Обзор височно-нижнечелюстных расстройств (TMD)

Термин "нарушения в височно-нижнечелюстном суставе" является общим термином для группы мышечно-скелетных и нервно-мышечных заболеваний, которые включают височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), жевательные мышцы и все ассоциированные структуры. Височно-нижнечелюстные нарушения (ранее известные как дисфункция височно-нижнечелюстного сустава или синдром височно-нижнечелюстного сустава [ВНЧС]) часто проявляются болью в челюсти, лице и шее и/или дисфункцией челюстного сустава (часто суставные шумы и/или уменьшение диапазона движений), что часто сопровождается головной болью или болью в ушах. Считается, что люди страдают височно-нижнечелюстным расстройством, когда боль или дисфункция настолько сильны, что они вынуждены обращаться за профессиональной помощью.
Темпоромандибулярные патологии обычно являются многофакторными по происхождению, но большинство из них связано с проблемами жевательных мышц и связок височно-нижнечелюстных суставов или внутренних дисфункций внутри самих суставов. Также может способствовать гиперподвижность суставов.
Внутрисуставные дисфункции ВНЧС являются результатом изменения или нарушения движения мыщелка нижней челюсти в суставной ямке или относительно суставного диска (см. рисунок Височно-нижнечелюстной сустав). Диск, состоящий из плотной волокнистой соединительной ткани и напоминающий зрелый эритроцит, служит в качестве подушки между поверхностями костей. В отличие от большинства суставов, которые покрыты гиалиновым хрящом, поверхности ВНЧС покрыты фиброзным хрящом. Причины измененных или нарушенных движений включают прямую или непрямую макротравму (например, сгибательно-разгибательная травма шеи, также известная как хлыстовая травма, которая может вызвать иррадиирующую боль), микротравму (например, из-за парафункционального поведения, такого как сжимание и скрежетание зубами во время бодрствования/сна или постоянное жевание жвачки), системные заболевания (например, ревматоидный артрит или другие системные ревматические заболевания), местные или системные инфекции, а также острые аномалии прикуса.
(См. также Смещение челюсти [Mandibular Dislocation], Переломы височной кости [Temporal Bone Fractures] а также Опухоли челюсти [Jaw Tumors]).
Височно-нижнечелюстной (темпоромандибулярный) сустав
Сустав образован нижнечелюстным мыщелком и суставной ямкой височной кости; волокнисто-хрящевой суставной диск функционирует в качестве подушки между суставными поверхностями.
Диагностика темпоромандибулярных нарушений
Клиническая оценка
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) следует отличать от многих состояний, которые их имитируют (см. таблицу Некоторые состояния, имитирующие височно-нижнечелюстные патологии). Боль, усугубляемая давлением пальца на сустав, когда рот открыт, вовлекает височно-нижнечелюстной сустав.
Некоторые состояния, имитирующие темпоромандибулярные расстройства
Симптом
Состояние
Головная боль
Гигантоклеточный (временный) артериит
Напряженная и мигренозная головная боль, а также тригеминальные вегетативные цефалгии (например, кластерные головные боли)
Парафункциональная привычка (например, бруксизм) вызывает мышечное напряжение/боль в височной и жевательной областях
Иррадиирующая боль, что возникает от нарушений шеи
Боль
Постгерпетическая невралгия
Комплексный регионарный болевой синдром 1 типа (ранее рефлекторная симпатическая дистрофия) или травматическая неврома после операции на голове или шее
Травма головы и шеи
Сердечная боль
Заболевания слюнных желез
Боль сопровождается нарушением слуха
Обструкция ушных каналов или евстахиевых труб
Боль в голове, шее и других участках тела
Генерализованная миофасциальная боль
Боль, онемение
Метастатические опухоли
Боль, которая иррадиирует в область височно-нижнечелюстного сустава
Сгибательно/разгибательные (хлыстовые) травмы, повреждающие мышцы или шейный отдел позвоночника
Боль, которая ухудшается, когда пациент глотает или поворачивает голову
Шейный отдел позвоночника или мышечные расстройства
Синдром Игла (кальцинированная шиловидная связка или удлиненный шиловидный отросток)
Невралгия языкоглоточного нерва
Тризм
Вдавленный перелом скуловой дуги
Инфекция
Остеохондрома венечного отростка
Перикоронит
Столбняка
Пациентов просят описать боль и обозначить болезненные участки. Обычно жевательные мышцы (височная, жевательная и медиальная крыловидная мышцы), а также шейные и затылочные мышцы пальпируются на предмет общей болезненности и триггерных точек (точек от которых, боль иррадиирует в другую область). Латеральные крыловидные кости не могут быть непосредственно пальпированы.
Пациентов наблюдают при максимально широком комфортном открывании рта. Когда пациенты открывают рот, нижняя челюсть обычно отклоняется в сторону боли. Пальпация и аускультация сустава во время открытия и закрытия может выявить болезненность, заклинивание и внутрикапсулярные звуки, такие как щелчки/хлопки или крепитация.
Движение мыщелка лучше всего пальпировать, если с двух сторон расположить средние пальцы на преаурикулярных областях (боковые полюса мыщелка) и слегка надавить медиально или помещая пятые пальцы в наружные ушные каналы и оказывая очень нежное давление вперед, в то время как пациенты двигают челюстью. Пациент среднего роста может открыть рот по крайней мере на 40 мм (измеряют между режущей кромкой центральных резцов верхней и нижней челюсти). Чтобы учесть различия в размерах для каждого пациента, обследуемый обычно должен иметь возможность поместить в рот три пальца (указательный, средний, безымянный) до дистальных межфаланговых суставов.