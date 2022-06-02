Отравление рыбой и отравление моллюсками

Отравление рыбой и моллюсками связано с одним из нескольких токсинов, которые могут вызывать желудочно-кишечные, неврологические или гистамин-опосредованные проявления.
(См. также Общие принципы лечения при отравлении (General Principles of Poisoning).)
Отравление сигуатерой
Отравление сигуатерой может быть вследствие употребления в пищу любой из > 400 видов рыб, обитающих среди тропических рифов Флориды, Вест Индии или Тихого океана, где они питаются динофлагеллятой, вырабатывающей токсин, откладывающийся в мякоти рыбы. Больше всего токсина накапливается у старых и крупных рыб [например, морской окунь, снэппер (луциан), королевский горбыль, королевская макрель]. Ни один из способов обработки, включая кулинарную, не предотвращает отравления и не изменяет вкусовые качества. Отравление может произойти после употребления в пищу свежей или замороженной рыбы. Для определения сигуатоксина в рыбе не существует коммерческих препаратов.
Симптомы отравления могут начаться через 2–8 часов после употребления рыбы. Спазмы в животе, тошнота и диарея продолжаются от 6 до 17 часов, после чего могут развиться зуд, парестезии, головная боль, миалгия, извращение тепловой и холодовой чувствительности, боль в области лица. Через 4 месяц необычные сенсорные расстройства и повышенная нервозность могут вызвать истощение.
Для лечения предлагается внутривенное введение маннитола, однако отчетливого успеха такого лечения не отмечено.
Отравление скумбриевыми
Отравление скумбриевыми вызывается гистамином, накапливающимся в мякоти рыбы в результате бактериального разложения после ее вылова. Обычно к поражаемым рыбам относятся:
Тунец
Скумбрия (макрель)
Бонито
Пеламида
Махи-махи
Рыба может обладать перечным или горьким вкусом. Покраснение лица и, возможно, тошнота, рвота, боль в эпигастрии и узелковые высыпания появляются через несколько минут после поедании рыбы и разрешаются через 24 часа. Эти симптомы часто ошибочно расцениваются как аллергическая реакция на морепродукты. В отличие от других рыбных отравлений профилактика заключается в надлежащем хранении рыбы после улова.
Лечение может включать H1 блокаторы и H2 блокаторы.
Отравление тетродотоксином
Наиболее общей причиной отравления тетродотоксином является употребление в пищу представителя скалозубых рыбы-собаки (фугу) в виде японского деликатесного блюда, но > 100 видов свежей воды и соленой рыбы также содержит тетродотоксин. Ранние симптомы включают парестезии в области лица и конечностей, за чем следуют повышенное слюноотделение, тошнота, рвота, диарея и боль в животе. Может также произойти потенциально фатальный респираторный паралич. Лечение симптоматическое с особым вниманием на поддержку дыхания до тех пор, пока токсин не распадется в организме, что может занять несколько дней.
Токсин не разлагается при кулинарной обработке и замораживании.
Отравление ракообразными моллюсками
Отравления ракообразными моллюсками с параличами наблюдаются с июня по октябрь, особенно в районе побережья Тихого океана и Новой Англии, когда двустворчатые моллюски, съедобные двустворчатые моллюски, устрицы, морские гребешки заражаются токсичными динофлагеллятами, вызывающими красный прилив. Динофлагелляты вырабатывают нервный яд сакситоксин, устойчивый к кулинарной обработке. Периоральные парестезии развиваются через 5–30 минут после употребления в пищу. Затем появляются тошнота, рвота и спазмы в животе с последующей мышечной слабостью. Лечение носит поддерживающий характер. Паралич дыхательной мускулатуры может окончиться смертельно при отсутствии лечения, выжившие обычно полностью выздоравливают.