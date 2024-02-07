Наложение желобоватой шины на локтевой сустав

Наденьте нестерильные перчатки.

Наложите трикотажную подкладку, покрывая область от середины предплечья до пястных костей.

Для предотвращения мацерации кожи вставьте тампоны между 4-м и 5-м пальцами, а затем оберните повязку вокруг обоих пальцев.

Наложите повязку от ПФ сустава до середины предплечья, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.

При необходимости можете разгладить повязку. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы предотвратить избыточное давление на кожу.

Выложите отрезок шинируещего материала, соответствующий расстоянию от ДМФ суставов 4-го и 5-го пальцев до середины предплечья вдоль локтевой поверхности предплечья - он должен быть немного короче, чем область, покрытая подкладкой. Шина заканчивается сразу дистальнее локтевого сустава, чтобы обеспечить свободный диапазон его движения.

Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).

В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

Нало шинирующий материал от ДМФ сустава 5-го пальца вдоль локтевой стороны запястья 5-го пальца и предплечья и сложите его U-образно вокруг тыльной и ладонной поверхностей 4-го и 5-го пальцев, кисти и запястья.

Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку по краям шинирующего материала.

Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.

Поддерживайте суставы МКФ 4-го и 5-го пальцев согнутыми на 70–90°, ПФС и ДФС суставы в положении небольшого сгибания, а запястье в нейтральном положении с небольшим разгибанием (около 10–20°) до тех пор, пока материал шины не затвердеет.

Не иммобилизируйте большой, указательный или средний пальцы в шине.