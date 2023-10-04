Как закрыть рану с помощью клея

Для закрытия небольших, прямых, поверхностных ран с низким натяжением можно использовать клей для ран или адгезивы или биоразлагаемые связующие вещества.
Показания к закрытию краев раны с помощью клея
Простые поверхностные раны, которые не требуют закрытия глубоких слоев и не сопровождаются значительным натяжением краёв раны
Противопоказания к закрытию краев раны с помощью клея
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Места, расположенные над или вблизи суставов или в непосредственной близости от глаз, влажные или покрытые слизью поверхности, или раны, которые поддаются значительному статическому или динамическому напряжению кожи
Инфицированные раны
Раны, вовлекающие глубокие структуры (например, нервы, кровеносные сосуды, протоки, суставы, сухожилия, кости), должны быть направлены к специалисту-хирургу, как и те, которые покрывают большие участки тела или вовлекают лицо или руки.
Осложнения при закрытии краев раны с помощью клея
При попадании медицинского клея в рану возникают экссудация, боль и болезненность при пальпации, отек и реакция на инородное тело.
Смещение клея и загрязнение раны, если к клеевому шву касались латексной перчаткой, марлей или пластиковым инструментарием
Инфекция
Оборудование для закрытия краев раны с помощью клея
Гигиену ран и техники их закрытия не обязательно проводить в стерильных условиях. Хотя инструменты, соприкасающиеся с раной (например, щипцы, иглы, шовный материал) должны быть стерильными, у иммунокомпетентных пациентов могут быть использованы чистые нестерильные перчатки, а также чистая, но не стерильная вода. Некоторые доктора предпочитают более удобную посадку и лучшую защиту стерильных перчаток.
Процедура очистки, барьерная защита
Лицевая маска и защитные очки (или защитный щиток), медицинские шапочки, халаты, перчатки
Стерильные простыни, полотенца (для обработки раны и наложения швов)
Мягкий антисептик, такой как хлоргексидин
Клей, в идеальном случае должен быть с аппликационным наконечником
Пористая медицинская (клеевая) лента
Стерильная марля
Неокклюзионная повязка
Дополнительные рекомендации по закрытию краев раны с помощью клея
Раны необходимо закрыть максимально быстро, за время, равное одной шестой времени, необходимого для наложения швов. Наложение происходит не только быстро, но и безболезненно, позволяет избежать наложения швов на рану.
В первые 4 дня раны, закрытые тканевым клеем, имеют меньшую прочность на разрыв, чем зашитые раны, но через 1 неделю прочность на разрыв и общая степень воспаления в ранах, закрытых тканевым клеем и швами, эквивалентны.
Раны, покрытые тканевым адгезивом или повязками, имеют одинаковую скорость заживления и одинаковые осложнения, но при ушивании с помощью тканевого клея риск отслоения раны несколько выше, чем при наложении швов.
Для закрытия ран, расположенных вблизи глаз иногда можно использовать клей, если глаза при этом защищены, например, марлей или слоем вазелина.
Косметические результаты аналогичны результатам, полученным при наложении швов.
Соответствующая анатомия для закрытия краев раны с помощью клея
Линии натяжения кожи лица показаны на рисунке Отображение линий минимального натяжения кожи.
Типичные линии минимального натяжения кожи
Силы направлены вдоль каждой линии. Разрезы, перпендикулярные этим линиям, таким образом находятся под наибольшим натяжением и имеют наибольшую вероятность расширения.
Позиционирование при закрытии краев раны с помощью клея
Пациент должен удобно откинуться на кушетке или лежать на спине.
Отрегулируйте высоту каталки так, чтобы вам было удобно сидеть или стоять около неё.
Рваные раны должны быть хорошо освещены, предпочтительно с помощью потолочной бестеневой лампы.
Пошаговое описание процедуры закрытия краев раны с помощью клея
(См. в разделе Очищение, промывание, удаление дебриса из ран и их перевязка пошаговое описание процедур подготовки раны, анестезии и перевязки; см. раздел Зашивание раны с помощью простых прерывистых швов для получения инструкций о том, как обращаться с инструментами, работать с иглами и завязывать хирургические узлы, используя инструменты).
Очистите и высушите рану.
Добейтесь остановки крови.
Если имеется кончик аппликатора клея (как правило, ватный), подготовьте его, сжимая контейнер, чтобы выдавить клей через аппликатор.
Удерживайте края раны вместе с помощью пинцетов, марлевых прокладок или пальцев; может понадобиться ассистент.
Сожмите пластиковый контейнер, чтобы нанести капли медицинского тканевого клея по всей поверхности раны, и распределите его примерно на 1–2 см с каждой стороны раны.
Сопоставьте и удерживайте края раны вместе в течение по крайней мере 1 минуты, пока клей высыхает.
Нанесите 3–4 слоя клея, каждый из которых должен высохнуть перед нанесением следующего слоя.
Последующий уход при закрытии краев раны с помощью клея
Как только адгезив полностью высохнет, защитите поверхность закрытой раны неокклюзионной повязкой. Не следует применять мазь или окклюзионную повязку.
Тканевой клей сам по себе играет роль повязки и обладает антимикробной активностью против грамположительных микроорганизмов. Материал отслаивается самостоятельно в течение 5–10 дней; нет необходимости в последующем наблюдении.
Предостережения и распространенные ошибки при закрытии краев раны с помощью клея
Особенно важно контролировать кровотечение из раны. При плохом гемостазе у пациента может произойти перегревание в месте затвердевания клея, что может вызвать ощущение жжения или привести к реальному ожогу.
Избыточное выделение тепла вследствие полимеризации также может произойти при слишком быстром нанесении чрезмерного количества клея.
При намачивании или пропитывании клей может отслоиться до заживления.
Некоторые предметы, например палец в латексной перчатке, марля или пластиковый инструментарий, может прилипать к коже пациента во время нанесения клея. При использовании виниловых перчаток или тканевых инструментов адгезия отсутствует.
Быстрое или неконтролируемое нанесение клея может привести к его растеканию, иногда непреднамеренно склеивая прилегающие структуры или материал. Применение мази с антибиотиком или вазелина уберет нежелательную липкость.
Предостережения и распространенные ошибки при закрытии краев раны с помощью клея
Для достижения наилучшего cближения краев некоторых ран, требуются 2 руки, в чем иногда может помочь ассистент.
Закрытие раны можно сделать более прочным, путем сопоставления краев раны несколькими полосками хирургической ленты из пористой ткани перед нанесением клея.
Клей можно удалить ацетоном. Его также можно удалить мазью с антибиотиком или вазелином.
Используйте тканевые клеи с высокой вязкостью, чтобы предотвратить просачивание или вытекание с раны клеев с низкой вязкостью во время нанесения.