Как восстановить разрез с помощью кожного степлера

Абсолютные противопоказания

Предполагаемое проведение МРТ, поскольку магнитное поле может оторвать скобы от кожи

Относительные противопоказания

Рваные раны на лице или шее, потому что косметический результат часто хуже, чем при наложении швов

Рваные раны на руках или ногах, потому что чаще тут боль сильнее

Предполагаемое проведение КТ головы, так как скобами в тканях создается артефакт сканирования

Закрытие раны любого типа может быть противопоказано при имеющемся ее загрязнении, если по времени рана относительно давняя или есть более высокий риск ее инфицирования после закрытия, а именно: небольшие укусы на руках или ногах, колотые или огнестрельные раны.

Раны, затрагивающие глубокие структуры (например, нервы, кровеносные сосуды, протоки, суставы, сухожилия, кости), могут потребовать специализированных методов лечения или направления к хирургу, как и те, которые охватывают большие участки или вовлекают лицо или руки.