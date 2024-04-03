Травма языка может возникнуть в результате

Случайных укусов

Сломанных пломб или зубов и их острых осколков

Тупые травмы

Проникающих травм

Случайные укусы могут возникать во время жевания, при судорогах или от удара по челюсти (например, при падении, ссоре, дорожно-транспортной аварии) в тот момент, когда язык попадает между зубов. Пломбы с острыми краями или сломанные пломбы или зубы могут стать причиной значительных повреждений.

Повреждение языка в результате серьезной травмы лица тупым предметом обычно включает в себя значительное повреждение соседних структур.

Проникающая травма лица включает огнестрельные раны и колотые раны или повреждения. Задействование языка предполагает вовлечение других структурных составляющих нижней части лица. Обширные проникающие травмы лица сильно кровоточат и могут перекрыть дыхательные пути из-за аспирации и/или отека языка и дна ротовой полости.

Большинство травм языка относительно незначительны, а богатое кровоснабжение языка обеспечивает их быстрое заживление без инфицирования. Однако это хорошее кровоснабжение затрудняет достижение гемостаза при серьезных травмах.

﻿(См. также ﻿Подходы к лечению травматологических пациентов).

Диагностика травмы языка Диагноз изолированной травмы языка обычно очевиден при осмотре. При серьезной травме оценка и контроль проходимости дыхательных путей, контроль кровоизлияния и выявление значительных повреждений сосудов предшествуют оценке повреждений нижней челюсти, средней зоны лица и зубов.