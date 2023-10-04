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Как закрыть рану с помощью клея

Авторы:Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
Проверено/пересмотрено окт. 2023

Для закрытия небольших, прямых, поверхностных ран с низким натяжением можно использовать клей для ран или адгезивы или биоразлагаемые связующие вещества.

Показания к закрытию краев раны с помощью клея

  • Простые поверхностные раны, которые не требуют закрытия глубоких слоев и не сопровождаются значительным натяжением краёв раны

Противопоказания к закрытию краев раны с помощью клея

Абсолютные противопоказания

  • Нет

Относительные противопоказания

  • Места, расположенные над или вблизи суставов или в непосредственной близости от глаз, влажные или покрытые слизью поверхности, или раны, которые поддаются значительному статическому или динамическому напряжению кожи

  • Инфицированные раны

Раны, вовлекающие глубокие структуры (например, нервы, кровеносные сосуды, протоки, суставы, сухожилия, кости), должны быть направлены к специалисту-хирургу, как и те, которые покрывают большие участки тела или вовлекают лицо или руки.

Осложнения при закрытии краев раны с помощью клея

  • При попадании медицинского клея в рану возникают экссудация, боль и болезненность при пальпации, отек и реакция на инородное тело.

  • Смещение клея и загрязнение раны, если к клеевому шву касались латексной перчаткой, марлей или пластиковым инструментарием

  • Инфекция

Оборудование для закрытия краев раны с помощью клея

Гигиену ран и техники их закрытия не обязательно проводить в стерильных условиях. Хотя инструменты, соприкасающиеся с раной (например, щипцы, иглы, шовный материал) должны быть стерильными, у иммунокомпетентных пациентов могут быть использованы чистые нестерильные перчатки, а также чистая, но не стерильная вода. Некоторые доктора предпочитают более удобную посадку и лучшую защиту стерильных перчаток.

Процедура очистки, барьерная защита

  • Лицевая маска и защитные очки (или защитный щиток), медицинские шапочки, халаты, перчатки

  • Стерильные простыни, полотенца (для обработки раны и наложения швов)

  • Мягкий антисептик, такой как хлоргексидин

  • Клей, в идеальном случае должен быть с аппликационным наконечником

  • Пористая медицинская (клеевая) лента

  • Стерильная марля

  • Неокклюзионная повязка

Дополнительные рекомендации по закрытию краев раны с помощью клея

  • Раны необходимо закрыть максимально быстро, за время, равное одной шестой времени, необходимого для наложения швов. Наложение происходит не только быстро, но и безболезненно, позволяет избежать наложения швов на рану.

  • В первые 4 дня раны, закрытые тканевым клеем, имеют меньшую прочность на разрыв, чем зашитые раны, но через 1 неделю прочность на разрыв и общая степень воспаления в ранах, закрытых тканевым клеем и швами, эквивалентны.

  • Раны, покрытые тканевым адгезивом или повязками, имеют одинаковую скорость заживления и одинаковые осложнения, но при ушивании с помощью тканевого клея риск отслоения раны несколько выше, чем при наложении швов.

  • Для закрытия ран, расположенных вблизи глаз иногда можно использовать клей, если глаза при этом защищены, например, марлей или слоем вазелина.

  • Косметические результаты аналогичны результатам, полученным при наложении швов.

Соответствующая анатомия для закрытия краев раны с помощью клея

Типичные линии минимального натяжения кожи

Силы направлены вдоль каждой линии. Разрезы, перпендикулярные этим линиям, таким образом находятся под наибольшим натяжением и имеют наибольшую вероятность расширения.

Позиционирование при закрытии краев раны с помощью клея

  • Пациент должен удобно откинуться на кушетке или лежать на спине.

  • Отрегулируйте высоту каталки так, чтобы вам было удобно сидеть или стоять около неё.

  • Рваные раны должны быть хорошо освещены, предпочтительно с помощью потолочной бестеневой лампы.

Пошаговое описание процедуры закрытия краев раны с помощью клея

(См. в разделе Очищение, промывание, удаление дебриса из ран и их перевязка пошаговое описание процедур подготовки раны, анестезии и перевязки; см. раздел Зашивание раны с помощью простых прерывистых швов для получения инструкций о том, как обращаться с инструментами, работать с иглами и завязывать хирургические узлы, используя инструменты).

  • Очистите и высушите рану.

  • Добейтесь остановки крови.

  • Если имеется кончик аппликатора клея (как правило, ватный), подготовьте его, сжимая контейнер, чтобы выдавить клей через аппликатор.

  • Удерживайте края раны вместе с помощью пинцетов, марлевых прокладок или пальцев; может понадобиться ассистент.

  • Сожмите пластиковый контейнер, чтобы нанести капли медицинского тканевого клея по всей поверхности раны, и распределите его примерно на 1–2 см с каждой стороны раны.

  • Сопоставьте и удерживайте края раны вместе в течение по крайней мере 1 минуты, пока клей высыхает.

  • Нанесите 3–4 слоя клея, каждый из которых должен высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Последующий уход при закрытии краев раны с помощью клея

  • Как только адгезив полностью высохнет, защитите поверхность закрытой раны неокклюзионной повязкой. Не следует применять мазь или окклюзионную повязку.

  • Тканевой клей сам по себе играет роль повязки и обладает антимикробной активностью против грамположительных микроорганизмов. Материал отслаивается самостоятельно в течение 5–10 дней; нет необходимости в последующем наблюдении.

Предостережения и распространенные ошибки при закрытии краев раны с помощью клея

  • Особенно важно контролировать кровотечение из раны. При плохом гемостазе у пациента может произойти перегревание в месте затвердевания клея, что может вызвать ощущение жжения или привести к реальному ожогу.

  • Избыточное выделение тепла вследствие полимеризации также может произойти при слишком быстром нанесении чрезмерного количества клея.

  • При намачивании или пропитывании клей может отслоиться до заживления.

  • Некоторые предметы, например палец в латексной перчатке, марля или пластиковый инструментарий, может прилипать к коже пациента во время нанесения клея. При использовании виниловых перчаток или тканевых инструментов адгезия отсутствует.

  • Быстрое или неконтролируемое нанесение клея может привести к его растеканию, иногда непреднамеренно склеивая прилегающие структуры или материал. Применение мази с антибиотиком или вазелина уберет нежелательную липкость.

Предостережения и распространенные ошибки при закрытии краев раны с помощью клея

  • Для достижения наилучшего cближения краев некоторых ран, требуются 2 руки, в чем иногда может помочь ассистент.

  • Закрытие раны можно сделать более прочным, путем сопоставления краев раны несколькими полосками хирургической ленты из пористой ткани перед нанесением клея.

  • Клей можно удалить ацетоном. Его также можно удалить мазью с антибиотиком или вазелином.

  • Используйте тканевые клеи с высокой вязкостью, чтобы предотвратить просачивание или вытекание с раны клеев с низкой вязкостью во время нанесения.

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