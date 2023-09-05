Обзор височно-нижнечелюстных расстройств (TMD)

Термин "нарушения в височно-нижнечелюстном суставе" является общим термином для группы мышечно-скелетных и нервно-мышечных заболеваний, которые включают височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), жевательные мышцы и все ассоциированные структуры. Височно-нижнечелюстные нарушения (ранее известные как дисфункция височно-нижнечелюстного сустава или синдром височно-нижнечелюстного сустава [ВНЧС]) часто проявляются болью в челюсти, лице и шее и/или дисфункцией челюстного сустава (часто суставные шумы и/или уменьшение диапазона движений), что часто сопровождается головной болью или болью в ушах. Считается, что люди страдают височно-нижнечелюстным расстройством, когда боль или дисфункция настолько сильны, что они вынуждены обращаться за профессиональной помощью.

Темпоромандибулярные патологии обычно являются многофакторными по происхождению, но большинство из них связано с проблемами жевательных мышц и связок височно-нижнечелюстных суставов или внутренних дисфункций внутри самих суставов. Также может способствовать гиперподвижность суставов.

Внутрисуставные дисфункции ВНЧС являются результатом изменения или нарушения движения мыщелка нижней челюсти в суставной ямке или относительно суставного диска (см. рисунок Височно-нижнечелюстной сустав). Диск, состоящий из плотной волокнистой соединительной ткани и напоминающий зрелый эритроцит, служит в качестве подушки между поверхностями костей. В отличие от большинства суставов, которые покрыты гиалиновым хрящом, поверхности ВНЧС покрыты фиброзным хрящом. Причины измененных или нарушенных движений включают прямую или непрямую макротравму (например, сгибательно-разгибательная травма шеи, также известная как хлыстовая травма, которая может вызвать иррадиирующую боль), микротравму (например, из-за парафункционального поведения, такого как сжимание и скрежетание зубами во время бодрствования/сна или постоянное жевание жвачки), системные заболевания (например, ревматоидный артрит или другие системные ревматические заболевания), местные или системные инфекции, а также острые аномалии прикуса.

(См. также Смещение челюсти [Mandibular Dislocation], Переломы височной кости [Temporal Bone Fractures] а также Опухоли челюсти [Jaw Tumors]).

Височно-нижнечелюстной (темпоромандибулярный) сустав