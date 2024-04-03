Дискомфорт в области языка включает в себя боль и чувство жжения, часто вызванное раздражением.

(См. также таблицу Оральные симптомы системных заболеваний в теме Системные заболевания и полость рта).

К наиболее распространенным причинам дискомфорта в области языка относятся

Определенные продукты, особенно кислые (например, ананас)

Некоторые ингредиенты зубной пасты (например, лаурилсульфат натрия), жидкости для полоскания рта, конфет или жевательной резинки

Некоторые препараты (обычно те, которые вызывают сухость во рту: антигистамины, нейролептики, трициклические антидепрессанты, реже - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, нестероидные противовоспалительные препараты или химиотерапевтические средства, такие как метотрексат, блеомицин, 5-фторурацил)

Случайная травма языка во время жевания или по причине ночного бруксизма, травма от разрушенных реставраций или острых зубов

К другим причинам дискомфорта в области языка относятся

Атрофический глоссит иногда вызывает жжение языка; у него много причин, в том числе дефицит железа или витамина В12 и сухость полости рта (ксеростомия). Синдром жжения в ротовой полости не имеет видимых проявлений однако пациенты ощущают жжение и парестезию языка и часто в области ротовой полости и губ.

При оценке неприятных ощущений в языке в первую очередь необходимо исключить инфекцию поднижнечелюстного пространства, которая несет потенциальную опасность для жизни из-за обструкции дыхательных путей. Многие другие причины, такие как острые края зубов или кандидоз, легко выявляются на обследовании. Для выявления причин, вызывающих раздражение, часто требуется последовательное устранения вероятных причин, вызывающих раздражение. Синдром жжения рта – это диагноз, поставленный с помощью диагностирования методом исключения в том случае, если другие причины были исключены.

Дискомфорт в языке, не вызванный инфекцией, обычно лечится путем устранения причины (например, смены марки зубной пасты, прежде всего на марку, которая не содержит лаурилсульфат натрия), избеганием употребления раздражающих (кислых или острых) продуктов или восстановлением острого или сломанного зуба. Могут быть эффективны теплые водно-солевые растворы для промывки. Выявленные основные заболевания поддаются лечению.