Отравление углеводородами

Отравления углеводородами случаются в результате попадания их внутрь или ингаляции. Попадание внутрь наиболее часто происходит у детей < 5 лет и может повлечь за собой развитие аспирационной пневмонии. Ингаляция наиболее часто происходит у взрослых и может вызвать фибрилляцию желудочков сердца, обычно без каких-либо предшествующих настораживающих симптомов. Диагноз пневмонии ставится на основании клинического исследования, рентгенографии грудной клетки, окиметрии. Опорожнение желудка без зонда противопоказано из-за риска аспирации и поражения дыхательных путей. Лечение носит поддерживающий характер.

(См. также Общие принципы лечения при отравлении (General Principles of Poisoning).)

При попадании внутрь такие углеводороды, как продукты перегонки нефти (например, бензин, керосин, минеральные масла, ламповое масло, растворители для краски) вызывают незначительные системные поражения, но могут быть причиной развития тяжелой аспирационной пневмонии. Потенциальная токсичность зависит от степени вязкости, измеряемой в секундах по универсальной шкале Сейболта (SSU). Углеводородные жидкости с низкой вязкостью (секунды Сейболта (SSU) < 60), такие как бензин или минеральные спирты, могут быстро растекаться по большой поверхности и чаще вызывают аспирационный пневмонит, чем углеводороды, имеющие SSU > 60, такие как гудрон. При проглатывании в большом количестве углеводороды всасываются и вызывают системные токсические поражения центральной нервной системы (ЦНС), печени, очень похожие на действие хлорированных углеводородов (например, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен).

Ингаляция галогенированных углеводородов с целью наркотического опьянения (например, клеев, красок, растворителей, чистящих аэрозолей, бензина, углеводородов и гидрофторуглеродов, используемых в качестве пропеллентов в аэрозолях —см. Летучие растворители, обычно именуемые у подростков "пыхтением" (huffing) или "мешкование/нюхачество" (bagging) (вдыхание смоченной веществом салфетки внутри надетого на голову пластикового мешка). Они могут вызвать эйфорию, изменение психического состояния и повысить чувствительность сердца к эндогенным катехоламинам. При этом могут случаться приступы смертельной желудочковой аритмии, которые возникают без предшествующей фибрилляции или других угрожающих предвестников, часто, когда больные испуганы или впечатлительны.

Хронический прием толуола внутрь может вызывать долгосрочную интоксикацию ЦНС, характеризующуюся перивентрикулярными, окципитальными и таламическими деструкциями.

Симптомы и признаки отравления углеводородами После попадания внутрь даже небольшого количества жидких углеводородов у пациента сначала появляется кашель, приступ удушья, может быть рвота. У маленьких детей может развиться цианоз, задержка дыхания и постоянный кашель. Старшие дети и взрослые могут предъявлять жалобы на чувство жжения в желудке. Аспирационная пневмония вызывает гипоксию и респираторный дистресс-синдром. Симптомы и клинические признаки пневмонии могут развиться за несколько часов до появления заметных при рентгенологическом исследовании инфильтратов. При значительной системной абсорпции, особенно хлорированных углеводородов может развиться заторможенность, кома и судороги. Несмертельная пневмония обычно разрешается примерно через неделю, а при попадании внутрь минеральных масел или лампового масла выздоровление обычно наступает через 5–6 недель. Аритмии обычно возникают до появления развернутой картины отравления, и маловероятно их повторение после этого за исключением случаев чрезмерного возбуждения пациента.

Диагностика отравления углеводородами Рентгенологическое исследование органов грудной клетки и оксиметрию необходимо сделать примерно через 6 часов после приема внутрь Если пациенты слишком слабы, чтобы сообщить историю заболевания, можно заподозрить воздействие углеводородов, если от одежды или выдыхаемого воздуха ощущается характерный запах или если рядом обнаруживается упаковка из-под вещества. Остатки краски на руках или вокруг рта позволяют предположить, что краску недавно нюхали. Диагноз аспирационного пневмонита ставится на основании симптомов и клинической картины, а также по результатам рентгенологического исследования грудной клетки и оксиметрии, сделанных через 6 часов после аспирации или ранее, если клинические симптомы свидетельствуют о тяжелом течении. При подозрении на дыхательную недостаточность исследуется газовый состав артериальной крови. Попадание в организм высокой дозы углеводородов вызывает в первую очередь угнетение ЦНС и кому. Постоянное воздействие некоторых углеводородов (н-гексан, MnBK [метил-н-бутил-кетон]) вызывает демиелинизирующую периферическую нейропатию. Очень страдает мышечная сила, но чувствительность и рефлексы могут быть нарушены минимально. Интоксикация центральной нервной системы диагностируется при неврологическом обследование и МРТ. Основные находки на МРТ снимках включают атрофию, гиперинтенсивность белого вещества на Т2-взвешенных изображениях и гипоинтенсивность базальных ганглиев и таламуса на Т2-взвешенной томограмме.