Как удалить кольцо с помощью струнного метода

Кольцо, застрявшее на пальце, иногда можно удалить с помощью нити.
Показания к удалению кольца с помощью струны
Отек или ожидаемый отек, когда кольцо невозможно снять с пальца
Противопоказания к удалению кольца с помощью струны
Абсолютные противопоказания
Нет
Относительные противопоказания
Рваные раны и переломы пальцев
Деформация пальцев или артроз дистальнее кольца
Осложнения удаления кольца с помощью струны
Разрывы подлежащих тканей
Повреждение пальцевого нерва
Оборудование для удаления кольца с помощью струны
Нестерильные перчатки
Мыло или водорастворимая смазка
Легкое антисептическое очищающее средство (например, 2% хлоргексидин)
Гемостат
Нитка, пупочная лента или толстый шелковый шовный материал
Местный анестетик (например, 1% лидокаин)
Игла 25 или 27 калибра
Шприц 10 мл
Дренаж Пенроуза или другой тонкий, эластичный шнур (например, ремешок из маски, не поддерживающей дыхание)
Дополнительные рекомендации по удалению кольца с помощью струны
Сначала тщательно смажьте палец пациента мылом или водорастворимой смазкой, затем, используйте круговые тракционные движения, чтобы стянуть кольцо с пальца. Если это не помогло, попробуйте поместить руку пациента в ледяную воду на несколько минут, а затем снова используйте мыло или водорастворимую смазку. Если это методы не помогли, попробуйте снятие с помощью нити или используйте кольцевой резак.
Соответствующая анатомия для удаления кольца с помощью струны
Местом наибольшего диаметра (и удаления кольца) обычно является проксимальный межфаланговый сустав (ПМФ).
Положение пациента для снятия кольца с помощью струны
Комфортное для пациента с хорошим доступом к кольцу на пальце
Пошаговое описание удаления кольца с помощью струны
Во-первых, очистите окружающую кожу мягким антисептическим очищающм средством, например, хлоргексидином.
Для обеспечения достаточного обезболивания, без растягивания тканей пальца, сделайте проксимальную пальцевую нервную блокаду или метакарпальную блокаду.
Чтобы уменьшить отек, сначала заверните дренаж Пенроуза вокруг пальца от кончика к ладони. Оставьте обмотанный дренаж на месте на несколько минут, чтобы достичь максимального эффекта, затем удалите его.
Вместо дренажа Пенроуза можно обернуть палец от дистальной фаланги к пястно-фаланговому суставу тонким эластичным шнуром (например, ремешком от маски без ребризера), затем пропустить один его конец проксимально под кольцо. Оставьте шнур на месте на несколько минут, а затем размотайте в проксимально-дистальном направлении.
Проденьте около 2 футов одного конца нити, пупочной ленты или толстого шелкового шовного материала между кольцом и пальцем. Используйте кончик гемостатического зажима под кольцом, чтобы захватить нить и протянуть ее.
Начало обертывания: плотно оберните дистальную часть дренажа по часовой стрелке вокруг распухшего пальца, начиная от конца ладони рядом с кольцом и до кончика пальца, включая ПМФ сустав и весь отечный палец.
Последовательно накладывайте петли дренажа непосредственно близко друг от друга, чтобы набухшая ткань не выпячивалась в промежутках между ними.
Как только обмотка завершена, осторожно разматывайте проксимальный конец дренажа, который спрятан под кольцом, в том же направлении (по часовой стрелке), чтобы протолкнуть кольцо через ту часть пальца, которая была сжата дренажом. ПМФС является самым болезненным участком, на котором наиболее трудно проводить данную манипуляцию.
Последующий уход за удалением кольца с помощью струны
Осторожно очистите все рваные раны на пальцах чистой тканью или марлей с мылом и водой или мягким антибактериальным средством для обработки ран, таким как хлоргексидин. Шов или повязка с марлей, если требуется защита.
Предупреждения и распространенные ошибки при удалении кольца с помощью струны
Иногда, палец должен быть заново обернут дренажом Пенроуза, а затем обернут и освобожден от жгута.
Дренаж Пенроуза или эластичный шнур, как правило, слишком гибкий, чтобы снять кольцо.
В результате этой процедуры могут возникать ссадины или другие травмы.
Советы и рекомендации по удалению кольца с помощью струны
Если только причиной не является острая травма, напомните пациенту, что в следующий раз необходимо удалить все кольца до того, как отек пальца разовьется и станет настолько обширным, что вызовет боль или сосудистые нарушения.
Используйте щипцы для прорезывания колец при чрезмерной отечности или если другие методы не сработали.
Дополнительная информация
Kalkan A, Kose O, Tas M, Meric G: Review of techniques for the removal of trapped rings on fingers with a proposed new algorithm. Am J Emerg Med 31(11):1605–1611, 2013. doi: 10.1016/j.ajem.2013.06.009
Asher CM, Fleet M, Bystrzonowski N: Ring removal: An illustrated summary of the literature. Eur J Emerg Med 27(4):268–273, 2020. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000658