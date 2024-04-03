Травма языка может возникнуть в результате
Случайных укусов
Сломанных пломб или зубов и их острых осколков
Тупые травмы
Проникающих травм
Случайные укусы могут возникать во время жевания, при судорогах или от удара по челюсти (например, при падении, ссоре, дорожно-транспортной аварии) в тот момент, когда язык попадает между зубов. Пломбы с острыми краями или сломанные пломбы или зубы могут стать причиной значительных повреждений.
Повреждение языка в результате серьезной травмы лица тупым предметом обычно включает в себя значительное повреждение соседних структур.
Проникающая травма лица включает огнестрельные раны и колотые раны или повреждения. Задействование языка предполагает вовлечение других структурных составляющих нижней части лица. Обширные проникающие травмы лица сильно кровоточат и могут перекрыть дыхательные пути из-за аспирации и/или отека языка и дна ротовой полости.
Большинство травм языка относительно незначительны, а богатое кровоснабжение языка обеспечивает их быстрое заживление без инфицирования. Однако это хорошее кровоснабжение затрудняет достижение гемостаза при серьезных травмах.
(См. также Подходы к лечению травматологических пациентов).
Диагностика травмы языка
Диагноз изолированной травмы языка обычно очевиден при осмотре. При серьезной травме оценка и контроль проходимости дыхательных путей, контроль кровоизлияния и выявление значительных повреждений сосудов предшествуют оценке повреждений нижней челюсти, средней зоны лица и зубов.
Лечение травмы языка
Сглаживание острых краев зубов или пломб
Вторичное заживление раны
Иногда наложение швов
К моменту обращения пациентов за медицинской помощью кровотечение обычно уже останавливается. Изолированные кровоточащие рваные раны часто можно прижать с помощью марлевой салфетки. Обильное кровотечение при орофациальной травме, как правило, необходимо обследовать и лечить в операционной с применением анестезии и защиты для дыхательных путей.
Основной проблемой относительно травмы языка является вопрос о необходимости хирургической коррекции. Данное решение принимается более осторожно, чем при рваных ранах кожи аналогичного размера, поскольку для восстановления языка требуется, чтобы пациент с точностью выполнял все предназначения врача, либо необходимо применение седативных средств или анестезии. Таким образом, рваная рана, которая, располагаясь на руке, требует медицинского вмешательства, на языке может зажить самостоятельно.
К счастью, большинство разрывов языка не требуют хирургического вмешательства.
Рваные раны языка, требующие хирургической коррекции, включают те, при которых наблюдаются
Отрыв или частичная ампутация
Постоянное кровотечение
Проблемные конфигурации раны (например, разрыв языка пополам, зияющие раны, раны U-образной формы или имеющие большие лоскуты)
Размер раны составляет > 2 см (при расщеплении кончика языка – меньше)
Нехирургический метод лечения
Поверхностные рваные раны на языке, причиненные сломанным зубом или пломбой, лечат путем пломбирования (сглаживания) зуба или восстановления пломбы. Заживление простых линейных рваных ран облегчается при помощи использования защитных приспособлений для зубов и десен.
Хирургическое лечение
Ведение рваных ран языка следует тем же принципам, что и лечение любой рваной раны, с использованием местной анестезии, очищением и пластикой.
Даже самые покладистые пациенты редко могут держать рот открытым и язык неподвижным. Ассистент может ухватить язык с помощью марлевой салфетки и держать его вытянутым. Некоторые врачи для вытяжения и фиксации накладывают прочный шов-держалку на анестезированный кончик языка. Для детей обычно необходимо проведение процедурной седации или иногда анестезии.
Для местной анестезии, как правило, приемлема инфильтрация 1 - 2% лидокаином/адреналином. Раны передних двух третей языка можно обезболить с помощью блокады нерва (см. также Выполнение блокады нижнего альвеолярного нерва). Местные антисептики (например, повидон йод) не нужны.
Промойте рану небольшим количеством (например, < 100 мл) физиологического раствора, стараясь избежать его аспирации пациентом. Необходимо удалить все инородные частицы. Невозможно и не нужно держать рану свободной от слюны на время операции.
Удаляются любые явно омертвевшие ткани. Затем закройте рану с помощью рассасывающегося шовного материала размером 3-0 или 4-0. Абсорбируемый шов мягче (и, следовательно, более удобен во рту), чем синтетический неабсорбируемый шов, его не требуется снимать.
Пациентам в течение нескольких дней следует соблюдать щадящую диету и полоскать рот после еды или питья. Все, кроме самых незначительных ран, должны быть обследованы в течение примерно 48 часов. Антибиотики обычно не нужны, если только рана не загрязнена (судя по характеру повреждения, из экзогенного источника) или у пациента нет серьезных проблем со здоровьем (плохо контролируемый сахарный диабет или другое иммунокомпрометирующее состояние). Польза от применения антибиотиков в большинстве случаев разрыва языка у здоровых пациентов ограничена. Если антибиотики считаются необходимыми, следует рассмотреть пенициллин, амоксициллин, азитромицин либо же цефалоспорин третьего или четвертого поколения (следует использовать с осторожностью из-за низкой перекрестной реактивности у пациентов с аллергией на пенициллин).