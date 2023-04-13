Как удалить кольцо с помощью ручной кольцевой фрезы

Во-первых, очистите окружающую кожу мягким антисептическим очищающм средством, например, хлоргексидином.

Проденьте часть кольцевого резака с крючком (защитная часть) под кольцо, чтобы пилообразный диск, режущий металл, оказался над кольцом.

Поместите пилообразное колесо на кольцо и разрежьте его, при необходимости, постепенно.

Альтернативные методы разрезания кольца:

Для колец, изготовленных из твердого материала (например, стали, кобальта, титана), используйте моторную пилу для разрезания колец, если она доступна. Если ее нет в доступе, также можно использовать болторез. Следует использовать защиту для глаз пациента и человека, выполняющего процедуру, потому что кусочки могут соскользнуть и стать снарядом.

Некоторые кольца, изготовленные из твердого, но хрупкого материала (например, керамики, вольфрама), можно разорвать на куски, надавливая на них с помощью тисков, медленно затягивая натяжной винт, который плотнее закрывает их до разрыва кольца. Поскольку части кольца могут раздробиться и разлететься, для защиты глаз пациента и лица, выполняющего процедуру, рекомендуется защита.