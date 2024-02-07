Наложение длинной шины на руку

Длинные шины на руку используются при лечении травм локтевого и проксимального отдела предплечья с целью ограничения сгибания и разгибания локтевого сустава.
Длинные шины для рук (также известные как задние длинные шины для рук) используются при определенных травмах, требующих иммобилизации локтя и проксимального отдела предплечья. Такие шины ограничивают сгибание и разгибание в локте, но не в состоянии предотвратить супинацию или пронацию предплечья. Эта шина похожа на локтевую желобоватую шину, но длиннее и простирается выше локтя.
Показания
Дистальный перелом плечевой кости
Перелом локтевого отростка
Переломы локтевой кости и проксимального отдела лучевой кости
Вывих локтевого сустава (после репозиции)
Противопоказания
Абсолютные противопоказания
Сложные переломы, которые также требуют ограничения супинации и пронации предплечья (если требуется дополнительная иммобилизация, следует использовать двойную V-образную шину)
Относительные противопоказания
Нет
Осложнения
Термическая травма (вызванная экзотермической реакцией между гипсом или стекловолокном и водой)
Пролежни, нейропраксия и/или ишемические поражения (вызванные чрезмерным давлением)
Компартмент-синдром (иногда вызванный, отчасти, чрезмерно тугой круговой повязкой)
Оборудование
Трикотажная подкладка (достаточно длинная, чтобы охватить область от середины плечевой кости до пястных костей)
Рулонная подкладка (например, хлопковый рулон) шириной 7,5 см (3 дюйма)
Гипсовая или стекловолоконная шинирующий материал, толщиной 7,5–10 см (3–4 дюйма) - достаточно широкий, чтобы покрыть заднюю поверхность плечевой кости, и достаточно длинный, чтобы простираться от середины плечевой кости вдоль локтевой поверхности предплечья до пястных костей
Острые ножницы
Эластичный бинт, обычно шириной 10 см (4 дюйма)
Теплая вода и ведро или другой контейнер
Нестерильные перчатки
Положение пациента при проведении процедуры
Пациент должен быть в такой позе, чтобы оператор имел соответствующий доступ к пострадавшей руке.
Локоть необходимо согнуть под углом 90°.
Предплечье должно быть развернуто ладонью к пациенту.
Запястье должно быть слегка разогнутым под углом 10–20°.
Если нет травмы, требующей дополнительной иммобилизации, шина должна обеспечивать неограниченный объем движений в МКП суставе и суставах большого пальца.
Пошаговое описание методики
Наденьте нестерильные перчатки.
Наложите трикотажную подкладку, покрывая область от проксимальной трети плечевой кости до пястных костей.
Сделайте отверстие в трикотаже, чтобы большой палец мог высовываться. Выровняйте стокинет, чтобы убедиться в отсутствии складок на материале.
Наложите повязку от ПФ сустава до проксимальной трети плечевой кости, немного выходя за пределы области, на которую должен быть наложен шинирующий материал, каждым витком бинта перекрывайте половину ширины предыдущего витка и периодически разглаживайте накладываемую повязку по всей ее ширине для снижения риска сдавливания тканей.
Дополнительно поместите короткие полоски ватной прокладки на локтевой отросток для предотвращения давления на костный выступ. Избегайте накладывания чрезмерного объема в локтевой ямке.
При необходимости разгладьте подкладку, чтобы избежать выступов и уплотнений. Удалите любые участки излишней прокладки, чтобы избежать появления локальных зон давления на кожу.
Выложите отрезок шинируещего материала, соответствующий расстоянию от ПФ сустава до задней поверхности плеса вдоль локтевой поверхности предплечья - он должен быть чуть короче, чем область, покрытая прокладкой.
Разверните дополнительный материал для накладывания шины, складывая его вперед и назад вдоль первоначальной длины, пока не получится 8-10 слоев (при использовании однослойных рулонов).
В качестве альтернативы, если используется готовый шинирующий материал, отрежьте один кусок до указанной длины.
Погрузите шинирующий материал в теплую воду.
Выдавите излишки воды из шинирующего материала (не выкручивайте гипсовую повязку).
Нанесите шинирующий материал начиная от задней поверхности плеча и продолжайте двигаться вниз, проходя через локтевой сустав и вдоль локтевой поверхности предплечья и закончите на пястных костях.
Сложите дополнительный стокинет и ватную подушку так, чтобы покрыть края шинирующего материала.
Оберните эластичную пленку поверх шинирующего материала, начиная с дистального края и двигаясь проксимально, перекрывая каждый предыдущий оборот на половину ширины эластичной пленки.
Разгладьте шинирующий материал, используя ладони, а не кончики пальцев, для того чтобы повторить контуры руки и заполнить пустоты в гипсе.
Держите локоть в согнутом на 90° положении, а запястье – в нейтральном положении, с ладонью, обращенной к пациенту, пока шинирующий материал не затвердеет.
Необходимо проверить дистальный нейроваскулярный статус (например, наполнение капилляров, дистальную чувствительность, сгибание и разгибание пальцев) после того, как шина наложена и затвердела.
Курс реабилитации
Проконсультируйте пациента о необходимости сохранения шины сухой.
Назначьте или рекомендуйте последующее врачебное наблюдение.
Для поддержки руки наложите косыночную повязку.
Попросите пациента следить за осложнениями, такими как усиление боли, парестезии/онемение и изменение цвета пальцев.
Проинструктируйте пациента о необходимости обратиться за дальнейшей помощью, если боль не удается купировать пероральными препаратами в домашних условиях или если у пациента развиваются парестезии/онемение и/или изменение цвета кожи дистальнее шины.
Предостережения и распространенные ошибки
Убедитесь в том, что локтевой сустав не расслаблен и в нем сохраняется угол сгибания 90° до тех пор пока шина не затвердела.
Убедитесь, что подкладки и эластичные бинты не прилегают слишком плотно.
Наложение чрезмерного количества перевязочного материала может привести в дальнейшем по мере разрешения отека к свободному движению конечности и ухудшению процесса заживления.
Над костными выступами, особенно локтевым отростком и шиловидным отростком локтевой кости, может потребоваться дополнительная подкладка.
Избегайте чрезмерного подкладывания на линиях сгиба, таких как локтевая ямка.
Избегайте неровных контуров и потенциальных мест сдавливания, используя для разглаживания шинирующего материала ладони, а не кончики пальцев.
Перед наложением шины необходимо убедиться, что чулок и перевязочный материал выровнены, чтобы не было точек давления.
Советы и рекомендации
В теплой воде гипс застывает быстрее, поэтому, если вы не умеете накладывать шины, используйте более прохладную воду, чтобы увеличить время работы.
Верхний и нижний края шины могут впиваться в кожу, поэтому слегка поверните их.
Поскольку эта шина длинная, рассмотрите вопрос о помощи ассистента, который помог бы поддерживать гипсовый материал во время его нанесения. Как вариант, если помощник не доступен, чтобы помочь удержать влажный гипс на месте при наложении эластичного бинта, можно в произвольном порядке разместить по окружности вокруг проксимального и дистального отделов шины несколько небольших ватных подушечек.