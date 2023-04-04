Как удалить клеща

Клещей необходимо удалять с кожи для предотвращения болезней, переносимых клещами (например, пятнистая лихорадка Скалистых гор, болезнь Лайма, туляремия, клещевой паралич, бабезиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, клещевой энцефалит).
(См. также Укусы клещей).
Показания к удалению клеща
Прикрепленный к коже клещ.
Противопоказания к удалению клеща
Нет
Осложнения при удалении клеща
Неправильное или частичное удаление клеща может вызвать инфицрование или хроническое гранулематозное воспаление.
Оборудование для удаления клеща
Раствор для промывания, такой как хлоргексидин
Прямые щипцы или с изогнутыми концами
Пинцет
лезвие для скальпеля №11
Нестерильные перчатки
Дополнительные рекомендации по удалению клеща
Клеща следует удалить как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность иммунного ответа кожи и передачи болезни. Ротовой аппарат клеща прочно скрепляется с кожей хозяина в течение 5–30 минут после контакта.
Положение пациента при удалении клеща
Комфортное для пациента с полным доступом к клещу
Пошаговое описание удаления клеща
Захватите части ротового аппарата клеща как можно ближе к коже, используя тупые щипцы с изогнутыми концами среднего размера, расположенными параллельно коже.
Примените мягкую, устойчивую тягу, чтобы удалить клеща.
Не сжимайте, не сдавливайте, не скручивайте и не дергайте тело клеща. Это поможет удалить инфекционные агенты.
Если остались части ротового аппарата, удалите их как можно больше с помощью пинцета или острия лезвия скальпеля.
Промойте участок с мылом и водой или антибактериальным очищающим средством мягкого воздействия, таким как хлоргексидин.
Последующее лечение после удаления клеща
Основной проблемой является передача различных клещевых инфекций. Сам по себе укус поверхностный и редко причиняет проблемы.
Пациенты должны вернуться, если в течение 4 недель после укуса развивается локальная боль, отек или эритема или возникают системные симптомы (например, лихорадка, головная боль, боли в суставах, недомогание); большинство заболеваний, передаваемых клещами, за исключением Болезни Лайма как правило, проявляются раньше.
Клеща можно сохранить для лабораторного анализа с целью выявления заболеваний, переносимых клещами, эндемичных для географической области, где пациента укусил клещ.
Профилактическое введение антибактериальных препаратов
Профилактический доксициклин (однократная доза 200 мг перорально для взрослых или 4 мг/кг для детей до 8 лет) может предотвратить болезнь Лайма, но его следует назначать только при соблюдении всех следующих критериев:
Пациент из эндемичного по болезни Лайма региона.
На теле обнаружен частично напитавшийся кровью черноногий клещ в стадии нимфы.
Предполагается, что клещ был прикреплен в течение по крайней мере 36 часов.
Некоторые специалисты рекомендуют более длительный курс приема доксициклина (100 мг 2 раза в день от 10 до 20 дней), чтобы обеспечить полное исцеление.
В других случаях профилактическое лечение антибиотиками при укусах клеща не рекомендуется.
Предупреждения и распространенные ошибки при удалении клеща
Не рекомендуется применять немеханические, традиционные и народные методы, которые стимулируют клеща самостоятельно высвободиться из тканей (такие как использование вазелина, лака для ногтей, горячей спички или алкоголя) не рекомендуются. Данные методы могут вызвать регургитацию у клеща, а поэтому увеличить риск инфицирования.
Советы и рекомендации по удалению клеща
Пинцет надо тянуть медленно и непрерывно в прямом направлении от кожи, без выкручивания. Изогнутый пинцет лучше, т.к. его можно положить на кожу внешним изгибом, а рукоятка остается достаточно далеко от кожи и легко удерживается.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Huygelen V, Borra V, De Buck E, Vandekerckhove P: Effective methods for tick removal: A systematic review. J Evid Based Med 10(3):177–188, 2017. doi: 10.1111/jebm.12257
Cameron DJ, Johnson LB, Maloney EL: Evidence assessments and guideline recommendations in Lyme disease: The clinical management of known tick bites, erythema migrans rashes and persistent disease. Expert Rev Anti Infect Ther 12(9):1103–1135, 2014. doi: 10.1586/14787210.2014.940900