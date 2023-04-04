Выполнение эсхаротомии при ожогах

Используя стерильный инструментарий, иссекают латеральные и медиальные стороны пораженной конечности скальпелем или электрокоагуляторным устройством на расстоянии 1 см от проксимальной части области ожога и 1 см дистальнее зоны ожога.

Следует избегать жизненно важных структур, таких как магистральные артерии и нервы (например, локтевой нерв на локте, лучевой нерв на запястье, поверхностный малоберцовый нерв вблизи малоберцовой кости, задняя большеберцовая артерия на лодыжке).

Делайте разрез только на всю толщину кожи. Разрезы должны пересекать суставы. Этот разрез должен привести к немедленному отделению стягивающего струпа, с целью обнажения подкожного жира.

При ожогах, циркулярно охватывающих кисти рук, разрезы должны распространяются на тенар и гипотенар.

При циркулярных (круговых) ожогах стоп разрез расширяют до большого пальца медиально и до мизинца латерально.