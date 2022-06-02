Проглатывание щелочей

Начальные симптомы при проглатывании едких веществ включают слюнотечение и дисфагию. В тяжелых случаях, появляются боль, рвота и иногда острое кровотечение в полости рта, глотке, грудном и абдоминальном отделах пищеварительного тракта. При ожоге дыхательных путей могут отмечаться кашель, тахипноэ или стридор.

Отечная, гиперемированная слизистая оболочка полости рта и глотки хорошо видна при осмотре, однако при попадании внутрь разъедающей жидкости не всегда поражается полость рта даже при тяжелых поражениях нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта.

Перфорация пищевода может вызвать развитие медиастинита с выраженной болью в груди, тахикардией, лихорадкой, тахипноэ и шоком. При перфорации желудка, как правило, развивается перитонит. Перфорация пищевода или желудка может произойти через несколько часов, недель или в любой промежуток времени между ними.

Стриктура пищевода может развиться через несколько недель, даже если изначально отравление не было тяжелым, а лечение проводилось правильно. Стриктуры могут привести к укорочению или сужению пищевода, а также к дисфагии и нарушениям его моторики.

У лиц, переживших прием едких веществ внутрь, повышен риск развития эзофагеальная карцинома.