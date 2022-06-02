Отравление рыбой и отравление моллюсками

Отравление сигуатерой может быть вследствие употребления в пищу любой из > 400 видов рыб, обитающих среди тропических рифов Флориды, Вест Индии или Тихого океана, где они питаются динофлагеллятой, вырабатывающей токсин, откладывающийся в мякоти рыбы. Больше всего токсина накапливается у старых и крупных рыб [например, морской окунь, снэппер (луциан), королевский горбыль, королевская макрель]. Ни один из способов обработки, включая кулинарную, не предотвращает отравления и не изменяет вкусовые качества. Отравление может произойти после употребления в пищу свежей или замороженной рыбы. Для определения сигуатоксина в рыбе не существует коммерческих препаратов.

Симптомы отравления могут начаться через 2–8 часов после употребления рыбы. Спазмы в животе, тошнота и диарея продолжаются от 6 до 17 часов, после чего могут развиться зуд, парестезии, головная боль, миалгия, извращение тепловой и холодовой чувствительности, боль в области лица. Через 4 месяц необычные сенсорные расстройства и повышенная нервозность могут вызвать истощение.

Для лечения предлагается внутривенное введение маннитола, однако отчетливого успеха такого лечения не отмечено.