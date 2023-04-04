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Выполнение эсхаротомии при ожогах

Авторы:Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Эшар - это жесткая, мертвая ткань кожи, вызванная глубокими частичными и полнослойными ожогами (ранее ожоги 2-й и 3-й степени). Циркулярный струп ограничивает циркуляцию дистальных участков, а струп на грудной клетке ограничивает дыхание. Эсхаротомия - это хирургический разрез ожогового струпа, направленный на устранение сужения, благодаря чему, восстанавливается дистальное кровообращение и обеспечивается адекватная вентиляция.

Обычно эсхаротомия проводится в течение первых 2–6 часов после ожоговой травмы. В отличие от фасциотомий, когда надрезы сделаны специально для декомпрессии тканевых компартментов, эшаротомия (прицельные надрезы) не разрушают глубокие фасциальные слои.

(См. также Ожоги).

Показания к проведению ожоговой эсхаротомии

  • Струп сдавливает или может потенциально сдавливать ткани в месте ожога или вокруг него

Сдавливание тканей определяется на основании следующих признаков:

  • Отсутствие артериального кровотока в дистальных отделах по данным допплеровского ультразвукового расходомера при отсутствии системной гипотензии

  • Сатурация кислородом ниже 95% в дистальных отделах конечности по данным пульсоксиметрии при отсутствии системной гипоксии

  • Давление, измеренное в компартменте > 30 мм. рт. ст.

  • Назревающая или возникшая дыхательная недостаточность из-за циркулярных ожогов туловища или шеи

Врачи должны иметь высокий индекс клинического подозрения и при малейших основаниях иссекать ожоговый струп.

Противопоказания к ожоговой эсхаротомии

  • Нет

Осложнения ожоговой эсхаротомии

Осложнения после данной процедуры включают

  • Кровотечение

  • Инфекция

  • Повреждение подлежащих сосудисто-нервных структур

  • Непреднамеренная фасциотомия

Оборудование для ожоговой эсхаротомии

  • Стерильные простыни

  • Раствор для промывания, такой как повидон-йод или хлоргексидин

  • Иглы 25-го и 21-го калибра

  • шприцы 10 мл

  • Местный анестетик, такой как 1% лидокаин

  • скальпель № 11 и/или электрокоагуляция

  • Стерильная марля

  • Местные антимикробные препараты, такие как бацитрацин или мупироцин

  • Стерильные перчатки

Соответствующая анатомия ожоговой эсхаротомии

  • Струпы встречаются при ожогах III степени или, реже, глубоких ожогах II степени на, по крайней мере, всю толщу кожи.

  • Правильно выполненная есхаротомия раскрывает струп только на глубину подкожной жировой клетчатки. Это высвобождение приводит к минимальному кровотечению, которое можно остановить с помощью местной компрессии или электрокоагуляции.

Основные нейро-сосудистые структуры, которые следует избегать при проведении разреза в следующих местах, включают:

  • Локоть: локтевой нерв

  • Запястье: лучевой нерв

  • Фибулярная головка: поверхностный малоберцовый нерв

  • Лодыжка: Задняя большеберцовая артерия

  • Шея: яремные вены

  • Пенис: дорсальная вена

Положение пациента при проведении иссечения ожогового струпа

  • Комфорт пациента с отличным доступом к обожженными участками

Пошаговое описание ожоговой эсхаротомии

  • Очистите участок раствором повидон-йода или хлоргексидина.

  • Накройте стерильными салфетками.

  • Если ожоги особенно болезненны, используют системную опиоидную анальгезию, например фентанил 1–2 мкг/кг внутривенно или морфин 0,1–0,2 мг/кг внутривенно, которые в дальнейшем титруют по мере необходимости.

  • Неседированным пациентам, может помочь анестезия жизнеспособной ткани на проксимальном и дистальном несгоревших краях.

Конечности

  • Используя стерильный инструментарий, иссекают латеральные и медиальные стороны пораженной конечности скальпелем или электрокоагуляторным устройством на расстоянии 1 см от проксимальной части области ожога и 1 см дистальнее зоны ожога.

  • Следует избегать жизненно важных структур, таких как магистральные артерии и нервы (например, локтевой нерв на локте, лучевой нерв на запястье, поверхностный малоберцовый нерв вблизи малоберцовой кости, задняя большеберцовая артерия на лодыжке).

  • Делайте разрез только на всю толщину кожи. Разрезы должны пересекать суставы. Этот разрез должен привести к немедленному отделению стягивающего струпа, с целью обнажения подкожного жира.

  • При ожогах, циркулярно охватывающих кисти рук, разрезы должны распространяются на тенар и гипотенар.

  • При циркулярных (круговых) ожогах стоп разрез расширяют до большого пальца медиально и до мизинца латерально.

  • Повторная оценка перфузии: правильно выполненная эсхаротомия приводит к почти немедленному размягчению тканей, улучшению дистальной перфузии тканей, чувствительности, силы сигнала при доплерометрии и показателей оксиметрии. Если после процедуры перфузия не улучшается, следует пересмотреть глубину и локализацию эсхаротомии и выполнить повторные разрезы всех недостаточно глубоких иссечений.

Грудная клетка

  • Используя стерильный инструментарий, рассекают грудную стенку от ключицы к реберному краю по передней подмышечной линии с двух сторон; у женщин избегают рассечения ткани молочной железы (см. рисунок Места разреза при эскаротомии). Рассмотрите возможность соединения поперечных разрезов с образованием шевронного разреза в области подреберья.

  • Оценка реакции: повышение давления в дыхательных путях или невозможность вентиляции свидетельствует о необходимости повторного рассечения струпа.

Места разрезов при эсхаротомии

Пунктирные линии показывают предпочтительные места разреза при эсхаротомии. Жирные линии – это области, где могут быть повреждены сосуды и нервы при эсхаротомии.

Шея

  • Эсхаротомию на шее следует выполнять сбоку и сзади, чтобы избежать повреждения сонных и яремных сосудов.

Половой член

  • Чтобы не задеть дорсальную вену, эсхаротомия полового члена выполняется на середине латерального участка.

Последующее лечение после ожоговой эсхаротомии

  • Неплотно закрывайте разрезы стерильной марлей, пропитанной подходящим противомикробным средством местного применения, например бацитрацином или мупироцином.

  • Перевод в местный или региональный ожоговый центр для скоординированного и окончательного лечения, включая обезболивание и мониторинг перфузии тканей.

  • Если ожоговый центр недоступен, следует обратиться в местную больницу.

Предупреждения и распространенные ошибки при ожоговой эсхаротомии

  • Из-за отека и шока температура кожи является плохим показателем ишемии конечности. Используйте объективные меры всегда, когда это возможно.

  • Места разрезов при эсхаротомии имеют риск стать инфицированными. Лечить разрезы следует как часть ожоговой раны.

  • Не следует путать эсхаротомию с фасциотомией; разрез при есхаротомии находится над фасцией.

Советы и рекомендации по ожоговой эсхаротомии

  • Ожоги ІІІ степени нечувствительны к боли и сопровождаются коагуляцией поверхностных сосудов, поэтому анестезия не требуется. Тем не менее, пациенты с ожогами второй степени могут по-прежнему испытывать болевые ощущения и требуют хорошего обезболивания с внутривенным введением опиоидов.

  • При правильной эсхаротомии разрез сразу же широко выпячивается и раскрывается, по мере уменьшения давления; отсутствие этого указывает на то, что разрез был слишком поверхностным (или на то, что струп не сжимал подлежащие ткани).

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