития эзофагеальная карцинома.
Диагностика проглатывания едких веществ
Эндоскопия
Вне зависимости от наличия или отсутствия признаков химического ожога в полости рта невозможно определить, имеется ли ожог пищевода или желудка, поэтому показано тщательное эндоскопическое исследование для определения наличия, тяжести и площади, в особенности, когда имеющиеся симптомы или история болезни позволяют предположить нечто более серьезное, чем попадание внутрь обычной пищи. В немедленном проведении эндоскопии нет необходимости; состояние пациента должно быть стабилизировано до проведения эндоскопического обследования.
Рентгенография органов грудной клетки имеет ограниченную точность для определения перфорации пищевода, поэтому при подозрении на перфорацию следует выполнить КТ органов грудной клетки и брюшной полости.
Лечение при проглатывании едких веществ
Не проводится опорожнение желудка без зонда
Иногда разбавление путем приёма жидкостей
В целом, при попадании в организм кислот и щелочей применяется одинаковое лечение с поддерживающей терапией. (ВНИМАНИЕ: Опорожнение желудка рвотой или промывание противопоказано, так как это может подвергать верхние отделы желудочно-кишечного тракта действию едких веществ. Попытки нейтрализовать едкую кислоту путем коррекции рН с применением щелочных веществ [и наоборот] противопоказаны из-за тяжелых экзотермических реакций, могущих возникнуть в итоге. Применение активированного угля противопоказано, так как он может инфильтрировать обожженную ткань и препятствовать эндоскопической оценке, вызывая противопоказания к введению назогастрального зонда, так как это может повредить уже нарушенные поверхности слизистых оболочек).
Здравый смысл и предостережения
Разбавление молоком или водой полезно только в первые несколько минут после приема едкой жидкости, однако задержка разбавления может быть полезной после проглатывания твердого едкого вещества. Следует избегать разведения, если у пациентов диагностируются тошнота, слюнотечение, стридор или вздутие живота.
При перфорации пищевода или желудка вводятся антибиотики и показано хирургическое лечение (см. Острая перфорация). Профилактическое введение антибиотиков и внутривенное кортикостероидов не рекомендуется. Стенозы обрабатываются бужированием или, если они являются серьезными или не имебт реакции, с применением обходного эзофагогастроанастомоза путем интерпозиции толстой кишки.
Основные положения
Подозрительные тяжелые последствия при попадании внутрь большого объема едкого вещества или едкого продукта промышленного уровня.
Недостаточно разбавленные щелочи, вызывая разжижение, могут привести к повреждению.
Не следует проводить опорожнение желудка или давать активированный уголь, или нейтрализовывать кислоту или щелочь.
Определите наличие ожогов пищевода и желудка и сделайте эндоскопию, даже если внутриротовые ожоги отсутствуют.
Лечите перфорации с применением антибиотиков и хирургического вмешательства.