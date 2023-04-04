Как удалить поверхностный рыболовный крючок

Рыболовные крючки могут застрять в подкожном слое.
Поверхностный рыболовный крючок - тот, который входит внутрь тканей прямо и не проникает до уровня изгиба крючка - острие направлено в сторону от поверхности кожи. У рыболовных крючков, находящихся глубоко другая техника удаления.
Показания к удалению поверхностного рыболовного крючка
Поверхностное размещение рыболовного крючка в коже
Удаление рыболовного крючка в глазном яблоке должен проводить специалист.
Противопоказания к удалению поверхностного рыболовного крючка
Нет
Осложнения удаления поверхностно расположенного рыболовного крючка
Инфекция
Образование хронической гранулемы
Оборудование для удаления поверхностно расположенного рыболовного крючка
Раствор для промывания, такой как повидон-йод или хлоргексидин
иглы 21-го и 25-го калибра
Шприц 10 мл
Местный анестетик, такой как 1% лидокаин
Щипцы-плоскогубцы, игла 18 калибра или 30–40 см прочной нити (например, шовного материала), в зависимости от метода удаления
Иногда скальпель № 11
Нестерильные перчатки
Соответствующая анатомия для удаления поверхностно расположенного рыболовного крючка
В редких случаях крючки застревают в важных структурах или рядом с ними (например, нервы, сосуды, сухожилия), что необходимо учитывать при удалении.
Положение пациента при проведении удаления поверхностно расположенного рыболовного крючка
Комфортное для пациента, с хорошим освещением, беспрепятственным доступом к рыболовному крючку и твердой поверхностью, для поддержки пострадавшей части тела
Пошаговое описание удаления поверхностно расположенного рыболовного крючка
Рыболовные крючки, которые находятся неглубоко в тканях, удаляются путем прямой тяги, для чего существует несколько методов. Некоторые методы используют простое прямое натяжение. Другие предусматривают покрытие острия крючка полой иглой или лезвием скальпеля, чтобы он не цеплялся за ткань и не препятствовал удалению. Для каждого из методов
Очистите участок, включая выступающую часть крючка, раствором повидон-йода или хлоргексидина.
Определите расположение зазубрин, которые находятся на внутренней стороне изгиба крючка.
Введите местный анестетик в область вокруг входа крючка в тело.
Для простого прямого натяжения (метод струн)
Захватите крючок у поверхности кожи щипцами-плоскогубцами или обведите петлю струны, лески или толстого шовного материала вокруг изгиба крючка и оберните ее конец вокруг вашей доминирующей руки несколько раз.
Освободите зазубрину от тканей, захватив крючок большим и средним пальцами недоминирующей руки и вдавливая указательным пальцем крючок в кожу на несколько мм.
Как только зазубрина отцепится, резко вытяните крючок с помощью щипцов или нити. С помощью метода натянутой лески (см. Рисунок Удаление рыболовного крючка: метод натянутой лески) защитите себя и окружающих от крючка, который зачастую вылетает очень быстро при таком методе его удаления.
Удаление рыболовного крючка: метод "струны"
1: Обведите свернутую петлю из струны, лески или толстой шовной нити вокруг изгиба крючка и оберните свободные концы вокруг доминирующей руки. 2: Освободите зазубрину от тканей, схватившись за крючок большим и средним пальцами недоминирующей руки и вдавив крючок указательным пальцем в кожу на несколько мм. 3: Как только бороздка крючка освободится, резко потяните крючок за леску. При таком способе удаления крючок может резко отлететь в сторону: обезопасьте себя и окружающих от травмирования.
Метод удаления с помощью иглы
Введите иглу 18-го калибра с коротким скосом через вход крючка параллельно его стержню, пока игла не закроет режущий край зубца. Затем вытяните крючок, пока его острие покрыто (см. Рисунок Удаление рыболовного крючка: метод покрытия иглой).
В качестве альтернативы: введите острие лезвия скальпеля №11, чтобы захватить крючок и освободить подкожную ткань, которая за него зацеплена.
Удаление рыболовного крючка: метод игольного колпака (закрытие режущего края рыболовного крючка)
Обеспечить надлежащую местную анестезию, а затем ввести иглу 18-го калибра с коротким скосом через вход крючка, параллельно стволу крючка, пока игла не закроет режущий край крючка (слева). Затем извлеките крюк, пока зубец прикрыт (справа).
После удаления крючка
Промойте участок с мылом и водой или антибактериальным очищающим средством мягкого воздействия, таким как хлоргексидин. Перевяжите рану.
Назначьте вакцину, содержащую столбнячный анатоксин (например, Td, Tdap), в зависимости от предыдущей истории вакцинации пациента (см. таблицу Профилактика столбняка при рутинном лечении раны). Частично иммунизированные пациенты должны также получить иммуноглобулин против столбняка 250 ед внутримышечно.
Последующий уход после удаления поверхностно расположенного рыболовного крючка
Поддерживайте рану чистой и сухой и через 48 часов снимите повязку.
При ранах стопы следует приподнять конечность и ограничить вставание на 1–2 дня.
Проведите повторный осмотр на предмет выявления усиления боли, покраснения, отека или других признаков инфицирования.
Антибиотики обычно не используются, если у пациента нет иммунодефицита.
Нет данных, подтверждающих эффективность рутинного применения антибиотиков, за исключением пациентов с нарушенной иммунной реакцией. Если антибиотик все таки назначается, следует использовать цефалоспорины первого поколения или пенициллиназо-резистентный пенициллин, или для пациентов с противопоказаниями к пенициллинам и цефалоспоринам, клиндамицин, триметоприм/сульфаметоксазол или тетрациклин.
Предупреждения и распространенные ошибки при удалении поверхностно расположенного рыболовного крючка
Как и при всех колотых ранах, существует значительный риск инфекции.
Советы и рекомендации по удалению поверхностно расположенного рыболовного крючка
Извлекая острие, вытягивайте его медленно и уверенно, в направлении от кожи, не скручивая. Изогнутый пинцет лучше, т.к. его можно положить на кожу внешним изгибом, а рукоятка остается достаточно далеко от кожи и легко удерживается.
Перед удалением рыболовного крючка, находящегося в подногтевых тканях, проведите блокадную анестезию пальца. В некоторых случаях для высвобождения крючка требуется удаление ногтя или его части.