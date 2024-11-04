Обзор видов неотложной стоматологической помощи (Overview of Dental Emergencies)

Оральные анальгетики, эффективные при большинстве стоматологических проблем, включают ацетаминофен по 650–1000 мг каждые 6 часов и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен по 400–800 мг каждые 6 часов. Также можно использовать совместно в течение короткого периода ибупрофен и ацетаминофен, чередуя эти препараты каждые 3 часа. При сильных болях эти препараты могут сочетаться с опиоидами, такими как кодеин, гидрокодон или оксикодон.

Требуется радикальная стоматологическая помощь (например, пульпотомия, пульпэктомия, нехирургическое лечение корневых каналов или разрез и дренирование). Однако антибиотики следует назначать, если у пациента имеются системные симптомы (например, лихорадка) или признаки локализованного абсцесса, который распространился на окружающие ткани, вызывая региональный отек и/или лимфаденопатию

Соответствующие антибиотики при стоматологических инфекциях включают амоксициллин 500 мг перорально каждые 8 часов в течение 3-7 дней или пенициллин VK (калиевая соль пенициллина V) 500 мг перорально каждые 6 часов в течение 3-7 дней. Продолжительность лечения антибиотиками зависит от клинической реакции (1). Пациентов можно проинструктировать о необходимости прекращения приема антибиотиков через 24 часа после исчезновения признаков и симптомов, поскольку нет убедительных доказательств того, что сокращение курса антибиотиков способствует развитию устойчивости к противомикробным препаратам. Пациенты должны быть повторно обследованы через 3 дня для оценки разрешения или улучшения симптомов.

Пациенты, которые не реагируют на амоксициллин или пенициллин, могут быть переведены на амоксициллин-клавуланат 500/125 мг 3 раза в день в течение 7 дней (1).

Пациентам с чувствительностью или аллергией на пенициллин или его аналоги рекомендуется азитромицин с начальной нагрузочной дозой 500 мг, а затем по 250 мг в течение 4 дней. В качестве альтернативы может быть назначен клиндамицин по 300 мг перорально каждые 6 часов в течение 3–7 дней. Следует проводить мониторинг пациентов на возможную резистентность к азитромицину и симптомам инфекции Clostridium difficile при использовании клиндамицина. Если есть неадекватный ответ на начальную схему лечения, к азитромицину или клиндамицину должен быть добавлен метронидазол 500 мг 3 раза в день в течение 7 дней.