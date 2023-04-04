Как удалить нежизнеспособную ткань и перевязать ожоговую рану

Осторожно протрите участок ожога тканью или марлей с мылом и водой или мягким антибактериальным очищающим средством, таким как хлоргексидин.

Промойте рану физиологическим раствором или водой.

Некоторые врачи рекомендуют не трогать неповрежденные волдыри, в то время как другие рекомендуют вскрывать их с помощью ножниц и щипцов. Несмотря на это, отслоённая кожа и лопнувшие волдыри представляют собой омертвевшую ткань, которую следует удалить путем отделения от раны и обрезания ножницами на границе с жизнеспособным прикрепленным эпидермисом.

Наложите стерильную ожоговую повязку, с местными средствами или без них.

Существует несколько вариантов повязки на ожог: Некоторые из них пропитаны противомикробными препаратами (например, серебром). Большинство из них сделаны из марли, однако существуют и биосинтетические повязки с некоторыми характеристиками кожи, которые наклеиваются на рану и могут оставаться там в течение длительного времени. Как правило, под некоторые из них наносят слой антимикробного крема или мази, в то время как под повязки уже содержащие антибактериальные вещества, кремы и мази не наносятся Во всех случаях повязки должны быть стерильными и иметь достаточный абсорбирующий слой для ожидаемого количества экссудата.