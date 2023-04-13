Как удалить кольцо с помощью ручной кольцевой фрезы

Для удаления кольца, застрявшего на пальце, могут потребоваться щипцы для прорезывания колец.
Щипцы для прорезывания колец следует использовать при наличии чрезмерного отека, признаков ишемии пальца или при неуспешности других методов. Разрезание кольца по его окружности позволяет разогнуть кольцо и отделить его от опухшего пальца.
Показания к удалению кольца щипцами для прорезывания
Отек или ожидаемый отек, когда кольцо невозможно снять с пальца
Кольца из мягких материалов (например, золота, серебра, меди, пластмассы)
Противопоказания к удалению кольца щипцами для прорезывания
Нет
Осложнения удаления кольца с помощью щипцов для прорезывания
Разрывы подлежащих тканей
Оснащение для удаления кольца с помощью щипцов для прорезывания
Нестерильные перчатки
Легкое антисептическое очищающее средство (например, 2% хлоргексидин)
щипцы для разрезания колец вручную
Кровоостанавливающий зажим или щипцы-плоскогубцы
Защита глаз (например, маска для лица, защитные очки)
Иногда - кольцевая пила с электроприводом, болторез или тиски
Дополнительные вопросы по удалению кольца с помощью щипцов для прорезывания
Иногда кольцо может быть легко удалено путем тщательного смазывания пальца пациента водорастворимой смазкой с последующим круговым движением с вытяжкой, чтобы оторвать кольцо от пальца.
Соответствующая анатомия для удаления кольца с помощью щипцов для прорезывания
Местом максимального диаметра (и препятствием для удаления) является проксимальный межфаланговый сустав.
Положение пациента для снятия кольца с помощью щипцов для прорезывания
Комфортное для пациента с хорошим доступом к кольцу на пальце
Пошаговое описание удаления кольца с помощью щипцов для прорезывания
Во-первых, очистите окружающую кожу мягким антисептическим очищающм средством, например, хлоргексидином.
Проденьте часть кольцевого резака с крючком (защитная часть) под кольцо, чтобы пилообразный диск, режущий металл, оказался над кольцом.
Поместите пилообразное колесо на кольцо и разрежьте его, при необходимости, постепенно.
Альтернативные методы разрезания кольца:
Для колец, изготовленных из твердого материала (например, стали, кобальта, титана), используйте моторную пилу для разрезания колец, если она доступна. Если ее нет в доступе, также можно использовать болторез. Следует использовать защиту для глаз пациента и человека, выполняющего процедуру, потому что кусочки могут соскользнуть и стать снарядом.
Некоторые кольца, изготовленные из твердого, но хрупкого материала (например, керамики, вольфрама), можно разорвать на куски, надавливая на них с помощью тисков, медленно затягивая натяжной винт, который плотнее закрывает их до разрыва кольца. Поскольку части кольца могут раздробиться и разлететься, для защиты глаз пациента и лица, выполняющего процедуру, рекомендуется защита.
Раздвиньте разрезанные концы кольца большим зажимом или другим инструментом (например, плоскогубцами) и снимите его.
Послеоперационный уход после удаления кольца щипцами для прорезывания
Осторожно очистите все рваные раны на пальцах чистой тканью или марлей с мылом и водой или мягким антибактериальным средством для обработки ран, таким как хлоргексидин. Шов или повязка с марлей, если требуется защита.
Обычно ювелир может восстановить кольца, разрезанные в одном или нескольких местах.
Предупреждения и распространенные ошибки при удалении кольца с помощью щипцов для прорезывания
Следует помнить о признаках ишемии пальца, которая обычно возникает из-за кольца и требует его безотлагательного снятия:
Пятнистое поражение кожи
Сине-серый или белый цвет дистального пальца
Очень длительное или полное отсутствие наполнения капилляров
Отсутствие дистального пульса при пульсоксиметрии
интенсивная боль;
Советы и рекомендации по удалению кольца с помощью щипцов для прорезывания
Напомните пациенту, что необходимо снять все кольца до того, как разовьется отек пальца, и что он достаточно обширный, чтобы вызвать боль или сосудистый компромисс, если есть риск травмы пальца.
Если натяжение слишком велико, чтобы развести края кольца, можно сделать еще один разрез на 180° от исходного места разреза. Этот второй разрез позволяет кольцу распасться на две части.
Если кольцо сделано из твердого материала, два человека могут тянуть с каждой стороны кольца, чтобы разъединить его; можно взять для этого скрепки.
Если скрепок нет, в отделах технического обеспечения больницы отделения и пожарно-спасательной службе могут иметься режущие инструменты/плоскогубцы.
Дополнительная информация
Kalkan A, Kose O, Tas M, Meric G: Review of techniques for the removal of trapped rings on fingers with a proposed new algorithm. Am J Emerg Med 31(11):1605–1611, 2013. doi: 10.1016/j.ajem.2013.06.009
Gardiner CL, Handyside K, Mazzillo J, et al: A comparison of two techniques for tungsten carbide ring removal. Am J Emerg Med 31(10):1516–9, 2013. doi: 10.1016/j.ajem.2013.07.027
Asher CM, Fleet M, Bystrzonowski N: Ring removal: An illustrated summary of the literature. Eur J Emerg Med 27(4):268–273, 2020. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000658