Как восстановить разрез с помощью кожного степлера

Сшивающие степлеры используются для быстрого закрытия ран с ровными краями, возникшими при повреждении предметами с острыми краями, когда не требуется косметическое закрытие.
Показания к закрытию раны с помощью медицинских скоб
Раны туловища или конечностей с относительное ровными краями, возникшие вследствие повреждений предметами с острыми краями, и поверхностные рваные раны волосистой части головы
Противопоказания к закрытию раны с помощью медицинских скоб
Абсолютные противопоказания
Предполагаемое проведение МРТ, поскольку магнитное поле может оторвать скобы от кожи
Относительные противопоказания
Рваные раны на лице или шее, потому что косметический результат часто хуже, чем при наложении швов
Рваные раны на руках или ногах, потому что чаще тут боль сильнее
Предполагаемое проведение КТ головы, так как скобами в тканях создается артефакт сканирования
Закрытие раны любого типа может быть противопоказано при имеющемся ее загрязнении, если по времени рана относительно давняя или есть более высокий риск ее инфицирования после закрытия, а именно: небольшие укусы на руках или ногах, колотые или огнестрельные раны.
Раны, затрагивающие глубокие структуры (например, нервы, кровеносные сосуды, протоки, суставы, сухожилия, кости), могут потребовать специализированных методов лечения или направления к хирургу, как и те, которые охватывают большие участки или вовлекают лицо или руки.
Осложнения закрытия раны с помощью медицинских скоб
Неправильное сопоставление краев раны приводит к неэффективному ушиванию раны и плохому косметическому результату
У пациентов, у которых легко остаются рубцы - останется, вероятно, более крупный рубец
Ухудшает косметический эффект, особенно если скобы остаются слишком долго в теле
Инфекция
Оборудование для закрытия раны с помощью медицинских скоб
Гигиену ран и техники их закрытия не обязательно проводить в стерильных условиях. Хотя инструменты, соприкасающиеся с раной (например, щипцы, иглы, шовный материал) должны быть стерильными, у иммунокомпетентных пациентов могут быть использованы чистые нестерильные перчатки, а также чистая, но не стерильная вода. Некоторые доктора предпочитают более удобную посадку и лучшую защиту стерильных перчаток.
Процедура очистки, барьерная защита
Лицевая маска и защитные очки (или защитный щиток), медицинские шапочки, халаты, перчатки
Стерильные простыни, полотенца (для обработки раны и наложения швов)
Антисептик, такой как хлоргексидин
Шприцы, иглы и местная анестезия
Тканевые щипцы
Кожный степлер (включая устройство для удаления)
Мазь с антибиотиком
Неокклюзионная повязка
Дополнительные рекомендации по закрытию раны с помощью медицинских скоб
Наложение швов и хирургических скоб имеют сопоставимые результаты заживления, прочность на разрыв раны, частоту осложнений, переносимость для пациента, эффективность закрытия раны, ширину рубца, цвет, общий вид, следы от швов или скоб, частоту инфицирования, стоимость и приемлемость для пациента. В исследованиях на животных при наложении скоб наблюдались меньшее воспаление раны и большая устойчивость к инфекции в зараженных ранах.
Основное преимущество использования скоб – более быстрое закрытие раны. (Это в 3–4 раза быстрее, чем использование швов).
При наличии значительного напряжения в ранах наложите глубокие рассасывающиеся швы перед наложением скоб, чтобы уменьшить напряжение.
Положение пациента при закрытии раны с помощью медицинских скоб
Пациент должен удобно откинуться на кушетке или лежать на спине.
Отрегулируйте высоту каталки так, чтобы вам было удобно сидеть или стоять около неё.
Рваные раны должны быть хорошо освещены, предпочтительно с помощью потолочной бестеневой лампы.
Пошаговое описание процедуры закрытия краев раны с помощью медицинских скоб
(См. Как очищать, промывать, удалять раневой детрит и перевязывать раны с пошаговым описанием подготовки, обезболивания и перевязки раны).
При необходимости очищают, обезболивают, промывают рану и удаляют из нее дебрис.
Покройте рану хирургической простыней с выделенным операционным полем. Положите дополнительные салфетки рядом в необходимом количестве, чтобы обеспечить достаточно большую стерильную рабочую зону.
Начните с одного конца раны.
Выведите края раны с помощью зажимов, предпочтительно, чтобы это сделал второй оперирующий хирург. Иногда кожу можно вывернуть, зажав ее между большим и указательным пальцами.
После выворачивания краев аккуратно наложите скобы на рану.
Чтобы обеспечить лучшее закрытие, поместите центр сшивающего степлера перпендикулярно центру раны и над ним.
Как только рукоятка степлера сжимается, скоба автоматически помещается в рану и сгибается до нужной конфигурации. При правильном размещении верх скобы поднимается на несколько миллиметров над поверхностью кожи.
Двигайтесь от одного конца раны до другого, располагая каждую скобу на расстоянии 0,5–1 см от предыдущей, что необходимо для надлежащего сопоставления краев по всей длине раны.
Последующий уход при закрытии раны с помощью медицинских скоб
При необходимости нанесите мазь с антибиотиком, после чего оставьте рану открытой или наложите стерильную повязку.
Попросите пациента удалить повязку и осторожно промыть рану через 24–48 часов. Рваные раны кожи головы можно очистить, приняв через несколько часов душ.
Удалите скобы через тот же промежуток времени, что и швы. (См. Ушивание раны с помощью простого прерывистого шва: последующий уход). Для удаления скоб используйте специальный инструмент, специально изготовленный производителем кожного степлера. Поместите нижнюю челюсть инструмента для удаления скоб под перемычку и сожмите ручку инструмеета.
Предупреждения и распространенные ошибки при закрытии раны с помощью медицинских скоб
Наиболее распространенными ошибками являются неправильная аппозиция краев раны (в результате чего края раны накладываются друг на друга) и невыворачивание краев раны наружу. Выровняйте середину скобки по центру раны.
При слишком сильном надавливании на устройство во время сшивания можно разместить скобы слишком плотно, вызывая ишемию раны.
Удаление скоб может вызвать больший дискомфорт, чем удаление швов.
Скобы могут вызвать значительное рубцевание, если оставить их на месте слишком долго.
Советы и рекомендации по закрытию раны с помощью медицинских скоб
Вместо того, чтобы начинать ушивание с одного конца раны, многие практикующие врачи считают, что легче начинать с середины, а затем помещать последующие скобы в середину каждого открытого отрезка, пока в ране не останется разрывов.
При отсутствии щипцов, кожу можно вывернуть, сжав её (например, большим и указательным пальцами).