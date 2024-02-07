skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Наложение длинной шины на руку

Авторы:Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Длинные шины на руку используются при лечении травм локтевого и проксимального отдела предплечья с целью ограничения сгибания и разгибания локтевого сустава.

Длинные шины для рук (также известные как задние длинные шины для рук) используются при определенных травмах, требующих иммобилизации локтя и проксимального отдела предплечья. Такие шины ограничивают сгибание и разгибание в локте, но не в состоянии предотвратить супинацию или пронацию предплечья. Эта шина похожа на локтевую желобоватую шину, но длиннее и простирается выше локтя.

Показания

  • Дистальный перелом плечевой кости

  • Перелом локтевого отростка

  • Переломы локтевой кости и проксимального отдела лучевой кости

  • Вывих локтевого сустава (после репозиции)

Противопоказания

Абсолютные противопоказания

  • Сложные переломы, которые также требуют ограничения супинации и пронации предплечья (если требуется дополнительная иммобилизация, следует использовать двойную V-образную шину)

Относительные противопоказания

  • Нет

Осложнения

  • Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)

  • Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)

  • Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)

Оборудование

  • Трикотажная подкладка (достаточно длинная, чтобы охватить область от середины плечевой кости до пястных костей)

  • Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 7,5 см (3 дюйма)

  • Гипсовая или стекловолоконная шинирующий материал, толщиной 7,5–10 см (3–4 дюйма) - достаточно широкий, чтобы покрыть заднюю поверхность плечевой кости, и достаточно длинный, чтобы простираться от середины плечевой кости вдоль локтевой поверхности предплечья до пястных костей

  • Острые ножницы

  • Эластичный бинт, обычно шириной 10 см (4 дюйма)

  • Теплая вода и ведро или другой контейнер

  • Нестерильные перчатки

Положение пациента при проведении процедуры

  • Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к пострадавшей руке.

  • Локоть необходимо согнуть под углом 90°.

  • Предплечье должно быть развернуто ладонью к пациенту.

  • Запястье должно быть слегка разогнутым под углом 10–20°.

  • Если нет травмы, требующей дополнительной иммобилизации, шина должна обеспечивать неограниченный объем движений в МКП суставе и суставах большого пальца.

Пошаговое описание методики

  • Наденьте нестерильные перчатки.

  • Наложите трикотажную подкладку, покрывая область от проксимальной трети плечевой кости до пястных костей.

  • Сделайте отверстие в трикотаже, чтобы большой палец мог высовываться. Выровняйте стокинет, чтобы убедиться в отсутствии складок на материале.

  • Наложите повязку от ПФ сустава до проксимальной трети плечевой кости, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.

  • Дополнительно поместите короткие полоски ватной прокладки на локтевой отросток для предотвращения давления на костный выступ. Избегайте накладывания чрезмерного объема в локтевой ямке.

  • При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы избежать появления локальных зон давления на кожу.

  • Выложите отрезок шинируещего материала, соответствующий расстоянию от ПФ сустава до задней поверхности плеса вдоль локтевой поверхности предплечья - он должен быть чуть короче, чем область, покрытая прокладкой.

  • Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).

  • В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

  • Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

  • Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

  • Нанесите шинирующий материал начиная от задней поверхности плеча и продолжайте двигаться вниз, проходя через локтевой сустав и вдоль локтевой поверхности предплечья и закончите на пястных костях.

  • Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку так, чтобы покрыть края шинирующего материала.

  • Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

  • Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.

  • Держите локоть в согнутом на 90° положении, а запястье – в нейтральном положении, с ладонью, обращенной к пациенту, пока шинирующий материал не затвердеет.

  • Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев) после того, как шина наложена и затвердела.

Курс реабилитации

  • Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.

  • Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.

  • Для поддержки руки наложите косыночную повязку.

  • Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев.

  • Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее шины.

Предостережения и распространенные ошибки

  • Убедитесь в том, что локтевой сустав не расслаблен и в нем сохраняется угол сгибания 90° до тех пор пока шина не затвердела.

  • Убедитесь, что подкладки и эластичные бинты не прилегают слишком плотно.

  • Наложение чрезмерного количества перевязочного материала может привести в дальнейшем по мере разрешения отека к свободному движению конечности и ухудшению процесса заживления.

  • Над костными выступами, особенно локтевым отростком и шиловидным отростком локтевой кости, может потребоваться дополнительная подкладка.

  • Избегайте чрезмерного подкладывания на линиях сгиба, таких как локтевая ямка.

  • Избегайте неровных контуров и потенциальных мест сдавливания, используя для разглаживания шинирующего материала ладони, а не кончики пальцев.

  • Перед наложением шины необходимо убедиться, что чулок и перевязочный материал выровнены, чтобы не было точек давления.

Советы и рекомендации

  • В теплой воде гипс застывает быстрее, поэтому, если вы не умеете накладывать шины, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.

  • Верхний и нижний края шины могут впиваться в кожу, поэтому слегка поверните их.

  • Поскольку эта шина длинная, рассмотрите вопрос о помощи ассистента, который помог бы поддерживать гипсовый материал во время его нанесения. Как вариант, если помощник не доступен, чтобы помочь удержать влажный гипс на месте при наложении эластичного бинта, можно в произвольном порядке разместить по окружности вокруг проксимального и дистального отделов шины несколько небольших ватных подушечек.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.