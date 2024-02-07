Наложение желобоватой шины на локтевой сустав

Желобоватые ульнарные шины - устройства, которые используют для иммобилизации при переломах IV и V пястных костей.
Желобоватые ульнарные шины накладывают вдоль локтевой стороны предплечья и кисти для иммобилизации 4-го и 5-го пальцев и предотвращения укорочения коллатеральных связок во время иммобилизации.
Показания
Переломы IV или V пястных костей
Нестабильные переломы или переломы со смещением проксимальных и средних фаланг IV и V пальцев
Переломы дистальной части локтевой кости
Переломы со значительным смещением и/или ротационным смещением могут потребовать репозиции перед шинированием.
Противопоказания
Нет
Осложнения
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)
Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)
Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)
Оборудование
Трикотажная подкладка (достаточно длинная, чтобы охватить область от пястных фаланговых суставов до середины предплечья)
Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 5 см (2 дюйма)
Гипсовый или стекловолоконный материал для шинирования шириной 7,5 см (3 дюйма)
Эластичный бинт, шириной 5 см
Острые ножницы
Теплая вода и ведро или другой контейнер
Нестерильные перчатки
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к травмированной руке пациента.
Держите пястно-фаланговые суставы 4-го и 5-го пальцев в согнутом на 70–90° положении, проксимальный и дистальный межфаланговые суставы – слегка согнутыми
Разогните запястье на 10–20°.
Пошаговое описание методики
Наденьте нестерильные перчатки.
Наложите трикотажную подкладку, покрывая область от середины предплечья до пястных костей.
Для предотвращения мацерации кожи вставьте тампоны между 4-м и 5-м пальцами, а затем оберните повязку вокруг обоих пальцев.
Наложите повязку от ПФ сустава до середины предплечья, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.
При необходимости можете разгладить повязку. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы предотвратить избыточное давление на кожу.
Выложите отрезок шинируещего материала, соответствующий расстоянию от ДМФ суставов 4-го и 5-го пальцев до середины предплечья вдоль локтевой поверхности предплечья - он должен быть немного короче, чем область, покрытая подкладкой. Шина заканчивается сразу дистальнее локтевого сустава, чтобы обеспечить свободный диапазон его движения.
Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).
В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.
Погрузите шинирующий материал в теплую воду.
Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).
Нало шинирующий материал от ДМФ сустава 5-го пальца вдоль локтевой стороны запястья 5-го пальца и предплечья и сложите его U-образно вокруг тыльной и ладонной поверхностей 4-го и 5-го пальцев, кисти и запястья.
Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку по краям шинирующего материала.
Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.
Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.
Поддерживайте суставы МКФ 4-го и 5-го пальцев согнутыми на 70–90°, ПФС и ДФС суставы в положении небольшого сгибания, а запястье в нейтральном положении с небольшим разгибанием (около 10–20°) до тех пор, пока материал шины не затвердеет.
Не иммобилизируйте большой, указательный или средний пальцы в шине.
Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев).
Курс реабилитации
Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее шины.
Предостережения и распространенные ошибки
Поскольку эти повреждения часто являются результатом ударов или драки, необходимо проверить наличие разрывов над пястно-фаланговыми суставами, которые могут быть вызваны вонзанием зубов (рана от укуса человека) и потребуют дополнительного вмешательства, включая более неотложную ортопедическую консультацию и профилактику раневой инфекции.
Убедитесь, что подкладки и эластичные бинты не прилегают слишком плотно.
Убедитесь, что пястно-фаланговый сустав согнут на 70–90°, это нужно для поддержания соответствующей иммобилизации, поскольку материал шины высыхает.
Советы и рекомендации
Для более крупных пациентов при бинтовании предплечья можно использовать 3-дюймовые ватные подушечки.
В теплой воде гипс застывает быстрее, поэтому, если вы не умеете накладывать шины, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.