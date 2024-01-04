Бруксизм – сжатие или скрежет зубов.

Бруксизм может возникнуть во время сна (бруксизм сна) и во время бодрствования (бруксизм бодрствования). У некоторых людей, бруксизм вызывает головные боли, боли в шее и/или боль в челюсти. Наиболее сильное и выраженное скрежетание и сжимание наблюдается во сне. Люди могут не обращать внимания на свой бруксизм, но члены семьи могут это замечать. Бруксизм может вызывать истирание и, в конце концов, изнашивание эмали и дентина на коронках зубов, повреждения металлических или керамических коронок и привести к подвижности зубов.

Бруксизм считается многофакторным патологическим состоянием. К точно установленному риску или способствующим факторам относят нарушения сна и эмоциональный стресс (например, тревожность). Абразия и эрозия зубов часто более выражены у пациентов, страдающих гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и/или обструктивным апноэ сна; понимание связи между апноэ во сне и бруксизмом находится на стадии изучения.

Лечение требует, чтобы пациент сознательно пытался уменьшить бруксизм во время бодрствования (1). Пластиковые стоматологические устройства (ночные сторожа), которые предотвращают плотный контакт путем установки между зубами, могут быть использованы во время сна. Когда симптомы являются серьезными, устройство можно также использовать в течение дня. Как правило, такие устройства производят на заказ и монтируются стоматологом. Однако если проблема только в износе зубов, можно применять имеющиеся в безрецептурной продаже устройства, изменяющие форму под воздействием тепла и которые можно устанавливать на дому, однако сначало нужно провести оценку состояния зубов, чтобы определить тяжесть износа и установить, является ли такое устройство эффективным. Легкие анксиолитики, в частности бензодиазепины, могут помочь, пока «ночной защитник» недоступен, но не следует использовать их в течение длительного периода.

(См. также Миофасциальный болевой синдром).