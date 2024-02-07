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Наложение желобоватой шины на локтевой сустав

Авторы:Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Желобоватые ульнарные шины - устройства, которые используют для иммобилизации при переломах IV и V пястных костей.

Желобоватые ульнарные шины накладывают вдоль локтевой стороны предплечья и кисти для иммобилизации 4-го и 5-го пальцев и предотвращения укорочения коллатеральных связок во время иммобилизации.

Показания

  • Переломы IV или V пястных костей

  • Нестабильные переломы или переломы со смещением проксимальных и средних фаланг IV и V пальцев

  • Переломы дистальной части локтевой кости

Переломы со значительным смещением и/или ротационным смещением могут потребовать репозиции перед шинированием.

Противопоказания

  • Нет

Осложнения

  • Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)

  • Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)

  • Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)

Оборудование

  • Трикотажная подкладка (достаточно длинная, чтобы охватить область от пястных фаланговых суставов до середины предплечья)

  • Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 5 см (2 дюйма)

  • Гипсовый или стекловолоконный материал для шинирования шириной 7,5 см (3 дюйма)

  • Эластичный бинт, шириной 5 см

  • Острые ножницы

  • Теплая вода и ведро или другой контейнер

  • Нестерильные перчатки

Положение пациента при проведении процедуры

  • Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированной руке пациента.

  • Держите пястно-фаланговые суставы 4-го и 5-го пальцев в согнутом на 70–90° положении, проксимальный и дистальный межфаланговые суставы – слегка согнутыми

  • Разогните запястье на 10–20°.

Пошаговое описание методики

  • Наденьте нестерильные перчатки.

  • Наложите трикотажную подкладку, покрывая область от середины предплечья до пястных костей.

  • Для предотвращения мацерации кожи вставьте тампоны между 4-м и 5-м пальцами, а затем оберните повязку вокруг обоих пальцев.

  • Наложите повязку от ПФ сустава до середины предплечья, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.

  • При необходимости можете разгладить повязку. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы предотвратить избыточное давление на кожу.

  • Выложите отрезок шинируещего материала, соответствующий расстоянию от ДМФ суставов 4-го и 5-го пальцев до середины предплечья вдоль локтевой поверхности предплечья - он должен быть немного короче, чем область, покрытая подкладкой. Шина заканчивается сразу дистальнее локтевого сустава, чтобы обеспечить свободный диапазон его движения.

  • Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).

  • В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

  • Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

  • Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

  • Нало шинирующий материал от ДМФ сустава 5-го пальца вдоль локтевой стороны запястья 5-го пальца и предплечья и сложите его U-образно вокруг тыльной и ладонной поверхностей 4-го и 5-го пальцев, кисти и запястья.

  • Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку по краям шинирующего материала.

  • Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

  • Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.

  • Поддерживайте суставы МКФ 4-го и 5-го пальцев согнутыми на 70–90°, ПФС и ДФС суставы в положении небольшого сгибания, а запястье в нейтральном положении с небольшим разгибанием (около 10–20°) до тех пор, пока материал шины не затвердеет.

  • Не иммобилизируйте большой, указательный или средний пальцы в шине.

  • Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).

Курс реабилитации

  • Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев.

  • Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее шины.

Предостережения и распространенные ошибки

  • Поскольку эти повреждения часто являются результатом ударов или драки, необходимо проверить наличие разрывов над пястно-фаланговыми суставами, которые могут быть вызваны вонзанием зубов (рана от укуса человека) и потребуют дополнительного вмешательства, включая более неотложную ортопедическую консультацию и профилактику раневой инфекции.

  • Убедитесь, что подкладки и эластичные бинты не прилегают слишком плотно.

  • Убедитесь, что пястно-фаланговый сустав согнут на 70–90°, это нужно для поддержания соответствующей иммобилизации, поскольку материал шины высыхает.

Советы и рекомендации

  • Для более крупных пациентов при бинтовании предплечья можно использовать 3-дюймовые ватные подушечки.

  • В теплой воде гипс застывает быстрее, поэтому, если вы не умеете накладывать шины, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.

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