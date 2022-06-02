Отравление угарным газом

Неспецифические симптомы или метаболический ацидоз у пациентов с риском отравления

Определение уровня карбоксигемоглобина в венозной крови

Поскольку симптомы могут быть нечеткими, неспецифическими и разнообразными, легко можно поставить ошибочный диагноз отравления угарным газом (СО). Многие случаи отравления средней тяжести с неспецифическими симптомами принимаются за вирусное заболевание. Врачи должны быть чрезвычайно внимательны. Врачи должны всегда подозревать отравление СО, если у людей, доставленных из одного и того же жилища, особенно отапливаемого благодаря каминам, наблюдаются неспецифические гриппоподобные симптомы.

Если подозревается отравление СО, необходимо определить в крови уровень карбоксигемоглобина спомощью СО-оксиметра; при этом можно провести исследование венозной крови, поскольку артериовенозная разница незначительна. Газы артериальной крови (ГАК) не измеряются постоянно. Газовый состав артериальной крови и пульсоксиметрия в отдельности или вместе не используются для диагностики отравления СО, поскольку сатурация кислородом, определяемая при исследовании газового состава артериальной крови, отражает только растворенный кислород и поэтому не зависит от уровня карбоксигемоглобина; более того, пульсоксиметр не может отличать нормальный гемоглобин от карбоксигемоглобина и таким образом может показать ложноувеличенный уровень оксигемоглобина. Не было показано использование неинвазивных детекторов CO, как точных и полезных приборов при диагностике воздействия СО или интоксикации.

Несмотря на то, что повышенный уровень карбоксигемоглобина является четким доказательством отравления, может возникнуть ситуация, когда уровень карбоксигемоглобина неправдоподобно низкий из-за быстрого снижения его после окончания воздействия СО (после эвакуации пострадавшего из очага заражения) особенно, если пациента лечат до забора крови на иследование ингаляцией кислорода (например, в машине «скорой помощи»). Метаболический ацидоз может служить подсказкой при постановке диагноза. Другие исследования могут помочь определить тяжесть специфических симптомов (например, электрокардиография при боли в груди, КТ и МРТ при неврологических симптомах).