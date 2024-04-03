Гингивит является типом заболевания пародонта, характеризующимся воспалением десен, вызывающим кровотечение с отеком, покраснением, экссудатом, изменением нормальных контуров и иногда дискомфортом. Диагноз ставится на основе клинического осмотра. Лечение включает профессиональную чистку зубов и активизацию домашней гигиены полости рта. При прогрессирующих случаях могут потребоваться антибиотики или хирургическое вмешательство.
В норме десны твердые, плотно прилегают к зубам и четко очерчивают их с формированием межзубных точек. Кератинизированные десны возле коронки представляют собой розовую и шероховатую ткань. Эта ткань должна заполнить все пространство между коронками. Участки десны, расположенные дальше от коронок, называются альвеолярной слизистой и являются некератинизированными, богаты сосудами, имеют красный цвет, подвижны и непрерывно продолжаются в буккальную слизистую оболочку. Из нормальной десны при нажатии шпателем не должны выделяться кровь или гной.
DR ARMEN TARANYAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Воспаление или гингивит, наиболее распространенная патология десен, может развиваться в пародонтит.
Этиология гингивита
Гингивит может быть
Вызван формированием бляшек (обычно из-за плохой гигиены полости рта)
Не вызванным зубной бляшкой
Маргинальный гингивит
Почти все гингивиты вызваны зубной бляшкой. Минерализованный налет представляет собой смесь бактерий, остатков пищи, слюны и слизи с солями кальция и фосфатными солями. Плохая гигиена полости рта позволяет бляшкам скапливаться между десной и зубами; т.е. гингивит не развивается в местах, где отсутствуют зубы. Раздражение из-за налета углубляет нормальную щель (борозду) между зубом и десной, создавая десневые карманы. Эти карманы содержат бактерии, которые могут стать причиной гингивита и кариеса корня. Другие местные факторы, такие как неправильный прикус, наличие зубного камня, задержка пищевых остатков, плохое восстановление зубов и сухость во рту, играют второстепенную роль.
Гингивит, вызванный налетом, может провоцироваться или усугубляться изменениями гормонального фона, системными нарушениями, лекарственными препаратами, или дефицитом питательных веществ.
Гормональные изменения, которые происходят в период полового созревания, в течение менструального цикла и беременности, в период менопаузы, или в связи с приемом оральных (или инъекционных) контрацептивов могут усугубить воспаление.
Системные заболевания (например, диабет, ВИЧ/СПИД, дефицит витаминов, лейкоз, лейкопения) могут повлиять на реакцию на инфекцию. У некоторых пациентов с болезнью Крона во время развития кишечных вспышек образуются участки гранулематозной гипертрофии десен каменистой консистенции.
Лекарственные средства, такие как циклоспорин и нифедипин, а также серьезные дефициты (редкие в США) ниацина (вызывающие пеллагру) или витамина С (вызывающие цингу) могут вызвать гингивит.
Воздействие тяжелых металлов (например, свинца, висмута) может вызвать гингивит и образование темной линии на десне.
Гингивит, причиной которого является не зубной налёт
Гингивит, не вызванный зубным налетом, возникает у небольшого процента людей. Причины включают бактериальные, вирусные и грибковые инфекции, аллергические реакции, травмы, заболевания слизистых оболочек (например, красный плоский лишай, пузырчатка) и наследственные заболевания (например, наследственный десневой фиброматоз).
Симптомы и признаки гингивита
Простой гингивит сначала вызывает углубление борозды между зубом и десной, за которым следует образование полосы красной воспаленной десны вдоль одного или нескольких зубов, с отеком межзубных сосочков и легко индуцируемым кровотечением. Боль, как правило, отсутствует. Воспаление может разрешиться, оставаться поверхностным в течение многих лет, а в некоторых случаях прогрессировать до пародонтоза.
Перикоронит – острое, болезненное воспаление десневого лоскута (крышечки) над частично прорезавшимся зубом, как правило, вокруг третьих моляров нижней челюсти (зубов мудрости). Инфекция является обычным явлением, и могут развиться абсцесс или флегмона. Перикоронит часто рецидивирует при попадании пищи под десневой лоскут и может усугубляться травмой 3-го моляра на противоположной, верхней челюсти. Десневой лоскут исчезает, когда зуб полностью прорезывается. Многие зубы мудрости не прорезаются и их называют погруженными.
Во время менопаузы может возникнуть десквамативный гингивит. Он характеризуется темно-красной болезненной десневой тканью, которая легко кровоточит. Пузырьки могут предшествовать дескваматизации. Десны мягкие из-за отсутствия кератинизированных клеток, которые сопротивляются истиранию частицами питания. Аналогичное поражение десен может быть связано с пузырчаткой обыкновенной, буллезным пемфигоидом, пемфигоидом слизистых оболочек или атрофическим красным плоским лишаем.
Во время беременности могут развиться отеки, особенно межзубных сосочков. Мягкие, красноватые имеющие ножку наросты десны часто возникают на межзубных сосочках в течение 1-го триместра, могут сохраняться в течение всей беременности и могут проходить или сохраняться после родов. Такие наросты являются гнойными гранулемами, которые иногда называют опухолями беременности. Они быстро развиваются, а затем остаются статичными. Причинный раздражитель общий, например зубной камень или восстановленный зуб с шероховатым краем. Эти наросты также могут возникнуть у небеременных женщин и мужчин.
Неконтролируемый диабет может утяжелить эффекты раздражителей десны, что делает вторичные инфекции и острые абсцессы десны распространенными проявлениями.
При лейкемии десны могут выглядеть налитыми кровью с лейкозным инфильтратом, демонстрируя клинические симптомы отека, боли и легко индуцированное кровотечение. Гингивит часто является ранним проявлением лейкемии.
В цинге десны воспаленные, гиперпластические и налитые кровью, с легко индуцируемым кровотечением. Петехии и синяки могут появляться по всему рту.
При пеллагре десны воспаляются, легко кровоточат и восприимчивы к вторичной инфекции. Кроме того, губы краснеют и трескаются, создается ощущение, что рот обожжен, язык гладкий и ярко-красный, и язык и слизистая оболочка могут иметь изъязвления.
Диагностика гингивита
Клиническая оценка
Обнаружение эритематозных, рыхлых тканей по линии десны подтверждает диагноз гингивита. Для раннего выявления заболевания десен некоторые стоматологи часто измеряют глубину кармана вокруг каждого зуба. Глубина < 3 мм считается нормой; более глубокие карманы обусловливают высокий риск развития гингивита и периодонтита.
Image courtesy of James T. Ubertalli, DMD.
Лечение гингивита
Регулярная гигиена полости рта и профессиональная чистка
Простой гингивит контролируется надлежащей гигиеной полости рта с применением полоскания ротовой полости антибактериальными растворами. Должна быть проведена тщательная чистка (профессиональная чиска вручную или с использованием ультразвуковых приборов). При необходимости некачественно проведенные реставрации зубов нужно исправлять или заменять и удалять местные раздражители. Избыточная десна при наличии может быть удалена. По возможности следует прекратить прием медикаментов, вызывающих гиперплазию десен; если это невозможно, то улучшение домашнего ухода за полостью рта и более частые профессиональные чистки (по крайней мере, каждые 3 месяца) обычно уменьшают гиперплазию. Опухоли при беременности вырезают.
Лечение перикоронита состоит из:
Удаление остатков пищи из под десневого лоскута
Промывание физиологическим раствором, 1,5% раствором перекиси водорода или 0,12% раствором хлоргексидина два раза в день.
Удаления (в частности, когда эпизоды повторяются)
При развитии тяжелой инфекции антибиотики можно назначать за день до удаления и продолжать во время заживления. Распространенной схемой является амоксициллин по 500 мг перорально каждые 6 часов в течение 10 дней (или до 3 дней после ослабления всего воспаления). Абсцессы, связанные с перикоронитом, требуют локального разреза и дренажа, хирургическая обработка пародонтального лоскута и корня или удаление.
При гингивите, вызванном системными расстройствами, лечение направлено на устранение причины. При десквамативном гингивите в период менопаузы последовательный прием эстрогенов и прогестинов может быть полезен, но неблагоприятные эффекты этой терапии (см. "Гормональная терапия") ограничивают рекомендации по ее использованию. В противном случае стоматологи могут предписать полоскание глюкокортикоидами или глюкокортикоидную пасту, которая наносится непосредственно на десны. Гингивит, вызванный пузырчаткой обыкновенной, и подобные кожно-слизистые состояния могут потребовать системной терапии (например, кортикостероидов).
Профилактика гингивита
Ежедневное удаление зубного налета с помощью зубной нити и зубной щеткой и рутинная чистка у стоматолога или гигиениста с интервалом от 6 месяцев до 1 года может помочь минимизировать риск развития гингивита. Пациентам с системными расстройствами, предрасполагающими к гингивиту, требуются более частые профессиональные чистки (каждые 2 недели – 3 месяцв).
Основные положения
Причиной гингивита в основном является плохая гигиена полости рта, но иногда — гормональные изменения (например, беременность, менопауза) или определенные системные нарушения (например, диабет, ВИЧ/СПИД).
Профессиональная чистка с антибактериальным полосканием или без него, как правило, является адекватным лечением.
Системные причины также должны рассматриваться.