Отравление грибами

Многие грибы вызывают отравление при употреблении внутрь. Токсины и, соответственно, симптомы зависят от вида. Определить вид гриба трудно, поэтому обычно проводится симптоматическое лечение.

(См. также Общие принципы лечения при отравлении (General Principles of Poisoning).)

Отличить ядовитый гриб от неядовитого в природе трудно даже для знатоков. Используемые в народе правила и приметы не надежны, да и один и тот же вид может обладать разной токсичностью в зависимости от места и времени сбора. Если пациент съел неизвестный гриб, определение вида может помочь выбрать адекватное лечение. Однако, поскольку опытного миколога редко можно найти для немедленной консультации, лечение пациента, заболевшего после употребления в пищу гриба, обычно проводится в соответствии с симптомами. Если имеется образец гриба или найден кусок в рвотных массах, то можно это послать на анализ микологу.

Все ядовитые грибы вызывают рвоту и боль в животе; другие клинические проявления значительно отличаются в зависимости от вида гриба. Грибы, при отравлении которыми симптомы развиваются рано (в течение 2 часов), менее опасны, чем те, у которых симптомы проявляются позже (обычно через 6 часов и более).

Лечение при большинстве отравлений грибами симптоматическое и поддерживающее. Может оказаться полезным использование активированного угля с целью ограничения уровня абсорбции. были испробованы многочисленные антидотные схемы лечения, особенно для видов Amanita, но никакой из них не показал последовательных положительных результатов.

Ранние гастроинтестинальные (ГИ) симптомы При отравлении грибами с коротким инкубационным периодом проявления расстройства желудочно-кишечного тракта (например, Chlorophyllum molybdites и маленькими коричневыми грибами, которые часто растут на газонах) развивается гастроэнтерит, иногда сопровождающийся головной болью или миалгией. Диарея бывает с кровью. Симптомы обычно проходят в течение 24 часов. Лечение носит поддерживающий характер.

Ранние неврологические симптомы К грибам, вызывающим ранние неврологические симптомы, относятся галлюциногенные, которые обычно употребляются умышленно, т.к. содержат галлюциноген - псилоцибин. Чаще всего это представители рода Psilocybe, но некоторые другие разновидности также содержат псилоцибин. Симптомы появляются через 15–30 минут и включают эйфорию, усиленное воображение и галлюцинации. Тахикардия и гипертензия обычны, у некоторых детей бывает гипертермия; однако серьезные последствия редки. Лечение обычно заключается в медикаментозной седации (например, бензодиазепинами).

Ранние мускариновые симптомы Некоторые грибы содержат токсины, которые стимулируют мускариновые холинергические рецепторы, тем самым имитируя действие ацетилхолина на эти рецепторы (токсины не стимулируют никотиновые холинергические рецепторы). К грибам, вызывающим ранние мускариновые симптомы, относятся представители рода Иноцибы и Клитоцибы. Симптомы проявляются в виде SLUDGE -синдрома (см. таблицу "Общие токсические синдромы"), включающего миоз, бронхорею, брадикардию, профузное потоотделение, свистящее дыхание и мышечные спазмы. Проявления симптомов обычно умеренные, они начинаются через 30 минут и проходят в течение 12 часов. Для купирования выраженных мускариновых симптомов (например, хриплое дыхание, брадикардия) вводится атропин.

Поздние симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта Поздние симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта характерны для отравления грибами родов Аманита, Гиромитра (строчки) и Кортинариус (паутинник). Наиболее токсичный гриб из семейства Аманита это бледная поганка, которая является причиной 95% смертельных случаев, связанных с грибными отравлениями. Первичный гастроэнтерит, который может начаться через 6–12 часов после употребления этих грибов, может быть тяжелым; может отмечаться гипогликемия. Начальные симптомы стихают на несколько дней, затем развивается печеночная недостаточность, а иногда и почечная. С самого начала лечения необходимо осуществлять тщательный мониторинг гипогликемии и, возможно, давать повторные дозы активированного угля. При развитии печеночной недостаточности может потребоваться пересадка печени; эффективность другого специфического лечения (например, N-ацетилцистеин, большие дозы пенициллина, внутривенное введение жировых эмульсий) не доказана. Употребление в пищу грибов вида Amanita smithiana вызывает отсроченный гастроэнтерит, как правило, через 6-12 часов после приема внутрь, и острую почечную недостаточность (обычно в течение 1-2 недель после приема), что часто требует проведения диализа. Строчки могут вызвать развитие гипогликемии одновременно или сразу после гастроэнтерита. Другие проявления могут включать токсическое поражение центральной нервной системы (например, судороги) и через несколько дней гепаторенальный синдром. С самого начала лечения необходимо осуществлять тщательный мониторинг гипогликемии и, возможно, давать повторные дозы активированного угля. С целью лечения неврологических расстройств вводится пиридоксин в дозировке 70 мг/кг внутривенно медленно в течение 4–6 часов (максимальная суточная доза 5 г); лечение печеночной недостаточности симптоматическое. Большинство грибов семейства Кортинариус (паутинник) широко распространены в Европе. Гастроэнтерит может продолжаться до 3 дней. Почечная недостаточность с симптомами почечной колики и снижением диуреза может развиться от 3 до 20 дней после употребления грибов. Почечная недостаточность часто разрешается спонтанно, но диализ может потребоваться на короткий период, если функция почек не улучшается в течение 3-5 дней, а хроническое повреждение почек может стать необратимым.

Поздние мышечные симптомы Некоторые виды грибов вызывают отсроченную миотоксичность с последующим развитием рабдомиолиза, что иногда приводит к смерти. Грибы рядовки (Tricholoma) могут вызывать утомляемость, мышечную слабость, миалгии и рабдомиолиз уже через 24–72 часа после употребления в пищу. Сыроежки (Russula) становятся причиной такой же миотоксичности, поражающей ткани миокарда, что приводит к тахикардии, гипотонии, аритмиям и смерти. Специфического лечения, кроме поддерживающей терапии, не существует.