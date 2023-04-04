Как удалить поверхностный рыболовный крючок

Рыболовные крючки, которые находятся неглубоко в тканях, удаляются путем прямой тяги, для чего существует несколько методов. Некоторые методы используют простое прямое натяжение. Другие предусматривают покрытие острия крючка полой иглой или лезвием скальпеля, чтобы он не цеплялся за ткань и не препятствовал удалению. Для каждого из методов

Очистите участок, включая выступающую часть крючка, раствором повидон-йода или хлоргексидина.

Определите расположение зазубрин, которые находятся на внутренней стороне изгиба крючка.

Введите местный анестетик в область вокруг входа крючка в тело.

Для простого прямого натяжения (метод струн) Захватите крючок у поверхности кожи щипцами-плоскогубцами или обведите петлю струны, лески или толстого шовного материала вокруг изгиба крючка и оберните ее конец вокруг вашей доминирующей руки несколько раз.

Освободите зазубрину от тканей, захватив крючок большим и средним пальцами недоминирующей руки и вдавливая указательным пальцем крючок в кожу на несколько мм.

Как только зазубрина отцепится, резко вытяните крючок с помощью щипцов или нити. С помощью метода натянутой лески (см. Рисунок Удаление рыболовного крючка: метод натянутой лески) защитите себя и окружающих от крючка, который зачастую вылетает очень быстро при таком методе его удаления. Удаление рыболовного крючка: метод "струны"

Метод удаления с помощью иглы Введите иглу 18-го калибра с коротким скосом через вход крючка параллельно его стержню, пока игла не закроет режущий край зубца. Затем вытяните крючок, пока его острие покрыто (см. Рисунок Удаление рыболовного крючка: метод покрытия иглой).

В качестве альтернативы: введите острие лезвия скальпеля №11, чтобы захватить крючок и освободить подкожную ткань, которая за него зацеплена. Удаление рыболовного крючка: метод игольного колпака (закрытие режущего края рыболовного крючка)