Как восстановить рваную рану с подкожным непрерывным швом

Абсолютные противопоказания

Нет

Относительные противопоказания

Раны неправильной формы или с неровными краями

Раны при выраженном напряжении

Раны > 6 см в длину

Иногда техники иссечения и деструкции могут сделать рваную рану подходящей для ее закрытия с помощью непрерывного подкожного шва. Тем не менее, врачи общего профиля могут предпочесть не модифицировать рваную рану, а, скорее, закрыть ее, используя простые прерывистые швы, которые часто обеспечивают эстетически приемлемый результат и сохраняет больше ткани для будущей косметической ревизии, если это необходимо.

Наложение любого типа швов может быть противопоказано при имеющемся загрязнении ран,относительно давних ранах или более высоком риске их инфицирования после закрытия швами, таких, как небольшие укусы на руках или ногах, колотые или огнестрельные раны.

Раны, затрагивающие глубокие структуры (например, нервы, кровеносные сосуды, протоки, суставы, сухожилия, кости), могут потребовать специализированных методов лечения или направления к хирургу, как и те, которые охватывают большие участки или вовлекают лицо или руки.