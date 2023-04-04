Удаление глубоко вонзившегося рыболовного крючка

Рыболовные крючки могут проникать глубоко в подкожный или фасциальный слои кожи.

Глубоко расположенный рыболовный крючок - такой, который вошёл в ткани до уровня своего изгиба или вместе со своим изгибом, в таком случае колючее острие направлено параллельно или даже в сторону поверхности кожи и поэтому он не может быть удален напрямую. У неглубоко расположенных рыболовных крючков другая техника удаления.

Показания к удалению глубокого рыболовного крючка Глубоко вошедший в кожу рыболовный крючок Удаление рыболовного крючка в глазном яблоке должен проводить специалист.

Противопоказания к удалению глубокого рыболовного крючка Нет

Осложнения удаления глубоко расположенного рыболовного крючка Инфекция

Образование хронической гранулемы

Оборудование для удаления глубокого рыболовного крючка Раствор для промывания, такой как повидон-йод или хлоргексидин

иглы 21-го и 25-го калибра

Шприц 10 мл

Местный анестетик, такой как 1% лидокаин

лезвие для скальпеля №11

Прочные зажимы или щипцы

Прочные кусачки (например, диагональные)

Маленький нестерильный лист бумаги или пластиковый стаканчик

Нестерильные перчатки

Соответствующая анатомия для удаления глубокого рыболовного крючка В редких случаях крючки застревают в важных структурах или рядом с ними (например, нервы, сосуды, сухожилия), что необходимо учитывать при удалении.

Положение пациента при проведении удаления глубокого рыболовного крючка Комфортное для пациента, с хорошим освещением, беспрепятственным доступом к рыболовному крючку и твердой поверхностью, для поддержки пострадавшей части тела

Пошаговое описание процедуры удаления глубокого рыболовного крючка Очистите участок, включая выступающую часть крючка, раствором повидон-йода или хлоргексидина.

Определите расположение острия крючка.

Убедитесь, что между острием и поверхностью кожи нет сосудисто-нервных структур или сухожилий.

Введите местный анестетик в область, расположенную выше и вокруг очага.

Захватите длину крючка плоскогубцами или щипцами и продвиньте острие через поверхность анестезированной кожи.

Накройте острие чашкой, чтобы поймать, когда оно отскочит, и отрежьте острие и его зубец прочными кусачками (1).

Удалите оставшийся крючок без жала из кожи.

Промойте участок с мылом и водой или антибактериальным очищающим средством мягкого воздействия, таким как хлоргексидин. Перевяжите рану.

Назначьте вакцину, содержащую столбнячный анатоксин (например, Td, Tdap), в зависимости от предыдущей истории вакцинации пациента (см. таблицу Профилактика столбняка при рутинном лечении раны). Частично иммунизированные пациенты должны также получить иммуноглобулин против столбняка 250 ед внутримышечно.

Послеоперационный уход после удаления глубокого рыболовного крючка Поддерживайте рану чистой и сухой и через 48 часов снимите повязку.

При ранах стопы следует приподнять конечность и ограничить вставание на 1–2 дня.

Проведите повторный осмотр на предмет выявления усиления боли, покраснения, отека или других признаков инфицирования.

Антибиотики обычно не используются, если у пациента нет иммунодефицита. Нет данных, подтверждающих эффективность рутинного применения антибиотиков, за исключением пациентов с нарушенной иммунной реакцией. Если антибиотик все таки назначается, следует использовать цефалоспорины первого поколения или пенициллиназо-резистентный пенициллин, или для пациентов с противопоказаниями к пенициллинам и цефалоспоринам, клиндамицин, триметоприм/сульфаметоксазол или тетрациклин.

Предупреждения и распространенные ошибки при удалении глубокого рыболовного крючка В редких случаях крючок может задевать важный орган или участок под ним и этот метод извлечения может нанести значительный вред; необходимо провести открытое исследование.

Как и при всех колотых ранах, существует значительный риск инфекции.

Невозможность закрыть острие крючка во время его обрезки позволит ему отлететь на высокой скорости, повышая риск получения травмы.

Советы и рекомендации по удалению глубокого рыболовного крючка Рыболовные крючки изготовлены из очень прочной стали; небольшие кусачки и ножницы для разрезания повязок часто не подходят для их откусывания.

Если другие методы не увенчались успехом, может быть необходимо сделать эллиптический разрез вокруг места, куда вошел крючок.

Перед удалением рыболовного крючка, находящегося в подногтевых тканях, проведите блокадную анестезию пальца. В некоторых случаях для высвобождения крючка требуется удаление ногтя или его части.