Как лечить вросший ноготь

Вросший ноготь большого пальца стопы – это загибание внутрь или врастание края ногтевой пластины в прилежащий ногтевой валик.
(См. также Вросший ноготь пальца стопы).
Показания к лечению вросшего ногтя
Противопоказания к лечению вросшего ногтя
Нет
Осложнения при лечении вросшего ногтя
Гиперкератоз ногтевого валика, отек или эритема
Инфекция
Возобновление роста ногтя
Кистозное образование
Оборудование для лечения вросшего ногтя
Раствор для промывания, такой как повидон-йод или хлоргексидин
иглы 21-го и 25-го калибра
Шприц 10 мл
Местный анестетик, такой как 1% лидокаин
Небольшой резиновый жгут
Небольшая эластичная или марлевая повязка, чтобы обвить палец
Кусачки, остроконечные ножницы или скальпель № 11
Щипцы или кровоостанавливающие зажимы
Полоски для закрытия ран, разрезанный в длину хирургический дренаж диаметром 2–3 мм или ватный тампон
Ляписные карандаши, 1% раствор фенола или 10% раствор гидроксида натрия
Мазь с антибиотиком без неомицина
Неокклюзионная повязка
Стерильные или нестерильные перчатки
Положение пациента во вермя проведения лечения вросшего ногтя
Обычно пациент находится в положении лежа на спине или сидит, а больная нога выпрямлена и хорошо поддерживается
Пошаговое описание лечения вросшего ногтя
Можно выполнить несколько процедур. Некоторые из них включают только отделение ногтя и изоляцию ногтевого валика (шинирование ногтя). Другие включают удаление части ногтя, либо бокового края, либо шиповидного сегмента ногтя (спикулы), растущего рядом с латеральным краем; спикулы могут появляться спонтанно или как осложнение лечения. Иногда ткань ногтевого валика удаляется. Удаление всего ногтя больше не считается полезным.
Для всех процедур
Очистите участок раствором повидон-йода или хлоргексидина.
Для полного обезболивания пальца проведите блокаду.
Для контроля кровотечения наложите жгут в основании пальца.
Вид лечения зависит от степени местного воспаления мягких тканей или инфекции.
Если воспаление минимально, рассмотрите возможность шинирования ногтя или удаления только спикулы ногтя.
Если воспаление более обширное или при инфекции (особенно хронической) либо сильной боли, необходимо удалить часть ногтя.
Наложить шину на ноготь
Приподнимите латеральную границу ногтя с помощью щипцов или гемостата.
Под латеральный край ногтя введите ватный тампон (при слабом воспалении), полоску для бесшовного сведения краев раны (при умеренном воспалении) или полоску длиной 1 см от хирургического дренажа диаметром 2-3 мм.
Введите колеблющимися пилящими движениями полоски для закрытия раны и хирургический дренажный материал на всю длину ногтя косо к ногтю, пока угол не будет достаточно приподнят.
Закрепите ленту вокруг пальца.
Удаление спикулы ногтя
При необходимости приподнимите спикулу ногтя с помощью щипцов или гемостата.
Используйте маникюрный аппарат или остроконечные ножницы, чтобы сделать продольный разрез между спикулой и ногтевой пластиной, от начала спикулы до приблизительно ⅓ - ½ пути под кутикулой до основания ногтя.
Выверните ногтевую спикулу с ногтевого ложа щипцами или гемостатом.
Удалите все загрязнения с ногтевого валика.
Кровотечение контролируют с помощью нитрата серебра.
При наличии абсцесса следует дренировать весь гной, промыть полость и наложить на палец повязку.
Удаление всего ногтя или его части на пальце ноги
Используйте кусачки для ногтей или остроконечные ножницы, чтобы поднять латеральные 3–4 мм поврежденного края ногтя от ногтевого ложа. Продвиньте кусачки или острие ножниц параллельно ногтевому ложу и двигайтесь в сторону проксимальной ногтевой складки (кутикулы).
Чтобы отделить приподнятый сегмент, отрезайте ноготь в продольном направлении, не забывая также отрезать часть ногтя под кутикулой.
Зажмите сегмент ногтя пинцетом или зажимом ближе к корню и поверните этот сегмент корня в сторону остальной части ногтя, освобождая его в конечном счете от ногтевой складки и кутикулы.
Аккуратно отведите ногтевую складку и очистите дерму или эпидермис от любых скрытых загрязнений. С целью купирования кровотечений применяют нитрат серебра.
Рассмотрите возможность нанесения нитрата серебра на пораженное ногтевое ложе и грануляционную ткань в течение 2 минут, поскольку это предотвращает повторное врастание ногтей.
При наличии, рассмотрите возможность нанесения 10% -ного раствора гидроксида натрия (в течение 1–2 минут) или 1% -ного раствора фенола ватными палочками (3 аппликации, каждые около 30 секунд или однократное 5-минутное нанесение) на незащищенное ногтевое ложе для того чтобы навсегда подавить отрастание ногтя.
Послеоперационный уход при лечении вросшего ногтя
Смажьте участок мазью с антибиотиком и наложите неадгезивную повязку.
После расщепления ногтей, пациенту необходимо ежедневно промывать рану и при необходимости повторно накладывать повязку. Когда воспаление исчезнет, и ноготь больше не будет соприкасаться с околоногтевой тканью, удалите шину.
Если была удалена часть ногтя или спикула, проинструктируйте пациента в необходимости отмачивать великий палец в теплой воде 2 или 3 раза в день, сменять повязку и избегать агрессивных химических веществ.
Осмотрите палец повторно на наличие признаков инфекции через 2–3 дня, возможно раньше для пациентов с высоким риском (например, с диабетом, нейропатией и/или заболеваниями периферических сосудов).
Если проблема осталась, следует обратиться за специализированной ортопедической помощью.
Попросите пациентов ровно обрезать ногти и носить обувь, которая не будет сдавливать ступню.
Предупреждения и распространенные ошибки при лечении вросшего ногтя
Обязательно обрежьте ноготь до основания, так чтобы под кутикулой не оставалось ногтевой ткани; невыполнение этого требования может привести к формированию спикулы и рецидивирующему воспалению.
Обязательно используйте жгут, чтобы избежать ограничения обзора из-за кровотечения.
Следует обследовать пациентов с рецидивирующими вросшими ногтями на ногах, нарушениями кровообращения, нейропатией и/или диабетом на предмет выявления остеомиелита.
Советы и рекомендации по лечению вросшего ногтя
Если нет сплитера для ногтей, используйте остроконечные ножницы, но во время срезания ногтя поддерживайте давление, направленное вверх, чтобы минимизировать повреждение ногтевого ложа. В качестве альтернативы можно использовать одноразовый электрокаутер, чтобы разрезать ноготь после его размягчения, подержав палец некоторое время в теплой мыльной воде.