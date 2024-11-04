Сломанные и оторванные зубы

Вывихнутые молочные зубы не реплантируются, потому что в дальнейшем они, как правило, становятся омертвевшими и затем инфицируются. Они также могут стать анкилозированными, вследствие чего не отслаиваются, тем самым мешая прорезыванию постоянного зуба.

Если постоянный зуб выбит в результате травмы, пациент должен немедленно вернуть его в зубную лунку (придерживая его только за коронку) и обратиться за стоматологической помощью для фиксации зуба. Если это сделать невозможно, зуб следует хранить погруженным в солевой раствор или молоко, либо завернутым в увлажненное бумажное полотенце и принести к стоматологу для восстановления и стабилизации. Если эти действия невозможны, а пациент сознателен и не подвержен риску проглатывания зуба, зуб можно держать во рту пациента во время транспортировки в стоматологический кабинет. Если зуб грязный, его можно осторожно промыть холодной водой в течение не более 10 секунд, но его нельзя скрести, поскольку это может удалить живые периодонтальные связочные волокна, которые необходимы для реплантации.

Кроме того, если зуб загрязнен, нужно проверить статус противостолбнячной иммунизации. Если вырванный зуб обнаружить не удается, он мог быть аспирирован, встроен в мягкие ткани или проглочен. Рентген грудной клетки может быть необходим, чтобы исключить аспирацию, однако проглоченный зуб безвреден.

Профилактическое назначение антибиотиков не рекомендуется после реимплантации постоянных зубов у здоровых с медицинской точки зрения пациентов (2).

Здравый смысл и предостережения

Частично вырванный зуб, который быстро перепозиционируется и стабилизируется, как правило, всегда сохраняется. Полностью вырванный зуб может быть сохранен, если его вернуть в альвеолу через минимальное время – в течение от 30 минут до 1 часа. Как при частичном, так и при полном вырывании зуба в конечном итоге скорее всего потребуется лечение корневых каналов, потому что ткань пульпы становится некротической. Когда замену зуба откладывают дольше, чем на один час, уровень долгосрочного сохранения снижается, и в конце концов происходит резорбция корня (1). Прогноз долгосрочной приживаемости реимплантированных зубов нестабильный.