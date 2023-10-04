Как закрыть рану с помощью клея

Раны необходимо закрыть максимально быстро, за время, равное одной шестой времени, необходимого для наложения швов. Наложение происходит не только быстро, но и безболезненно, позволяет избежать наложения швов на рану.

В первые 4 дня раны, закрытые тканевым клеем, имеют меньшую прочность на разрыв, чем зашитые раны, но через 1 неделю прочность на разрыв и общая степень воспаления в ранах, закрытых тканевым клеем и швами, эквивалентны.

Раны, покрытые тканевым адгезивом или повязками, имеют одинаковую скорость заживления и одинаковые осложнения, но при ушивании с помощью тканевого клея риск отслоения раны несколько выше, чем при наложении швов.

Для закрытия ран, расположенных вблизи глаз иногда можно использовать клей, если глаза при этом защищены, например, марлей или слоем вазелина.