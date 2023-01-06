Вывихи Плеча

Как правило, закрытая репозиция.

Лечение переднего вывиха плеча, как правило, включает закрытое вправление под местной анестезией (внутрисуставное введение) или при процедурной седации (См. также Обзор техник вправления вывиха плеча). Обычно используемые методы включают:

Тракцию-вытяжение

Повороте снаружи (например, по методике Хеннепина)

Манипуляция на лопатке

Методика Каннингема (массаж)

Метод Давоса (самовправление)

Метод Стимсона (гравитационную)

Метод FARES (Fast, Reliable and Safe)

Многие методы (например, Хеннепина, манипуляция на лопатке, Каннингема, FARES) часто можно применять без седации, но спазмированным мышцам на адекватное расслабление требуется некоторое время; пациентам надо дать возможность сосредоточиться на расслаблении.

При вывихах плеча нет какого-либо самого лучшего метода При первичном обследовании положение пациента является одним из факторов выбора метода, если это возможно. Следует также учитывать следующее:

Если руку пациента нельзя привести, не следует использовать технику Каннингема или наружную ротацию, поскольку оба метода включают приведение руки.

Если рука пациента отведена в сторону, следует применить технику FARES, метод Стимсона или ручное вправление лопатки.

Если рука вывихнута вниз, следует использовать технику вытяжения.

Если пациентка беременна и не может лежать на животе, метод Стимсона не следует использовать.

После репозиции сустав немедленно иммобилизируют с помощью пращевидной повязки и бандажа (см. рисунок Пращевидная повязка и бандаж). У пациентов в возрасте > 40 лет пращевидную повязку и бандаж следует накладывать на 5–7 дней, а для предотвращения осложнений (например, "замороженное" плечо) поощрять как можно раннее расширение диапазона движений.

Пращевидная повязка и бандаж

Техника вытяжения может быть использована для репозиции передних вывихов плеча (см. рисунок Техника вытяжения в противоположных направлениях для вправления вывиха плечевого сустава вперед). При этой манипуляции больной лежит на каталке, колеса которой заблокированы. Ассистент проводит свернутую простыню через подмышечную впадину вокруг грудной клетки пострадавшего для выполнения противотяги. Второй врач тянет пораженную конечность вниз и латерально в бок под углом 45°. После вправления, может быть необходима легкая латеральная тракция. (См. также Вправление переднего вывиха плеча с помощью тракции-противотракции).

Техника вытяжения в противоположных направлениях для вправления вывиха плечевого сустава вперед

Методику Хеннепина (наружное вращение) можно провести, уложив на спину или усадив пациента (см. рисунок Методика Хеннепина для вправления переднего вывиха плечевого сустава). Вывихнутую руку приводят, согнув локоть на 90°. Затем руку медленно (например, в течение от 5 до 10 минут) поворачивают кнаружи, чтобы дать время расслабиться спазмированным мышцам. Вправление обычно происходит при повороте кнаружи на 70-110°. Этот метод эффективен приблизительно в 80 до 90% случаев. (См. также Вправление переднего вывиха плеча с помощью внешней ротации).

Методика Хеннепина для вправления вывиха плечевого сустава вперед

Манипуляцию на лопатке можно провести при вертикальном или лежачем положении пациента. Врач сгибает руку пациента в локте на 90° и медленно вращается кнаружи. Помощник осторожно вытягивает руку. Затем врач поворачивает лопатку так, чтобы ее нижний край двигался медиально, к позвоночнику. Манипуляцию на лопатке можно проводить в сочетании с другими методами (например, методом Стимсона). (См. также Вправление переднего вывиха плеча с помощью манипуляции с лопаткой).

Методика Каннингема включает в себя массаж мышц вокруг плечевого сустава, когда пациент сидит. Врач делает следующее:

Садится рядом с пациентом, лицом к нему

Кладет руку пациента себе на плечо, держа локоть пациента согнутым и приведенным

Кладет свою руку ладонью вниз на локтевой сгиб руки пациента (в локтевую ямку) и фиксирует вывихнутую руку

Массажирует бицепсы, середину дельтовидной и трапециевидной мышц, чтобы расслабить мышечные спазмы

Просит пациента попытаться расслабиться, а не напрягаться, если он почувствует, что плечо движется (для вправления по этой методике важна релаксация)

Просит пациента сидеть прямо (не сутулясь, не нагибаясь вперед или в сторону) и отвести плечи назад, стараясь сомкнуть верхние концы правой и левой лопаток

Плечо в течение нескольких минут постепенно проскальзывает на место.

Техника Давос (самовправление) – это контролируемая самим пациентом техника репонирования передних вывихов, она должна выполняться без процедурной седации (1). Пациент сидит, согнув ипсилатеральное колено и прижав локти к бедру. Руки сжимаются в замок перед ногой и связываются между собой, а также привязываются к проксимальному отделу большеберцовой кости эластичным бинтом так, чтобы пациент не концентрировался на поддержании правильного положения при репозиции и мог расслабить мышцы. Врач сидит на стопе пациента и просит пациента наклонить голову назад (разгибание шеи) и отвести назад плечи. Разгибание шеи вызывает тракцию (вытяжение) вывихнутого плеча. Таким образом для вправления вывиха пациенты могут использовать свой собственный вес. (См. также Вправление переднего вывиха плеча с помощью техники Давоса).

Методика Стимсона (также называемая методом вправления руки под собственным весом) применяется реже. Пациент находится в положении лежа, пораженная конечность свисает с кровати. К запястью пациента прикреплено отягощение. Выждав примерно 30 минут для снятия спазма мышц, когда они, как правило, расслабляются в достаточной степени, чтобы обеспечить вправление головки плечевой кости. Поскольку пациент лежит, проводить седацию не рекомендуется. Это положение может быть слишком неудобным для беременных и чрезвычайно тучных пациентов. Методику также можно использовать при манипуляции на лопатке; врач проводит манипуляцию, уложив пациента на спину. Такой подход позволяет провести вправление плеча быстрее. (См. также Вправление переднего вывиха плеча с помощью техники Стимсона).

Техника FARES обычно делается без седации (2). Пациент лежит на спине с вытянутой в локте рукой, при этом предплечье находится в свободном вращении. Врач вытягивает и медленно приводит руку, вертикально, передвигая ее колебательными движениями примерно на 5 см вверх-вниз относительно горизонтальной плоскости со скоростью 2 или 3 полных цикла/секунду. Эти движения помогают расслаблению мышц. Когда рука согнута под углом 90°, ладонь пациента направляют вверх, руку поворачивают кнаружи и продолжают вертикальные колебания по мере того, как рука постепенно приводится. Редукция обычно происходит при приведении примерно на 120°. (См. также Вправление переднего вывиха плеча с помощью метода FARES).

Вправление вывиха плеча Обзор того, как вправлять вывихи плеча © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Как вправить передний вывих плеча: тракция-контртракция © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Как вправить передний вывих плеча: метод Хеннепина © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Как вправить передний вывих плеча: манипуляции с лопаткой © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Вправление переднего вывиха плеча методом Давос Как вправить вывих плеча: техника Стимсона © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Обзор того, как вправлять вывихи плеча © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Как вправить передний вывих плеча: тракция-контртракция © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Как вправить передний вывих плеча: метод Хеннепина © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Как вправить передний вывих плеча: манипуляции с лопаткой © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео. Вправление переднего вывиха плеча методом Давос Как вправить вывих плеча: техника Стимсона © Elsevier Inc. All Rights Reserved. Это видео предназначено для личного информационного использования. Пользователям запрещается копировать, воспроизводить, лицензировать, оформлять подписку, продавать, сдавать во временное использование или распространять это видео.