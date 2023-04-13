Как удалить кольцо с помощью струнного метода

Во-первых, очистите окружающую кожу мягким антисептическим очищающм средством, например, хлоргексидином.

Для обеспечения достаточного обезболивания, без растягивания тканей пальца, сделайте проксимальную пальцевую нервную блокаду или метакарпальную блокаду.

Чтобы уменьшить отек, сначала заверните дренаж Пенроуза вокруг пальца от кончика к ладони. Оставьте обмотанный дренаж на месте на несколько минут, чтобы достичь максимального эффекта, затем удалите его.

Вместо дренажа Пенроуза можно обернуть палец от дистальной фаланги к пястно-фаланговому суставу тонким эластичным шнуром (например, ремешком от маски без ребризера), затем пропустить один его конец проксимально под кольцо. Оставьте шнур на месте на несколько минут, а затем размотайте в проксимально-дистальном направлении.

Проденьте около 2 футов одного конца нити, пупочной ленты или толстого шелкового шовного материала между кольцом и пальцем. Используйте кончик гемостатического зажима под кольцом, чтобы захватить нить и протянуть ее.

Начало обертывания: плотно оберните дистальную часть дренажа по часовой стрелке вокруг распухшего пальца, начиная от конца ладони рядом с кольцом и до кончика пальца, включая ПМФ сустав и весь отечный палец.

Последовательно накладывайте петли дренажа непосредственно близко друг от друга, чтобы набухшая ткань не выпячивалась в промежутках между ними.