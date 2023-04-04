Как лечить вросший ноготь

Используйте кусачки для ногтей или остроконечные ножницы, чтобы поднять латеральные 3–4 мм поврежденного края ногтя от ногтевого ложа. Продвиньте кусачки или острие ножниц параллельно ногтевому ложу и двигайтесь в сторону проксимальной ногтевой складки (кутикулы).

Чтобы отделить приподнятый сегмент, отрезайте ноготь в продольном направлении, не забывая также отрезать часть ногтя под кутикулой.

Зажмите сегмент ногтя пинцетом или зажимом ближе к корню и поверните этот сегмент корня в сторону остальной части ногтя, освобождая его в конечном счете от ногтевой складки и кутикулы.

Аккуратно отведите ногтевую складку и очистите дерму или эпидермис от любых скрытых загрязнений. С целью купирования кровотечений применяют нитрат серебра.

Рассмотрите возможность нанесения нитрата серебра на пораженное ногтевое ложе и грануляционную ткань в течение 2 минут, поскольку это предотвращает повторное врастание ногтей.