Наложение длинной шины на руку

Наденьте нестерильные перчатки.

Наложите трикотажную подкладку, покрывая область от проксимальной трети плечевой кости до пястных костей.

Сделайте отверстие в трикотаже, чтобы большой палец мог высовываться. Выровняйте стокинет, чтобы убедиться в отсутствии складок на материале.

Наложите повязку от ПФ сустава до проксимальной трети плечевой кости, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.

Дополнительно поместите короткие полоски ватной прокладки на локтевой отросток для предотвращения давления на костный выступ. Избегайте накладывания чрезмерного объема в локтевой ямке.

При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы избежать появления локальных зон давления на кожу.

Выложите отрезок шинируещего материала, соответствующий расстоянию от ПФ сустава до задней поверхности плеса вдоль локтевой поверхности предплечья - он должен быть чуть короче, чем область, покрытая прокладкой.

Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).

В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.

Погрузите шинирующий материал в теплую воду.

Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).

Нанесите шинирующий материал начиная от задней поверхности плеча и продолжайте двигаться вниз, проходя через локтевой сустав и вдоль локтевой поверхности предплечья и закончите на пястных костях.

Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку так, чтобы покрыть края шинирующего материала.

Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.

Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.

Держите локоть в согнутом на 90° положении, а запястье – в нейтральном положении, с ладонью, обращенной к пациенту, пока шинирующий материал не затвердеет.