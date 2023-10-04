Выполнение пластического хирургического вмешательства с помощью погружных глубоких кожных швов

Абсолютные противопоказания

Нет

Относительные противопоказания

Несоответствующий или тонкий кожный слой

Рана, которую невозможно адекватно очистить (однако повышенный риск инфицирования при использовании кожных швов в чистых ранах отсутствует)

Наложение любого типа швов может быть противопоказано при имеющемся загрязнении ран,относительно давних ранах или более высоком риске их инфицирования после закрытия швами, таких, как небольшие укусы на руках или ногах, колотые или огнестрельные раны.

Раны, затрагивающие глубокие структуры (например, нервы, кровеносные сосуды, протоки, суставы, сухожилия, кости) и те, которые охватывают большие участки, вовлекают лицо или руки, могут потребовать специализированных методов лечения или направления к специалисту-хирургу.