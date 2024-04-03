Простой гингивит сначала вызывает углубление борозды между зубом и десной, за которым следует образование полосы красной воспаленной десны вдоль одного или нескольких зубов, с отеком межзубных сосочков и легко индуцируемым кровотечением. Боль, как правило, отсутствует. Воспаление может разрешиться, оставаться поверхностным в течение многих лет, а в некоторых случаях прогрессировать до пародонтоза.

Перикоронит – острое, болезненное воспаление десневого лоскута (крышечки) над частично прорезавшимся зубом, как правило, вокруг третьих моляров нижней челюсти (зубов мудрости). Инфекция является обычным явлением, и могут развиться абсцесс или флегмона. Перикоронит часто рецидивирует при попадании пищи под десневой лоскут и может усугубляться травмой 3-го моляра на противоположной, верхней челюсти. Десневой лоскут исчезает, когда зуб полностью прорезывается. Многие зубы мудрости не прорезаются и их называют погруженными.

Во время менопаузы может возникнуть десквамативный гингивит. Он характеризуется темно-красной болезненной десневой тканью, которая легко кровоточит. Пузырьки могут предшествовать дескваматизации. Десны мягкие из-за отсутствия кератинизированных клеток, которые сопротивляются истиранию частицами питания. Аналогичное поражение десен может быть связано с пузырчаткой обыкновенной, буллезным пемфигоидом, пемфигоидом слизистых оболочек или атрофическим красным плоским лишаем.

Во время беременности могут развиться отеки, особенно межзубных сосочков. Мягкие, красноватые имеющие ножку наросты десны часто возникают на межзубных сосочках в течение 1-го триместра, могут сохраняться в течение всей беременности и могут проходить или сохраняться после родов. Такие наросты являются гнойными гранулемами, которые иногда называют опухолями беременности. Они быстро развиваются, а затем остаются статичными. Причинный раздражитель общий, например зубной камень или восстановленный зуб с шероховатым краем. Эти наросты также могут возникнуть у небеременных женщин и мужчин.

Неконтролируемый диабет может утяжелить эффекты раздражителей десны, что делает вторичные инфекции и острые абсцессы десны распространенными проявлениями.

При лейкемии десны могут выглядеть налитыми кровью с лейкозным инфильтратом, демонстрируя клинические симптомы отека, боли и легко индуцированное кровотечение. Гингивит часто является ранним проявлением лейкемии.

В цинге десны воспаленные, гиперпластические и налитые кровью, с легко индуцируемым кровотечением. Петехии и синяки могут появляться по всему рту.

При пеллагре десны воспаляются, легко кровоточат и восприимчивы к вторичной инфекции. Кроме того, губы краснеют и трескаются, создается ощущение, что рот обожжен, язык гладкий и ярко-красный, и язык и слизистая оболочка могут иметь изъязвления.