Рентгенография органов брюшной полости

Исследование сывороточного железа, электролитов и pH через 3–4 часа после приема препарата

Отравление железом следует предполагать при употреблении внутрь смеси различных лекарств, поскольку железо распространено повсеместно, и у маленьких детей, имеющих доступ к препаратам железа, а также при необъяснимом метаболическом ацидозе, тяжелом или геморрагическом гастроэнтерите. Поскольку дети часто делятся друг с другом необходимо обследовать братьев и сестер, друзей маленьких детей, которые также могли принять внутрь железосодержащие препараты.

Рентгенологическое исследование органов брюшной полости обычно рекомендуется для подтверждения проглатывания, однако оно может выявить только целые таблетки или включения железа, но не определяет разжеванные или растворенные таблетки, жидкие препараты железа и железо в составе мультивитаминов. Сывороточное железо, электролиты и pH необходимо исследовать через 3–4 часа после приема препаратов. Наличие отравления допускается, если подозрение на прием сопровождается одним из следующих показателей:

Рвота и боль в животе

Уровень железа в сыворотке крови > 350 мкг/дл (63 мкмоль/л)

Железо, видимое при рентгенологическом исследовании

Метаболический ацидоз неясной этиологии

Указанные величины концентрации железа могут позволить предположить отравление, однако они изолированно не могут достоверно подтвердить отравление. Значения общей железосвязывающей способности часто недостаточно точные и не помогают в диагностике тяжелых отравлений, и поэтому при диагностике не рекомендуются. Наиболее точными являются проведение серии исследования сывороточного железа, бикарбоната, и pH (с подсчетом анионной разницы); эти данные затем оцениваются совместно, а результаты сопоставляются с клиническим состоянием пациента. Например, о токсичности свидетельствует повышение уровня железа, метаболический ацидоз с повышенным анионным интервалом, ухудшение симптомов или, что более типично, некоторая комбинация этих признаков.

Проба с дефероксамином больше не рекомендуется для определения возможной передозировки железа из-за ее низкой чувствительности. В этом тесте дефероксамин, хелатирующий железо препарат, вводился внутримышечно, после чего несколько порций мочи обследовались на характерный оранжевый или красновато-коричневый цвет (винно-розовая моча), причиной которого являлась экскреция ферриоксамина).