Как рассечь и дренировать абсцесс

Предоперационные антибиотики: пациентам с высоким риском осложнений инфекционного эндокардита, пациентам с иммунодефицитом и внутривенным наркоманам за 1 час до процедуры назначают антибиотики, эффективные против стафилококков и бета-гемолитических стрептококков (например, цефалоспорин или, если возможно инфицирование метициллин-резистентными стафилококками, – ванкомицин или клиндамицин).

Менее инвазивные альтернативы: Избегать широких разрезов при локализации абсцесса в зонах, где возможно возникновение косметического дефекта, в местах значительного натяжения кожи (например, разгибательные поверхности) и в областях, обширно покрытых рубцово-измененной тканью (например, в местах где предварительно проводилось множественные дренажные процедуры). Вместо этого, чтобы уменьшить повреждение тканей и последующее формирование рубцов, используйте точечный прокол или игольную аспирацию. Могут потребоваться многократная игольная аспирация, игольная аспирация под ультразвуковым контролем или отсроченное рассечение и дренирование. Абсцесс необходимо повторно оценивать каждые 1–2 дня, чтобы определить, есть ли потребность в дополнительном вмешательстве.