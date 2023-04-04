Как удалить клеща

Профилактический доксициклин (однократная доза 200 мг перорально для взрослых или 4 мг/кг для детей до 8 лет) может предотвратить болезнь Лайма, но его следует назначать только при соблюдении всех следующих критериев:

Пациент из эндемичного по болезни Лайма региона.

На теле обнаружен частично напитавшийся кровью черноногий клещ в стадии нимфы.

Предполагается, что клещ был прикреплен в течение по крайней мере 36 часов.

Некоторые специалисты рекомендуют более длительный курс приема доксициклина (100 мг 2 раза в день от 10 до 20 дней), чтобы обеспечить полное исцеление.

В других случаях профилактическое лечение антибиотиками при укусах клеща не рекомендуется.