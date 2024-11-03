Пульпит это воспаление пульпы зуба в результате нелеченного кариеса, травмы или нескольких реставраций. Его основным симптомом является боль. Диагноз ставят на основании клинических исследованиях, рентгенографиях и тестах витальности пульпы. Лечение включает удаление разрушенного участка, восстановление испорченного зуба, а иногда – лечение корневых каналов или удаление зуба.
Пульпит может развиться, если:
кариес прогрессирует глубоко в дентин,
Зуб подвергается нескольким инвазивным процедурам
Травма нарушает лимфатическое снабжение и кровоснабжение пульпы
Пульпит определяется как:
Обратимый: ограниченное воспаление, зуб может быть сохранен с помощью простого пломбирования.
Необратимый: отек внутри жесткой оболочки дентина нарушает циркуляцию, вызывая некроз пульпы, который предрасполагает к инфекции.
Осложнения
Инфекционные осложнения пульпита включают верхушечный периодонтит, периапикальный абсцесс, целлюлит и остеомиелит челюсти (редко). Распространение инфекции от зубов верхней челюсти может вызвать гнойный синусит, менингит, абсцесс мозга, орбитальный целлюлит и тромбоз кавернозного синуса.
Распространение от зубов нижней челюсти может вызвать ангину Людвига (целлюлит дна полости рта), парафарингеальный абсцесс, медиастинит, перикардит, эмпиему и яремный тромбофлебит.
Симптомы и признаки пульпита
При обратимом пульпите боль возникает, при воздействии на зуб (обычно холодным или сладким). Когда воздействие снимается, боль прекращается в течение 1–2 секунды.
При необратимом пульпите боль возникает спонтанно или держится несколько минут после устранения воздействия (обычно тепла, менее часто - холода). Пациент может затрудняться определить зуб, который болит, и даже путается между верхней и нижней челюстью (но не левой и правой сторонами). Боль может прекратиться на несколько дней из-за некроза пульпы. После завершения некроза пульпы, пульпа больше не реагирует на воздействие теплом или холодом, но часто реагирует на удары. Когда инфекция развивается и проникает через апикальное отверстие, зуб становится чрезвычайно чувствительным к давлению и перкуссии. Периапикальный (зубочелюстной) абсцесс поднимает зуб из гнезда, и при накусывании пациент чувствует «возвышение».
Диагностика пульпита
Клиническая оценка
Иногда стоматологический рентген
Исследование чувствительности зубов и/или жизнеспособности пульпы
Диагноз ставят на основании анамнеза и данных физикального обследования, которое включают провоцирующие стимулы (воздействие тепла, холода и/или перкуссия). Стоматологи могут также использовать электрический пульпарный тестер, который указывает, жива ли пульпа, но не определяет является ли она здоровой. Если пациент чувствует небольшой электрический заряд, подведенный в зуб, то пульпа живая.
Рациональное использование стоматологических рентгеновских снимков может помочь определить, вышло ли воспаление за пределы верхушки зуба, и исключить другие состояния.
Лечение пульпита
Удаление кариеса и установка реставрации при обратимом пульпите.
Лечение корневых каналов и коронки или удаление при необратимом пульпите
Антибиотики (например, амоксициллин для пациентов, не имеющих аллергии на пенициллин) при системной инфекции (например, лихорадке), которая не может быть разрешена местными методами
При обратимом пульпите витальность пульпы может быть обеспечена лечением, как правило, путем удаления кариеса с последующим восстановлением.
Необратимый пульпит и его последствия требуют эндодантической терапии (лечения корневого канала) или удаления зуба. При эндодантическом лечении делают отверстие в зубе и удаляют пульпу. Систему корневых каналов тщательно обрабатывают, придают форму и затем заполняют гуттаперчей. После лечения корневых каналов полноценное исцеление проявляется клинически разрешением симптомов и рентгенологически заполнением рентгенопрозрачной области кости на верхушки корня в течение месяца. Если у пациентов имеются системные признаки инфекции (например, лихорадка), назначают пероральные антибиотики (амоксициллин; альтернативные схемы лечения для пациентов с аллергией на пенициллин включают цефалексин или другой цефалоспорин первого или второго поколения, азитромицин, кларитромицин или доксициклин) (1, 2). Если симптомы сохраняются или ухудшаются, лечение корневых каналов, как правило, повторяют, если корневой канал был пропущен, но должны быть рассмотрены альтернативные диагнозы (например, височное расстройство, оккультное разрушение зубов, неврологические расстройства).
Очень редко развивается подкожная или медиастинальная эмфизема после применения во время лечения корневого канала терапии или удаления зуба пневматической турбированной высокоскоростной или работающей на сжатом воздухе бормашины. Эти устройства могут оставить воздух в тканях вокруг ячейки зуба, которые рассекаются по фасциальным плоскостям. Острое начало отека челюсти и шеи с характерной крепитацией отекшей кожи при пальпации является диагностическим признаком. Лечение обычно не требуется, хотя иногда профилактически назначают антибиотики.
Справочные материалы по лечению
1. Lockhart PB, Tampi MP, Abt E, et al. Evidence-based clinical practice guideline on antibiotic use for the urgent management of pulpal- and periapical-related dental pain and intraoral swelling: A report from the American Dental Association. J Am Dent Assoc 2019;150(11):906-921.e12. doi:10.1016/j.adaj.2019.08.020
2. Wilson WW, Gewitz M, Lockhart PB, et al. Prevention of viridans group streptococcal infective endocarditis: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation 18;143(20):e963-e978, 2021. doi: 10.1161/CIR.0000000000000969
Основные положения
Пульпит – это воспаление пульпы зуба, вызванное образованием полостей глубоко в тканях зуба, травмами или обширным лечением зуба.
Иногда развивается инфекция (например, периапикальный абсцесс, флегмона, остеомиелит).
Пульпит может быть обратимым или необратимым.
При обратимом пульпите сама пульпа не некротизирована, воздействие холодным или сладким раздражителями вызывает боль, которая обычно длится 1–2 секунды, и необходимое лечение включает только высверливание и заполнение.
При необратимом пульпите пульпа становится некротической, раздражители (часто тепло) вызывает боль, которая обычно длится минуты, и необходима чистка корневого канала или экстракция зуба.
Некроз пульпы является наиболее поздней стадией необратимого пульпита; пульпа не реагирует на воздействие теплом или холодом, но часто реагирует на удары, и необходима чистка корневого канала или экстракция зуба.