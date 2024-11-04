Сломанные и оторванные зубы

Перелом и вывих зуба являются неотложными состояниями в стоматологии и требуют немедленного лечения.
Перелом зуба
Переломы делятся на глубокие на повреждающие:
Только эмаль
Обнажение дентина
Обнажение пульпы
Если перелом затрагивает только эмаль, пациенты отмечают грубые или острые края, но в остальном он протекает бессимптомно. Лечение зубов для сглаживания краев и улучшения внешнего вида проводится по желанию.
Если обнажается дентин, но не пульпа, пациенты обычно демонстрируют чувствительность к холодному воздуху и воде. Лечение мягкое безболезненное и направление к стоматологу. Лечение зубов состоит в восстановлении зуба с помощью композитных смол (белый наполнитель) или, при обширном переломе, установки зубной коронки, чтобы закрыть обнаженный дентин.
Если обнажается пульпа (отмечается кровотечением из зуба) или если зуб подвижен, направление к стоматологу не терпит отлагательств. Лечение зубов, как правило, включает обработку корневого канала.
Переломы корней и альвеолярные переломы не видны, но зуб (или несколько зубов) могут быть подвижными. Направление к стоматологу также актуально для стабилизации с помощью присоединения ортодонтической дуги или полиэтиленовой линии на несколько соседних зубах (1).
Травматический вывих зуба
Вывихнутые молочные зубы не реплантируются, потому что в дальнейшем они, как правило, становятся омертвевшими и затем инфицируются. Они также могут стать анкилозированными, вследствие чего не отслаиваются, тем самым мешая прорезыванию постоянного зуба.
Если постоянный зуб выбит в результате травмы, пациент должен немедленно вернуть его в зубную лунку (придерживая его только за коронку) и обратиться за стоматологической помощью для фиксации зуба. Если это сделать невозможно, зуб следует хранить погруженным в солевой раствор или молоко, либо завернутым в увлажненное бумажное полотенце и принести к стоматологу для восстановления и стабилизации. Если эти действия невозможны, а пациент сознателен и не подвержен риску проглатывания зуба, зуб можно держать во рту пациента во время транспортировки в стоматологический кабинет. Если зуб грязный, его можно осторожно промыть холодной водой в течение не более 10 секунд, но его нельзя скрести, поскольку это может удалить живые периодонтальные связочные волокна, которые необходимы для реплантации.
Кроме того, если зуб загрязнен, нужно проверить статус противостолбнячной иммунизации. Если вырванный зуб обнаружить не удается, он мог быть аспирирован, встроен в мягкие ткани или проглочен. Рентген грудной клетки может быть необходим, чтобы исключить аспирацию, однако проглоченный зуб безвреден.
Профилактическое назначение антибиотиков не рекомендуется после реимплантации постоянных зубов у здоровых с медицинской точки зрения пациентов (2).
Здравый смысл и предостережения
Частично вырванный зуб, который быстро перепозиционируется и стабилизируется, как правило, всегда сохраняется. Полностью вырванный зуб может быть сохранен, если его вернуть в альвеолу через минимальное время – в течение от 30 минут до 1 часа. Как при частичном, так и при полном вырывании зуба в конечном итоге скорее всего потребуется лечение корневых каналов, потому что ткань пульпы становится некротической. Когда замену зуба откладывают дольше, чем на один час, уровень долгосрочного сохранения снижается, и в конце концов происходит резорбция корня (1). Прогноз долгосрочной приживаемости реимплантированных зубов нестабильный.
Справочные материалы
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Основные положения
Перелом зуба, который обнажает дентин, но не пульпу, можно лечить заполнением или иногда установкой зубной коронки.
Перелом зуба, который обнажает пульпу, вероятно, потребует лечения корневого канала.
Вырванный молочный зуб не заменяют.
Вывихнутый постоянный зуб должен быть немедленно, если это возможно, помещен на свое место в лунку, в противном случае его осторожно промывают (но не шлифуют) в течение ≤ 10 секунд и погружают в физраствор, молоко или мокрое бумажное полотенце, либо в рот пациента для транспортировки к стоматологу для возвращения его в альвеолу как можно скорее.
Вырванные зубы, которые быстро возвращают на место, часто сохраняются, но в конечном итоге, скорее всего, потребуется лечение корневого канала.