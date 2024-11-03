При обратимом пульпите боль возникает, при воздействии на зуб (обычно холодным или сладким). Когда воздействие снимается, боль прекращается в течение 1–2 секунды.

При необратимом пульпите боль возникает спонтанно или держится несколько минут после устранения воздействия (обычно тепла, менее часто - холода). Пациент может затрудняться определить зуб, который болит, и даже путается между верхней и нижней челюстью (но не левой и правой сторонами). Боль может прекратиться на несколько дней из-за некроза пульпы. После завершения некроза пульпы, пульпа больше не реагирует на воздействие теплом или холодом, но часто реагирует на удары. Когда инфекция развивается и проникает через апикальное отверстие, зуб становится чрезвычайно чувствительным к давлению и перкуссии. Периапикальный (зубочелюстной) абсцесс поднимает зуб из гнезда, и при накусывании пациент чувствует «возвышение».