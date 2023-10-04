Как наложить простой узловой шов на рваную рану

Абсолютные противопоказания

Нет

Относительные противопоказания

Простые прерывистые швы не должны быть единственным методом закрытия ран при высоком натяжении; для этих ран, перед закрытием эпидермиса, может быть необходимым использование других методов, таких как скрытый глубокий кожный шов или сепарирование.

Наложение любого типа швов может быть противопоказано при имеющемся загрязнении ран,относительно давних ранах или более высоком риске их инфицирования после закрытия швами, таких, как небольшие укусы на руках или ногах, колотые или огнестрельные раны.

Раны, затрагивающие глубокие структуры (например, нервы, кровеносные сосуды, протоки, суставы, сухожилия, кости) и те, которые охватывают большие участки или с вовлечением лица или рук, могут потребовать определенных методов восстановления или направления к хирургу.